Calvin Harris, Frank Ocean & Migos nel nuovo singolo Slide: audio, testo e traduzione

Si intitola Slide il nuovo singolo di Calvin Harris, inciso con la collaborazione di Frank Ocean ed i Migos, pubblicato il 24 febbraio 2017.

Dopo il recente successo di My Way, il musicista, cantante, autore, dj e producer britannico Calvin Harris, ha sfornato questa nuova produzione, interpretata dal cantautore e rapper americano Frank Ocean ed il tripo hip hop statunitense composto da Quavo, Takeoff e Offset.

Scritto da Harris e dagli interpreti, anche se non è un brano immediato, questa “Slide” è a mio parere l’ennesima potenziale hit di questo straordinario artista, che difficilmente sbaglia un colpo.

“Slide”, la prima canzone originale rilasciata dallo scozzese nel 2017, illustra la storia di quelli che vogliono entrare nella vita di una persona più ricca, in maniera tale che possano vivere come se fossero ricchi.

Ma ascoltate la nuova canzone e giudicate voi! L’audio integrale è disponibile su Spotify e per accedere cliccate sulla cover in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Calvin Harris – Slide traduzione (Digital Download)

[Introduzione]

Potrei

Svuotare il mio conto in banca

E comprare quel ragazzo con una pipa*

Acquistare quel ragazzo con una pipa

Potrei, potrei

Svuotare il mio conto in banca

E comprare quel ragazzo con una pipa

Acquistare quel ragazzo con una pipa

Potrei

[Ritornello: Frank Ocean]

Ti piace passare le tue notti così?

Cerchi di passare le tue notti come questa? (Potrei)

Metti un po’ di luce sulla diapositiva

Qualsiasi cosa accada, uscirà chiaramente

Ti piace passare le tue notti così?

Cerchi di passare le tue notti come questa? (Potrei)

Metti un po’ di luce di lato

Qualsiasi cosa esca, uscirà chiaramente

[Verso 1: Frank Ocean]

Tutti questi gioielli non non servono a nulla quand’è così buio

E’ la mia parte preferita, vediamo le luci, a questo punto

E’ andato troppo veloce, non possiamo arrivarci con le mani

Mani sulle mani, un legame di fascino, sì

Distesi, siamo ancora un collegamento separato

E’ come se qui potessimo morire tutti giovani

Come se tutti potessimo tingerci i capelli di biondo

Se avessimo una vista perfetta

Riusciremmo a vederlo fino alla fine

[Verso 2: Quavo]

Metti le luci sul viso di lei (riflettori)

Metti le luci sul viso di lei (ah, sì)

Ci faremo sentire e alzeremo il volume (ci faremo sentire)

Ci accenderemo e bruceremo (bruceremo)

Una micia troppo calda tipo un (tipo cosa?)

Una micia troppo calda tipo un forno (forno)

Ho 100.000 bigliettoni nel mio Goyard (bigliettoni)**

I miei diamanti brilleranno ‘quando le luci si oscurano (brillano)

Tu ed io faremo un giro lungo il viale (yeah)

E i tuoi amici vorranno veramente distruggerci

Santo Dio

[Verso 3: Offset]

(Offset!) Santo Dio

Fisso i miei diamanti, mentre salto giù da un’astronave

Mi servono tue informazioni, fatti una vacanza in Malesia

Tu tesoro mio, i paparazzi fanno foto come pazzi

Tu fai un lavoro orale

Mentre mi metto comodo a fumarmi una canna

Entri nella mia villa, ventimila quadri, Picasso

Le put*ane si immergono, so strofinano con i miei amici come un nacho

Si tolse le mutandine, i diamanti ballano come Rick Riccardo

Lei li ha

Quando la chiamano a lavorare al Bachelor

So che hai un passato, io ho un passato, è alle nostre spalle

Media, un milione in media faccio un milione

Monto senza cervello, non ne ho più stron*a

[Ritornello: Frank Ocean]

Ti piace passare le tue notti così?

Cerchi di passare le tue notti come questa? (Potrei)

Metti un po’ di luce sulla diapositiva

Qualsiasi cosa accada, uscirà chiaramente

Ti piace passare le tue notti così?

Cerchi di passare le tue notti come questa? (Potrei)

Metti un po’ di luce di lato

Qualsiasi cosa esca, uscirà chiaramente (Potrei)

[Conclusione: Frank Ocean]

Potrei svuotare il mio conto in banca (ooh)

E comprare quel ragazzo con la pipa (ooh, yeah)

Acquistare quel ragazzo con la pipa

Potrei, potrei

Svuotare il mio conto in banca

E comprare quel ragazzo con la pipa

(Ti piace passare le tue notti così?)

Acquistare quel ragazzo con la pipa

Potrei

* Ocean fa riferimento ad un dipinto dello spagnolo Picasso di grande valore “Garçon à la Pipe” (in inglese “Boy with a Pipe”) un quadro del periodo rosa di Pablo, completato nel 1905 quando l’artista aveva 24 anni. L’olio su tela raffigura un giovane parigino in possesso di una pipa di legno e con in testa una ghirlanda di fiori. Il dipinto è stato venduto alla “modica cifra” di 104 milioni di dollari.

** Goyard è una società francese che produce borse di lusso e in pelle.

Slide testo – Calvin Harris ft. Frank Ocean & Migos

[Intro:]

I might

Empty my bank account

And buy that boy with a pipe

Buy that boy with a pipe

I might, I might

Empty my bank account

And buy that boy with a pipe

Buy that boy with a pipe

I might

[Chorus: Frank Ocean]

Do you slide on all your nights like this?

Do you try on all your nights like this? (I might)

Put some spotlight on the slide

Whatever comes, comes through clear

Do you slide on all your nights like this?

Do you try on all your nights like this? (I might)

Put some spotlight on the side

And whatever comes, comes through clear

[Verse 1: Frank Ocean]

All this jewelry ain’t no use when it’s this dark

It’s my favorite part, we see the lights, they got so far

It went too fast, we couldn’t reach it with our arms

Wrist on a wrist, a link of charms, yeah

Laying, we’re still a link apart

It’s like we could die here all young

Like we could dye hair all blonde

If we could see in twenty twin

Twice we could see it ‘til the end

[Verse 2: Quavo]

Put that spotlight on her face (spotlight)

Put that spotlight on her face (ah, yeah)

We gon’ pipe up and turn up (pipe up)

We gon’ light up and burn up (burn up)

Mama too hot like a (like what?)

Mama too hot like a furnace (furnace)

I got a hundred G’s in my Goyard (G’s)

My diamonds gon’ shine when the lights dark (shine)

You and I take a ride down the boulevard (yeah)

And your friends really wanna break us apart

Good lord

[Verse 3: Offset]

(Offset!) Good gracious

Starin’ at my diamonds while I’m hoppin’ out a spaceship

Need your information, take vacation to Malaysia

You my baby, the paparazzi flashin’ crazy

She swallowed the bottle

While I sit back and smoke gelato

Walk in my mansion, twenty thousand painting, Picasso

Bitches be dippin’, dabbin’ with niggas like a nacho

Took off her panties, diamonds dancin’ like Rick Riccardo

She havin’ it

When they call her workin’ on The Bachelor

I know you got a past, I got a past, that’s in the back of us

Average, I’ma make a million on the average

I’m ridin’ with no brain, bitch, I’m out of it

[Chorus: Frank Ocean]

Do you slide on all your nights like this?

Do you try on all your nights like this? (I might)

Put some spotlight on the slide

Whatever comes, comes through clear

Do you slide on all your nights like this?

Do you try on all your nights like this?

Put some spotlight on the side

And whatever comes, comes through clear (I might)

[Outro: Frank Ocean]

I might empty my bank account (ooh)

And buy that boy with a pipe (ooh, yeah)

Buy that boy with a pipe

I might, I might (slide)

Empty my bank account (ooh, slide)

And buy that boy with a pipe (slide, yeah)

(Do you slide on all your nights like this?)

Buy that boy with a pipe

I might

















