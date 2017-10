Spot Vodafone – Il futuro è straordinario. Ready? La canzone della pubblicità sul nuovo claim e logo

Da poche ore imperversa sulle principali emittenti televisive il nuovo spot Vodafone con il motto che recita “Il futuro è straordinario. Ready?“.

La pubblicità Vodafone racconta l’evoluzione, non solo delle strategie di comunicazione dell’azienda, ma anche e soprattutto della società, della tecnologia (che al contrario di noi esseri umani, è in costante e rapidissima evoluzione), del digitale e di tutte le sfide e opportunità connesse.





Si parte dal mitico Nokia 3310 che riceve un tradizionale SMS, fino ad ad una notifica alert su uno smartwatch al polso di un ragazzo, ma nello spot si vedono anche droni e robot che, in maniera innovativa, veicolano sempre lo stesso potente ciao–hello.

La nuova campagna pubblicitaria, oltre a reclamizzare il nuovo logo (l’ormai classica virgoletta è ora in parte stata ridisegnata, tornando alla forma bidimensionale anziché quella tridimensionale), reclamizza anche il nuovo claim, sostituendo il vecchio “Power to you” al nuovissimo e citato “Il futuro è straordinario. Ready?”.

Ma qual è il titolo della canzone della pubblicità? E… il nome della cantante?

Se non l’avete ancora fatto, prima gustatevi lo spot prodotto dall’agenzia Ridley Scott Associates, direttamente nel canale Youtube della Vodafone. Qui il comunicato stampa sull’argomento “Vodafone lancia la nuova strategia di posizionamento del brand”.

Link sponsorizzati









Il titolo del brano che fa da colonna sonora allo spot è Changing ed è dei Sigma (duo drum and bass inglese composto da Cameron Edwards e Joe Lenzie) con vocal della cantautrice inglese Paloma Faith.

Pubblicata il 14 settembre 2014, la canzone è andata forte in diversi paesi, conquistando il disco d’Oro e di Platino rispettivamente in Australia e in UK. Per ulteriori informazioni sul singolo vi rimando all’articolo dedicato:

Probabilmente anche le prossime pubblicità del brand, da qui ai prossimi tre mesi, utilizzeranno come colonna sonora lo stesso pezzo, come ad esempio avvenuto precedentemente con Thunder, tormentone della scorsa estate.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi