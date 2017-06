Sigala & Ella Eyre nel nuovo singolo Came Here For Love: audio, testo e traduzione

Si intitola Came Here For Love il nuovo singolo di Sigala con vocal di Ella Eyre, disponibile in streaming e nei negozi digitali da venerdì 9 giugno 2017.

La nuova canzone segna la seconda collaborazione tra il dj e produttore inglese Bruce Fielder, aka Sigala, e la cantautrice britannica Ella McMahon, meglio conosciuta come Ella Eyre, ma è la prima in un suo singolo. Nel 2015 Sigala fu infatti tra i produttori (con Sigma e Michael Angelo) di Good Times.





Came Here For Love è stata prodotta da Sigala e scritta insieme all’interprete ed è caratterizzata da sonorità Tropical House, ormai tipiche dell’artista.

Dal punto di vista del testo, nel brano la cantante dice di cercare l’amore, che pensa di aver trovato in una persona, che invita a farsi avanti.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla copertina in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano.

Sigala – Came Here For Love traduzione (Download)

[Verso 1]

Non ho più il cuore a pezzi

Sono così felice di essere venuta qui stasera

E capisco che hai quello che volevo

Baby, hai ciò che mi piace

[Pre-Ritornello]

Vedo che mi stai guardando

Vieni, parla con me

Ho bisogno che tu mi dia un segnale

Hai quel qualcosa di dolce

Il che non è facile

E’ ciò di cui ho bisogno stasera

[Ritornello]

Sono qui per amore

Per qualcuno che mi copra le spalle

Non ci rinuncerò, no

Voglio che ti avvicini a me

[Post-Ritornello]

Sono qui per amore

Sono qui per amore

Sono qui per amore

Voglio che ti avvicini a me

[Verso 2]

Sono prontissima ad andare avanti

Seguimi, starai meglio

E sono troppo coinvolta (o “ci sono dentro fino al collo”)

Sono caduta, senza nessuno all’interno

[Pre-Ritornello]

Vedo che mi stai guardando

Vieni, parla con me

Ho bisogno che tu mi dia un segnale

Hai quel qualcosa di dolce

Il che non è facile

E’ ciò di cui ho bisogno stasera

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Sono qui per amore

Per qualcuno che mi copra le spalle

Non ci rinuncerò, no

Voglio che ti avvicini a me

[Post-Ritornello]

Sono qui per amore

Sono qui per amore

Voglio che ti avvicini a me

[Ponte]

È per questo che siamo qui

Siamo qui per amore

Non ci, non ci rinuncerò

È per questo che siamo qui

Siamo qui per amore

Lo so, so che è sufficiente

È per questo che siamo qui

Siamo qui per amore

Non ci, non ci rinuncerò

È per questo che siamo qui

Siamo qui per amore

Voglio che ti avvicini a me

[Ritornello]

Sono qui per amore

Per qualcuno che mi copra le spalle

Non ci rinuncerò, no

Voglio che ti avvicini a me

[Post-Ritornello]

Sono qui per amore

Sono qui per amore

Voglio che ti avvicini a me

Powered by NuoveCanzoni.com

Came Here For Love – Sigala – Testo

[Verse 1]

I’m no longer brokenhearted

So glad I came here tonight

And I see you got what I wanted

Baby, you got what I like

[Pre-Chorus]

I can see that you watching me

Come over, talk to me

Need you to give me a sign

You got that something sweet

That don’t come easily

It’s what I need tonight

[Chorus]

I came here for love

For someone to hold me down

I won’t give it up, no

I want you to reach out

[Post-Chorus]

I came here for love

I came here for love

I came here for love

I want you to reach out

[Verse 2]

I’m so ready to get on it

You follow me, you’ll be fine

And I’m in too deep

Have I fallen, without anyone inside

[Pre-Chorus]

I can see that you watching me

Come over, talk to me

Need you to give me a sign

You got that something sweet

That don’t come easily

It’s what I need tonight

[Chorus]

I came here for love

For someone to hold me down

I won’t give it up, no

I want you to reach out

[Post-Chorus]

I came here for love

I came here for love

I want you to reach out

[Bridge]

This is what we came here for

We came here for love

I won’t give, I won’t give it up

This is what we came here for

We came here for love

I know this, I know it’s enough

This is what we came here for

We came here for love

I won’t give, I won’t give it up

This is what we came here for

We came here for love

I want you to reach out

[Chorus]

I came here for love

For someone to hold me down

I won’t give it up, no

I want you to reach out

[Post-Chorus]

I came here for love

I came here for love

I want you to reach out

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi