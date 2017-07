I The Script sono tornati con il nuovo singolo Rain: guarda il video (con testo e traduzione)

Chiusa ormai da tempo l’ultima era discografica No Sound Without Silence, i The Script hanno voltato pagina e sono tornati con il nuovo singolo che si intitola Rain, pubblicato il 14 luglio 2017.

La rock band irlandese composta da Danny O’Donoghue, Mark Sheehan e Glen Power, ci propone quest’orecchiabile canzone caratterizzata da un incisivo ritornello, che sarà inclusa nel quinto album in studio ancora senza titolo e data d’uscita. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Dal punto di vista del significato, il protagonista lascia intendere quanto per lui sia difficile andare avanti senza la donna che ama, che lo ha lasciato senza preavviso e senza spiegazioni. Da quanto è successo tutto questo, nella sua vita è come se piovesse e ogni singola goccia di pioggia, rappresenta l’immenso dolore che sta provando.

E’ sinteticamente questo il concept del brano, accompagnato dal video ufficiale che potete gustarvi direttamente nel canale Youtube del gruppo cliccando sull’immagine sottostante.

Di seguito trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

The Script – Rain traduzione (Download)

[Introduzione]

Stamane mi sono svegliato, dalla scorsa notte non riesco a non pensare al casino che è successo

Sei andata via senza preavviso e hai tolto l’estate dalla mia vita

Ti ho dato tutto (o “ti ho dato il mio mondo”), ora il mio mondo non mi sembra giusto

Possiamo tornare ad essere quello che eravamo prima?

[Strofa 1]

Perché quando sono seduto al bar

Tutti gli innamorati con gli ombrellini mi passano sempre accanto

È come se vivessi nell’oscurità

E il mio cuore è diventato freddo da quando hai lasciato la mia vita

E ovunque io vada

Ragazza, so che se sono solo, non ci sarà alcun cielo blu

Non capisco doV’è che sbaglio

[Gancio]

Perché baby, da quando te ne sei andata

Non fa altro che piovere, piovere, piovere su di me

Ogni goccia è dolore, dolore, dolore da quando te ne sei andata

È un vero peccato che abbiamo mandato tutto a rotoli, io e te

Perché baby, da quando te ne sei andata

Non fa altro che piovere

[Post-Gancio]

E questo mi sembra, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

E questo mi sembra, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Perché baby, da quando te ne sei andata

Non fa altro che piovere

[Strofa 2]

Ho cercato di trovare riparo tra le braccia di un’altra persona

Ma preferirei stare sotto le coperte solo con te

Perché tu eri tutto

Ora non so cosa fare

Oh, sono stato colpito dalla tempesta

[Gancio]

Perché baby, da quando te ne sei andata

Non fa altro che piovere, piovere, piovere su di me

Ogni goccia è dolore, dolore, dolore da quando te ne sei andata

È un vero peccato che abbiamo mandato tutto a rotoli, io e te

Perché baby, da quando te ne sei andata

Non fa altro che piovere

[Post-Gancio]

E questo mi sembra, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

E questo mi sembra, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Perché baby, da quando te ne sei andata

Non fa altro che piovere

Link sponsorizzati









[Strofa 1]

Perché quando sono seduto al bar

Tutti gli innamorati con gli ombrellini mi passano sempre accanto

È come se vivessi nell’oscurità

E il mio cuore è diventato freddo da quando hai lasciato la mia vita

E ovunque io vada

Ragazza, so che se sono solo, non ci sarà alcun cielo blu

Non capisco dov’è che sbaglio

[Gancio]

Perché baby, da quando te ne sei andata

Non fa altro che piovere, piovere, piovere su di me

Ogni goccia è dolore, dolore, dolore da quando te ne sei andata

È un vero peccato che abbiamo mandato tutto a rotoli, io e te

Perché baby, da quando te ne sei andata

Non fa altro che piovere

[Post-Gancio]

E questo mi sembra, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

E questo mi sembra, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Perché baby, da quando te ne sei andata

Non fa altro che piovere

Powered by NuoveCanzoni.com

Rain – The Script – Testo

[Intro]

Woke up this morning, can’t shake the thunder from last night

You left with no warning and took the summer from my life

I gave you my everything, now my world it don’t seem right

Can we just go back to being us again?

[Verse 1]

‘Cause when I’m sitting in the bar

All the lovers with umbrellas always pass me by

It’s like I’m living in the dark

And my heart’s turned cold since you left my life

And no matter where I go

Girl, I know if I’m alone, there’ll be no blue sky

I don’t know what I’m doing wrong

[Hook]

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain, rain, rain down on me

Each drop is pain, pain, pain when you leave

It’s such a shame we fucked it up, you and me

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain

[Post-Hook]

And it feels like, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

And it feels like, oh-oh-oh-oh-oh-oh

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain

[Verse 2]

Tried to find shelter here in the arms of someone new

But I’d rather be there under the covers just with you

‘Cause you were my everything

Now I don’t know what to do

Oh, I’m caught up in the storm

[Hook]

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain, rain, rain down on me

Each drop is pain, pain, pain when you leave

It’s such a shame we fucked it up, you and me

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain

[Post-Hook]

And it feels like, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

And it feels like, oh-oh-oh-oh-oh-oh

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain

[Verse 1]

‘Cause when I’m sitting in the bar

All the lovers with umbrellas always pass me by

It’s like I’m living in the dark

And my heart’s turned cold since you left my life

And no matter where I go

Girl, I know if I’m alone, there’ll be no blue sky

I don’t know what I’m doing wrong

[Hook]

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain, rain, rain down on me

Each drop is pain, pain, pain when you leave

It’s such a shame we fucked it up, you and me

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain

[Post-Hook]

And it feels like, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

And it feels like, oh-oh-oh-oh-oh-oh

‘Cause baby, when you’re gone

All it does is rain

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi