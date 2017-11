Romeo Santos, Daddy Yankee, Nicky Jam – Bella y Sensual: video ufficiale, testo e traduzione

Bella y Sensual è il terzo singolo di Romeo Santos estratto dal terzo album in studio Golden, pubblicato lo scorso 21 luglio.

Dopo “Héroe Favorito” e “Imitadora”, il re della bachata torna a promuovere il progetto con questa canzone, una delle più interessanti del disco, prodotta insieme a Saga WhiteBlack, Tainy e Nely e con due ospiti d’eccezione: Daddy Yankee e Nicky Jam, che insieme a Romeo sono anche autori del testo.





Nel brano, Romeo invita Daddy Yankee e Nicky Jam a sedurre una bella donna e descrive le migliori caratteristiche del trio, in piena competizione per conquistare la tipa. Ovviamente ognuno dei tre dice che è meglio degli altri.

E’ molto sinteticamente questo il significato di Bella y Sensual, accompagnata dal video ufficiale uscito il 23 novembre 2017.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono questo pezzo.

Romeo Santos – Bella y Sensual traduzione

[Introduzione]

Ciao amore mio, sono qui con te

DY

Nicky, Nicky, Nicky Jam

Fatti guardare da vicino solo un secondo.

[Strofa 1: Romeo Santos]

Uno di noi è di un quartiere raffinato

Un ragazzo molto concreto (The Big Boss)

Abbiamo fatto una scommessa, senza nemmeno guardarti

Chi ti conquisterà (A posto, pronto)

L’altro è mezzo pazzo, con venti tatuaggi

E quelle acrobazie da strada (Dimmelo papi)

E nella sua Lamborghini con una sfrenata parlantina

Vuole fare buona impressione su di te.

Il terzo è un poeta, fa serenate

Splende come il sole (senti qua)

Il ragazzo delle poesie

Il tuo attento servo

[Ritornello: Romeo Santos, Daddy Yankee]

Bella e sensuale, soprannaturale

Uno di noi deve conquistarti

Bella e sensuale, soprannaturale

Uno di noi deve conquistarti

[Strofa 2: Nicky Jam]

Voglio essere padrone del tuo letto, ah

Trattati da signora, ah

Tutti e tre abbiamo la fama, ah

Ma a me nessuno mi batte, ascoltami

Romeo ti dice paroline dolci e Yankee ha Yamilette*

Io ti faccio divertire, tesoro, fino all’alba

Ho quello Per questo ti chiedo se vuoi essere la mia donna (o “mia moglie”)

Chi scegli? Sono curioso

Dimmi se sono io, dammi l’opportunità

Sarò un pazzoide ma posso amarti

Dimmi tesoro, perché voglio prenderti

[Ritornello: Romeo Santos, Nicky Jam]

Bella e sensuale, soprannaturale

Uno di noi deve conquistarti (Zumba Nicky, forza!)

Bella e sensuale, soprannaturale

Uno di noi deve conquistarti (sai chi sono baby)

[Strofa 3: Daddy Yankee]

(Da-ddy!)

Se lasci che ti pèorti fuori, ti darò quello che ti serve

Abbiamo qualcosa in comune e nessuno può competere con me

Mi fa piacere che hai abboccato, che stai al gioco

Se vuoi un film tesoro ho i biglietti

Se sei malata ti do la mia medicina

Diventa la mia russa, fammi da tramite con Putin

Nicky vola come una fenice e Romeo è il re della bachata

Ma sono comunque più forte a parità di peso sul ring

Baby, lo so che la decisione è difficile

Ammetti che non c’è partita, sono io la tua opzione

So che sarai mia, ia nuovecanzoni.com

Quando sparo la mia mira non sbaglia un colpo, ia

Sono il migliore di questa trilogia

Ma chiunque tu scegli, vinci alla lotteria

[Ritornello: Romeo Santos, Nicky Jam / Daddy Yankee]

Bella e sensuale, soprannaturale

Uno di noi deve conquistarti

Bella e sensuale, soprannaturale

Uno di noi deve conquistarti

[Conclusione]

Ehi Pina

Diglu che gli Hitmaker sono nell’edificio

Da-ddy!

N-I-C-K

Combinazione d’oro

* Nicky si riferisce alla canzone di Daddy Yankee “Yamilette” , nella quale parla di una donna che gli ha rubato il cuore.

Bella y Sensual testo

[Intro]

Hola mi amor, vengo acompañado

DY

Nicky, Nicky, Nicky Jam

Let me holla at you for a second

[Verso 1: Romeo Santos]

Uno de nosotros es de barrio fino

Un tipo muy real (The Big Boss)

Nos jugo una apuesta, que ni te miremos

Que te va a robar (Tamo’ ready)

El otro es medio loco, con veinte tatuajes

Y ese swing de calle (Dimelo papi)

Y en su Lamborghini con labia salvaje

Quiere impresionarte

El tercero es un poeta, trae serenatas

Brilla como el sol (Sólo escucha)

El chico de las poesías

Atentamente, tu servidor

[Coro: Romeo Santos, Daddy Yankee]

Bella y sensual, sobrenatural

Uno de nosotros te tiene que conquistar

Bella y sensual, sobrenatural

Uno de nosotros te tiene que conquistar

[Verso 2: Nicky Jam]

Quiero ser dueño de tu cama, ah

Tratarte como una dama, ah

Los tres tenemos la fama, ah

Pero a mí nadie me gana, escúchame

Romeo te habla bonito y Yankee tiene a Yamilette

Yo te hago travesuras, mami hasta el amanecer

Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer

Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer

¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad

Dime si soy yo, dame la oportunidad

Yo seré un loquito pero puedo amarte

Dime mamacita, porque quiero llevarte

[Coro: Romeo Santos, Nicky Jam]

Bella y sensual, sobrenatural

Uno de nosotros te tiene que conquistar (Zumba Nicky, Come on!)

Bella y sensual, sobrenatural

Uno de nosotros te tiene que conquistar (You know who’s this baby)

[Verso 3: Daddy Yankee]

(Da-ddy!)

Si tú dejas que te invite, te doy lo que necesite

Tenemos algo en común y es que conmigo nadie compite

Me gusta que tienes pique, no te me desubiques

Si quieres una película mami yo tengo los tickets

Si estás enfermita te doy mi Robitussin

Conviértete en mi rusa, ponteme media Putin

Nicky vuela como un fenix y Romeo el bachata king

Pero sigo siendo el mejor libra por libra en el ring

Baby yo sé que está difícil la decisión

Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción

Yo sé que seras mía, ia

Cuando tiro no falla mi puntería, ia

Soy el mejor de esta trilogía

Pero quien tú escojas, te ganas la lotería

[Coro: Romeo Santos, Nicky Jam / Daddy Yankee]

Bella y sensual, sobrenatural

Uno de nosotros te tiene que conquistar

Bella y sensual, sobrenatural

Uno de nosotros te tiene que conquistar

[Outro]

Oye Pina

Tell ‘em The Hitmakers are in the building

Da-ddy!

N-I-C-K

Golden combination

















