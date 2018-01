Sufjan Stevens: ascolta l’inedito Visions of Gideon per la soundtrack di Call Me By Your Name (testo e traduzione)

Visions of Gideon è uno dei due inediti incisi da Sufjan Stevens per la colonna sonora di Call Me By Your Name (Chiamami Col Tuo Nome), rilasciata in digitale 3 novembre 2017 e nel formato fisico (il CD è reperibile anche su Amazon) il 26 gennaio 2018. Qui l’audio della colonna sonora.

Come abbiamo già avuto modo di dire, soundtrack è composta da 17 tracce di artisti vari, tra i quali i nostri Franco Battiato, Giorgio Moroder e Loredana Bertè. Tre pezzi sono stati affidati all'americano Sufjan Stevens: se uno di essi altro non è che il remix di Futile Devices (pezzo incluso nell'album del 2010 The Age of Adz), come detto Mystery of Love e Visions of Gideon sono totalmente inediti.









La canzone in oggetto, viene utilizzata come traccia di chiusura del film (quando la storia d’amore tra Elio e Oliver è giunta al capolinea) diretto dal nostro Luca Guadagnino, ma non a caso chiude anche la soundtrack.

E’ possibile ascoltarla su Spotify cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che la compongono.

Sufjan Stevens – Visions of Gideon traduzione (Download)

[Strofa 1]

Ti ho amato per un’ultima volta

È un video? È un video?

Ti ho toccato per un’ultima volta

È un video? È un video?

[Ritornello]

Per l’amore, per star bene, sono volato tra le tue braccia

È un video? È un video?

Per l’amore, per star bene, sono volato tra le tue braccia

È un video? È un video?

È un video?

[Strofa 2]

Ti ho amato per un’ultima volta

Visioni di Gedeone, visioni di Gedeone

E ti ho baciato per un’ultima volta

Visioni di Gedeone, visioni di Gedeone

[Ritornello]

Per l’amore, per star bene, sono volato tra le tue braccia

È un video? (È un video?) È un video? (È un video?)

Per l’amore, per star bene, sono volato tra le tue braccia

È un video? (È un video?) È un video? (È un video?)

Per l’amore, per star bene, sono volato tra le tue braccia

Visioni di Gedeone, (visioni di Gedeone), visioni di Gedeone, (visioni di Gedeone)

Per l’amore, per star bene, sono volato tra le tue braccia

Visioni di Gedeone, (visioni di Gedeone), visioni di Gedeone, (visioni di Gedeone), Visioni di Gedeone

[Conclusione]

Visioni di Gedeone, visioni di Gedeone, visioni di Gedeone

Visioni di Gedeone, visioni di Gedeone, visioni di Gedeone

Visioni di Gideon, (è un video?), Visioni di Gideon, (è un video?), Visioni di Gideon

Visioni di Gideon, (è un video?), Visioni di Gideon, (è un video?), Visioni di Gideon

(È un video?) (È un video?) (È un video?)

Visions of Gideon testo – Sufjan Stevens

[Verse 1]

I have loved you for the last time

Is it a video? Is it a video?

I have touched you for the last time

Is it a video? Is it a video?

[Chorus]

For the love, for laughter, I flew up to your arms

Is it a video? Is it a video?

For the love, for laughter, I flew up to your arms

Is it a video? Is it a video?

Is it a video?

[Verse 2]

I have loved you for the last time

Visions of Gideon, visions of Gideon

And I have kissed you for the last time

Visions of Gideon, visions of Gideon

[Chorus]

For the love, for laughter, I flew up to your arms

Is it a video? (Is it a video?) Is it a video? (Is it a video?)

For the love, for laughter, I flew up to your arms

Is it a video? (Is it a video?) Is it a video? (Is it a video?)

For the love, for laughter, I flew up to your arms

Visions of Gideon, (visions of Gideon), visions of Gideon, (visions of Gideon)

For the love, for laughter, I flew up to your arms

Visions of Gideon, (visions of Gideon), visions of Gideon, (visions of Gideon), Visions of Gideon

[Outro]

Visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon

Visions of Gideon, visions of Gideon, visions of Gideon

Visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon

Visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon, (Is it a video?), visions of Gideon

(Is it a video?) (Is it a video?) (Is it a video?)













