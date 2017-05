Riccardo “RIKI” Marcuzzo (Amici 16) e il mini-album d’esordio “Perdo le parole”: titoli delle canzoni in scaletta

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, è pronto a debuttare nel mondo della discografica il l’EP d’esordio battezzato Perdo le parole, stesso titolo del singolo in rotazione radiofonica dallo scorso 5 maggio.

Dopo la fortunata esperienza ad Amici 2016/2017, sedicesima edizione del talent show più amato dagli italiani, che ha consentito a questo ragazzo classe 1992 di mettere in risalto il suo grande talento, su di lui si sono posati gli occhi di diverse importanti label, tra le quali l’ha spuntata Sony Music.





Il mini album è composto da sette canzoni, sette inediti gran parte dei quali già conosciuti: sto ovviamente parlando di Sei Mia, Polaroid, Ti luccicano gli occhi, Diverso e della citata title track

Le teenager, pazzamente innamorate del 24enne lombardo, sia per le sue grandi capacità sia per l’aspetto fisico, che non guasta mai, stanno prenotando in massa il mini-disco di Riccardo, che non vedono l’ora di poter ascoltare.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle tracks incluse in questa nuova uscita discografica, disponibile sia nel formato fisico (CD) che in quello digitale.

Tracklist Perdo le parole – Riki (Audio CD – Download)

Il testo della title track Perdo Le Parole

È buio e piove e quindi tutti dentro,

in coda senti il tempo e non il freddo,

in quel locale in centro di Milano e di modelle,

che riflette la tendenza a shorts e chiodi in pelle.

A un tratto entra quella che vorresti,

liti, frasi sconce e sguardi persi,

ragazza da top copertina e mai troppo coperta,

che ti fa girare indietro e poi girar la testa.

Parigine come amiche e sulle gambe

e lo sguardo da diva provocante

ho occhi solo per te,

hai occhi solo per te.

Parigine come amiche e sulle gambe

e lo sguardo da diva provocante

ho occhi solo per te, per te.

Se so che

stasera sei mia

chi o cosa tu sia

ti guardo e non lo ammetto

ti guardo

e so che stasera sei mia

chi o cosa tu sia

ti guardo e non la smetto e tutto

trema alla tua voce che mi tocca più veloce

e poi mi tocca stare al gioco

perché poi manca poco

e so che

stasera sei mia

chi o cosa tu sia

ti guardo e non la smetto.

Guarda con indifferenza intorno,

la differenza è tutta nel suo corpo,

un po’ di trucco giusto appena attorno agli occhi,

nel trucco di sapersi bella e che tanto ti volti.

Parigine come amiche e sulle gambe

e lo sguardo da diva provocante

ho occhi solo per te,

hai occhi solo per te.

Parigine come amiche e sulle gambe

e lo sguardo da diva provocante

ho occhi solo per te, per te

Se so che

stasera sei mia

chi o cosa tu sia

ti guardo e non lo ammetto

ti guardo e so che

stasera sei mia

chi o cosa tu sia

ti guardo e non la smetto e tutto

trema alla tua voce che mi tocca più veloce e poi

mi tocca stare al gioco

perché poi manca poco.

e so che

stasera sei mia

chi o cosa tu sia

ti guardo e non la smetto

e so che sei mia

e che stasera tu sei mia

e che stasera tu sei mia

e che stasera tu sei mia.

Prima senti poi mi tenti, esperimenti,

menti e ritenti

e vai, e vai, e vai, e vai

Prima senti, poi mi tenti, esperimenti,

menti e ritenti,

e vai più giù,

e vai più giù.

Se so che

stasera sei mia

chi o cosa tu sia

ti guardo e non lo ammetto

ti guardo e so che

stasera sei mia

chi o cosa tu sia

ti guardo e non la smetto e tutto

trema alla tua voce che mi tocca più veloce e poi mi tocca stare al gioco

perché poi manca poco

e so che

stasera sei mia

chi o cosa tu sia

ti guardo e non la smetto

e so che sei mia

e che stasera tu sei mia

e che stasera tu sei mia

e che stasera tu sei mia.

E che stasera tu sei mia, mia, mia.

















