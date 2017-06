Tiësto & KSHMR nel nuovo singolo Harder feat. Talay Riley: audio e traduzione del testo

Il dj e producer olandese Tiësto e il collega statunitense Niles Hollowell-Dhar, in arte KSHMR, hanno unito le forze nel nuovo singolo battezzato Harder, pubblicato il 16 giugno 2017 via Musical Freedom.

Niente male la nuova produzione di questa coppia d’assi, la cui voce è di Talay Riley, cantautore britannico di origine nigeriana, che si muove su note accattivanti con testi che catturano all’ascolto, ricordando produzioni come quelle degli indimenticabili Swedish House Mafia.





Nonostante sia ufficialmente uscita solo adesso, Harder è già tra le tracks più suonate nei dj set ed arriva a due anni di distanza dall’ultima fortunata collaborazione tra Tiësto e KSHMR “Secrets” ft. Vassy, che fu una hit a livello mondiale.

Le due produzioni sono tuttavia decisamente differenti: il brano in oggetto risulta infatti più morbido e fluido di Secrets e grazie al coro e alla crescente melodia, si carica di elementi che lo rendono un pezzo pieno e avvolgente.

La canzone alterna voci maschili e femminili che portano ad un’ euforia pazzesca, il tutto accompagnato da una vocal che colpisce a primo impatto.

Per ascoltarla cliccate sulla copertina in basso, mentre a seguire trovate il testo e la traduzione in italiano.

Tiësto & KSHMR – Harder traduzione (Download)

[Introduzione]

Vivendo felicemente, amore mio

Siamo collegati, vita mia

[Strofa 1]

Vieni a incontrarmi al sole

Non so cos’hai da perdere

Tringimi forte appena arrivi

Porta il tuo amore, porta il tuo amore

[Pre-Ritornello]

Continuo a girare e girare e girare

Nella tua orbita

Mi addentro sempre di più di più di più

Continuo a cadere

Continuo a sentire e sentire e sentire

La chiamata della notte

Mi addentro sempre di più di più

[Ritornello]

Di più tutta la notte

Rinuncio ad andare

Di più tutta la notte

Lo farò (o “iè il momento di farlo”)

Di più tutta la notte

Rinuncio ad andare

Di più tutta la notte

Possiamo farlo?

[Drop]

Ho Desdiyaan Aaundiyaan

Lagiyaan Ne Jaaniyaan

Desdiyaan Aaundiyaan

Lagiyaan Ne Jaaniyaan

[Verse 2]

Dipingo il tuo cuore nelle mie mani

Affronto la mia pelle con il tuo peccato (Ooh)

La calma sta assalendo la mia testa (o “Calmo questa tempesta nella mia testa”)

Con il tuo amore, con il tuo amore

[Pre-Ritornello]

Continuo a girare e girare e girare

Nella tua orbita

Mi addentro sempre di più di più di più

Continuo a cadere

Continuo a sentire e sentire e sentire

La chiamata della notte

Mi addentro sempre di più di più

[Ritornello]

Di più tutta la notte

Rinuncio ad andare

Di più tutta la notte

Lo farò (o “iè il momento di farlo”)

Di più tutta la notte

Rinuncio ad andare

Di più tutta la notte

Possiamo farlo?

(Possiamo farlo?)

[Drop]

Ho Desdiyaan Aaundiyaan

Lagiyaan Ne Jaaniyaan

Desdiyaan Aaundiyaan

Lagiyaan Ne Jaaniyaan

[Ritornello]

Di più tutta la notte

Rinuncio ad andare

Di più tutta la notte

Lo farò (o “iè il momento di farlo”)

Di più tutta la notte

Rinuncio ad andare

Di più tutta la notte

Possiamo farlo?

Harder testo – Tiësto & KSHMR feat. Talay Riley

[Intro]

Hansdi-Vasdi Maahi Ve

Lagiyaan Ne Jaaniyaan

[English Translation]

Happily Living, My Love,

We are connected, My Life

[Verse 1]

Come meet me by the sun

I don’t know what you have to lose

Hold me close when you go

Bring your love, Bring your love

[Pre-Chorus]

Keep on spinning and spinning and spinning

In your orbit

Going deeper and deeper and deeper

I’m still falling

I keep hearing and hearing and hearing

The night calling

Going deeper and deeper

[Chorus]

Harder all night long

Give up out a go

Harder all night long

Gonna do it (or “Time to do it”)

Harder all night long

Give up out a go

Harder all night long

Can we do it?

[Drop]

Ho Desdiyaan Aaundiyaan

Lagiyaan Ne Jaaniyaan

Desdiyaan Aaundiyaan

Lagiyaan Ne Jaaniyaan

[Verse 2]

Paint your heart in my hands

Cope my skin with your sin (Ooh)

Calm is storming my head (o “Calm this storm in my head”)

With your love, with your love

[Pre-Chorus]

Keep on spinning and spinning and spinning

In your orbit

Going deeper and deeper and deeper

I’m still falling

I keep hearing and hearing and hearing

The night calling

Going deeper and deeper

[Chorus]

Harder all night long

Give up out a go

Harder all night long

Gonna do it (or “Time to do it”)

Harder all night long

Give up out a go

Harder all night long

Can we do it?

(Can we do it?)

[Drop]

Ho Desdiyaan Aaundiyaan

Lagiyaan Ne Jaaniyaan

Desdiyaan Aaundiyaan

Lagiyaan Ne Jaaniyaan

[Chorus]

Harder all night long

Give up out a go

Harder all night long

Gonna do it (or “Time to do it”)

Harder all night long

Give up out a go

Harder all night long

Can we do it?

















