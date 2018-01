Troye Sivan: guarda il video del nuovo brano “My My My!” (testo e traduzione)

Troye Silvan è tornato con il nuovo singolo “My My My!”, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dall’11 gennaio 2018.

Rieccolo con questa nuova canzone che, come forse anche “There For You”, il singolo collaborativo con Martin Garrix uscito lo scorso maggio, sarà inclusa nel secondo album in studio, ancora senza titolo e data d’uscita.

L’inedito è stato prodotto dallo svedese Oscar Görres, in arte OzGo, che l’ha anche co-scritto con la collaborazione di James Alan Ghaleb, Leland e lo stesso Sivan.

Per ascoltarlo su Spotify cliccate sulla cover in basso.

In My My My! il cantautore classe 1995 parla del rapporto con il ragazzo che ama, della passione reciproca e di come si senta quasi suo proprietario, come recita la parte “Got my name on this treasure” (“Ho il mio nome su questo tesoro”).

E’ sinteticamente questo il significato del brano, accompagnato dal video ufficiale diretto da Grant Singer e disponibile da oggi.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Troye Sivan – My My My traduzione (Download)

Brilla diamante

Non farmi aspettare un altro giorno

Perché la passione è passione

Lo sai bene quanto me

Ora smettiamola di scappare dall’amore

Scappare dall’amore

Smettiamola, piccola mia

Smettiamola di scappare da noi

Scappare da noi

Smettiamola, piccola mia

Oh mio Dio, mio Dio!

Muoio ogni notte con te

Oh mio mio mio!

Vivo per ogni tua mossa (o “tuo movimento”)

Accendi.

Capelli rasati

Ho la mia lingua tra i tuoi denti

Rallenta. No, no, no, accelera

Ti piace tanto quanto me

Ora smettiamola di scappare dall’amore

Scappare dall’amore

Smettiamola, piccola mia

Smettiamola di scappare da noi

Scappare da noi

Smettiamola, piccola mia

Oh mio Dio, mio Dio!

Muoio ogni notte con te

Oh mio mio mio!

Vivo per ogni tua mossa

Dovrebbe essere l’ultima serata di sempre

Dovrebbe essere l’ultima notte in cui siamo lontani

Ho il mio nome in questo tesoro

Su questo tesoro

Oh mio Dio, mio Dio!

Muoio ogni notte con te

Oh mio mio mio!

Vivo per ogni tua mossa

My My My testo – Troye Silvan

Shine on, diamond

Don’t make me wait another day

Cause passion is passion,

You know it just as well as me

Now let’s stop running from love

Running from love

Let’s stop, my baby

Let’s stop running from us

Running from us

Let’s stop, my baby

Oh my my my!

I die every night with you

Oh my my my!

Living for your every move

Spark up

Buzz cut

I got my tongue between your teeth

Go slow. No, no go fast

You like it just as much as me

Now let’s stop running from love

Running from love

Let’s stop, my baby

Let’s stop running from us

Running from us

Let’s stop, my baby

Oh my my my!

I die every night with you

Oh my my my!

Living for your every move

Should be the last night ever

Should be the last night we’re apart

Got my name on this treasure

On this treasure

Oh my my my!

I die every night with you

Oh my my my!

Living for your every move

















