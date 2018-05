Tiësto & Dzeko feat. Preme & Post Malone nel nuovo singolo Jackie Chan: video, testo e traduzione

Si intitola Jackie Chan la nuova produzione di Tiësto e Dzeko, che hanno remixato il singolo Jackie Chan dei rapper Preme & Post Malone, uscito lo scorso 4 maggio.

Disponibile dal 18 maggio, questo brano dance-hip hop omaggia chiaramente il mitico attore di Bruce Lee. Il coinvolgente testo della canzone, caratterizzata da un irresistibile beat, è stato firmato dai rapper.

Secondo i produttori, Jackie Chan diventerà sicuramente un inno per l’estate, ma giudicate voi ascoltando l’audio della versione esplicita e l’audio della clean version. E’ anche disponibile il lyric video che potete vedere su Youtube cliccando sull’immagine.

A seguire il testo e la relativa traduzione in italiano.

Jackie Chan testo e traduzione (Download – Clean version)

[Post Malone]

She say she’s too young, don’t want no man.

So she gon’ call her friends, now that’s a plan,

I just ordered sushi from japan,

Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan.

[Post Malone]

Dice di essere troppo giovane, che non vuole alcun uomo

Così ha chiamato le sue amiche, questo sì che è un piano

Ho appena ordinato il sushi giapponese

Adesso la tua pu**ana vuole prenderlo a calci (o “divertirsi”), Jackie Chan.<

[Preme]

Drop top how we rollin’ down on Collins South Beach

Look like Kelly Rowland, this might be my destiny.

She want me to eat it, I guess dinner’s on me.

Know I got the sauce, like a fucking recipe.

She just wanna do it for the ‘gram

She just want this money in my hand.

Ima give it to her when she dance dance dance.

She gon’ catch an Uber out to Calabassas.

[Preme]

Andiamo a Collins South Beach nella decappottabile

Sembri Kelly Rowland, questo potrebbe essere il mio destino

Lei vuole che me lo mangi, immagino che la cena la offro io

Sai che ho quel qualcosa di speciale, come una dannata ricetta.

Lei vuole farlo per Instagram

Vuole solo questi soldi

Glieli darò quando ballerà, ballerà, ballerà

Prenderà un Uber che la porti a Calabassas.

[Post Malone]

She say she’s too young, don’t want no man.

So she gon’ call her friends, now that’s a plan,

I just ordered sushi from japan,

Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan.

She say she’s too young, don’t want no man.

So she gon’ call her friends, now that’s a plan,

I just ordered sushi from japan,

Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan.

Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan





[Post Malone]

Dice di essere troppo giovane, che non vuole alcun uomo

Così ha chiamato le sue amiche, questo sì che è un piano

Ho appena ordinato il sushi giapponese

Adesso la tua pu**ana vuole prenderlo a calci, Jackie Chan.

Dice di essere troppo giovane, che non vuole alcun uomo

Così ha chiamato le sue amiche, questo sì che è un piano

Ho appena ordinato il sushi giapponese

Adesso la tua pu**ana vuole prenderlo a calci, Jackie Chan.

Adesso la tua pu**ana vuole prenderlo a calci, Jackie Chan.

[Preme]

I think you got the wrong impression bout me baby, (bout me baby)

Just cause they heard what hood I’m from, they think I’m crazy (they think I’m crazy)

OK, well maybe just a little crazy (just a little)

Cause I admit I’m crazy bout that lady, yea, yea

Finger to the world, it’s fuck you pay me. (I been slavin’)

Run the pussy, cause I’m running out of patience. (no more waitin’)

No, no, bouncing like a yo-yo,

Livin’ life on fast-forward, but we fuck in slo-mo. (yea)

[Preme]

Penso ti sia fatta l’impressione sbagliata su di me piccola, (su di me piccola)

Solo perché hanno sentito da quale quartiere provengo, pensano che io sia pazzo (pensano che io sia pazzo)

OK, beh forse solo un po ‘pazzo (solo un po’)

Perché ammetto di essere pazzo di quella donna, sì, sì

Dito al mondo, ora devi ripagarmi. (mi sono fatto il cu*o)

Metti in moto la fi*a, perché sto perdendo la pazienza. (basta aspettare)

No, no, fa su e giù come uno yo-yo,

Viviamo la vita velocemente, ma facciamo sesso al rallentatore. (sì)

[Post Malone]

She say she’s too young, don’t want no man.

So she gon’ call her friends, now that’s a plan,

I just ordered sushi from japan,

Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan.

She say she’s too young, don’t want no man.

So she gon’ call her friends, now that’s a plan,

I just ordered sushi from japan,

Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan.

Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan.





[Post Malone]

Dice di essere troppo giovane, che non vuole alcun uomo

Così ha chiamato le sue amiche, questo sì che è un piano

Ho appena ordinato il sushi giapponese

Adesso la tua pu**ana vuole prenderlo a calci, Jackie Chan.

Dice di essere troppo giovane, che non vuole alcun uomo

Così ha chiamato le sue amiche, questo sì che è un piano

Ho appena ordinato il sushi giapponese

Adesso la tua pu**ana vuole prenderlo a calci, Jackie Chan.

Adesso la tua pu**ana vuole prenderlo a calci, Jackie Chan.

[Post Malone]

I can’t wait for the show, oh, oh.

Got that good yea, I know, oh, oh.

You should not be alone, oh, oh

All this drink got me throwed, oh, oh, oh.

Club got me right, and I feel so alive

She don’t want a thing, she don’t wanna be no wife.

She just wanna stay all night, she just wanna sniff the white.

Can’t tell her nothing, no can’t tell her nothing, no.

[Post Malone]

Non posso aspettare lo spettacolo, oh, oh.

Ho quel yea, lo so, oh, oh.

Non dovresti restare da sola, oh, oh

Tutti questi drink mi hanno confuso, oh, oh, oh.

Il locale mi ha fatto bene, e mi sento così vivo

Non vuole niente, non vuole essere una moglie.

Vuole solo rimanere tutta la notte, vuole solo sniffare

Non le si può dire niente, no le si può dire niente, no.

[Post Malone]

She say she’s too young, don’t want no man.

So she gon’ call her friends, now that’s a plan,

I just ordered sushi from japan,

Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan.

[Post Malone]

Dice di essere troppo giovane, che non vuole alcun uomo

Così ha chiamato le sue amiche, questo sì che è un piano

Ho appena ordinato il sushi giapponese

Adesso la tua pu**ana vuole prenderlo a calci, Jackie Chan.