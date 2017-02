I Galantis e il nuovo singolo Rich Boy: video e traduzione del testo

Si intitola Rich Boy il nuovo singolo dei Galantis, rilasciato nei negozi digitali e nelle piattaforme streaming il 17 febbraio 2016 via Big Beat Records.

Gli svedesi Christian Karlsson e Linus Eklöw, aka Galantis, duo di producers e deejay sforna hit, hanno creato questo simpatico pezzo, che non si dissocia con le precedenti produzioni.

Anche questa canzone, sarà inclusa nel secondo album in studio, che dovrebbe essere rilasciato a giugno e che farà seguito a Pharmacy pubblicato nel 2015.

Il brano è accompagnato dal lyric video diretto da We Wrk Wknds, a cui potete accedere cliccando sull’immagine in basso.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo ballabile pezzo.

Galantis – Rich Boy traduzione (Download)

Non ho bisogno di un ragazzo ricco

Non voglio i tuoi soldi

No non devi spendere niente per me

Voglio solo dolce dolce amore, dolce dolce amore (hey)

Non mi serve un ragazzo ricco

Non voglio dollari

No, non devi essere un pezzo grosso

Tutto ciò che voglio è dolce dolce amore, dolce dolce amore (hey)

(Ah)

(Hey)

(Ah)

(Hey)

Dolce dolce amore

Dolce dolce amore

Tutto ciò che voglio

Dolce dolce amore

(Hey)

Dolce dolce amore

Dolce dolce amore

Tutto quello che voglio

Dolce dolce amore

Dolce dolce amore

(Hey)

Non ho bisogno di un ragazzo ricco

Non voglio i tuoi soldi

No non devi spendere niente per me

Voglio solo dolce dolce amore

Non mi serve un ragazzo ricco

Non voglio dollari

No, non devi essere un pezzo grosso

Tutto ciò che voglio è dolce dolce amore, dolce dolce amore (hey)

Non ho bisogno di un ragazzo ricco

Non voglio i tuoi soldi

No non devi spendere nulla per me

Voglio solo dolce dolce amore, dolce dolce amore (hey)

Non mi serve un ragazzo ricco

Non voglio dollari

No, non devi essere un pezzo grosso

Tutto ciò che voglio è dolce dolce amore, dolce dolce amore

(Hey)

(Hey)

(Ah)

(Hey)

(Ah)

(Hey)

(Hey)

(Ah)

(Hey)

(Hey)

Non ho bisogno di un ragazzo ricco

Non voglio i tuoi soldi

No non devi spendere niente per me

Voglio solo dolce dolce amore, dolce dolce amore (hey)

Non mi serve un ragazzo ricco

Non voglio dollari

No, non devi essere un pezzo grosso

Tutto ciò che voglio è dolce dolce amore, dolce dolce amore

(Hey)

(Hey)

(Ah)

(Hey)

(Hey)

Tutto ciò che voglio

Dolce dolce amore

Dolce dolce amore

(Hey)

Tutto quel che voglio

Dolce dolce amore

Dolce dolce amore

(Hey)

Rich Boy – Galantis – Testo

I don’t need a rich boy

I don’t want your money

No you don’t gotta spend nothing on me

All I want is sweet sweet love, sweet sweet love (hey)

I don’t need a rich boy

I don’t want dollars

No you don’t gotta be a high roller

All I want is sweet sweet love, sweet sweet love (hey)

(Ah)

(Hey)

(Ah)

(Hey)

Sweet sweet love

Sweet sweet love

All I want

Sweet sweet love

(hey)

Sweet sweet love

Sweet sweet love

All I want

Sweet sweet love

Sweet sweet love

(hey)

I don’t need a rich boy

I don’t want your money

No you don’t gotta spend nothing on me

All I want is sweet sweet love

I don’t need a rich boy

I don’t want dollars

No you don’t gotta be a high roller

All I want is sweet sweet love, sweet sweet love (hey)

I don’t need a rich boy

I don’t want your money

No you don’t gotta spend nothing on me

All I want is sweet sweet love (hey)

I don’t need a rich boy

I don’t want dollars

No you don’t gotta be a high roller

All I want is sweet sweet love, sweet sweet love

(Hey)

(Hey)

(Ah)

(Hey)

(Ah)

(Hey)

(Hey)

(Ah)

(Hey)

(Hey)

I don’t need a rich boy

I don’t want your money

No you don’t gotta spend nothing on me

All I want is sweet sweet love (hey)

I don’t need a rich boy

I don’t want dollars

No you don’t gotta be a high roller

All I want is sweet sweet love, sweet sweet love

(Hey)

(Hey)

(Ah)

(Hey)

(Hey)

All I want

Sweet sweet love

Sweet sweet love

(hey)

All I want

Sweet sweet love

Sweet sweet love

(hey)

















