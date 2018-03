Spot Kia Gamma Crossover 2018: titolo canzone pubblicità “Porte Aperte”

E’ in rotazione da marzo la pubblicità della Kia Gamma Crossover denominata “Porte Aperte“, il cui claim è “Scegli il crossover Kia che fa per te. Solo a marzo fino a 4.500 euro di vantaggi“.

Nello spot 2018 vediamo tre automobili ed i loro punti di forza. Urban? Kia Picanto. Hybrid? Kia Niro. Sporty? Kia Sportage. E nel finale non poteva mancare il famoso calciatore Alex Del Piero, che da diversi mesi è testimonial per la casa automobilistica della Corea del Sud.

Ma qual è il titolo della canzone che fa da colonna sonora e chi la interpreta? Questa volta non vi dico “provate a indovinare voi” perché sarebbe impossibile.

Link Sponsorizzati





Prima di svelarvi il titolo, potete vedere o rivedere la pubblicità direttamente nel canale Youtube della Kia Motors Italia cliccando sull’immagine.





Il brano che fa da colonna sonora allo spot è opera dei Grace Mesa, team di produzione formato da Shane Allen e dal polistrumentista Isaac Carpenter

Il brano che ascoltiamo nella pubblicità si intitola How do you like me now? ed è stato realizzato dai Grace Mesa, un team di produzione musicale composto dalla cantautrice americana Shane Allen, in arte DANKE e dal polistrumentista Isaac Carpenter, batterista degli Awolnation.

Qui il sito web di Danke, che nel 2015 ha pubblicato il suo album di debutto “Mouth Confetti” (dal quale è stato estratto il singolo Bells), che ha scritto, prodotto, interpretato e registrato nel suo home studio. I suoi lavori su Spotify.

Non è chiaro se questo pezzo sia stato realizzato appositamente per lo spot, in quanto non è mai stato rilasciato. Su PremiumBeat.com è possibile ascoltare l’audio completo di How do you like me now?, una track forte e grintosa caratterizzata da un groove rock blues, voce femminile e chitarra elettrica che infondono buon umore. Questo sito vende la canzone alla modica cifra di 49 dollari…















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi