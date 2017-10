Pubblicità Kinder Bueno 2017: qual è il titolo della canzone dello spot?

Da pochi giorni viene trasmesso in tv il nuovo spot Kinder Bueno con il motto che recita “il nostro momento… il nostro bueno“.

La pubblicità Kinder Bueno, la celebre e ormai storica merendina al cioccolato, è stata diretta da Sydney Sibilia per l’agenzia Publiregia e vede protagonisti alcuni ragazzi e ragazze salire su una terrazza e mangiare allegramente lo snack. Il filmato è stato girato nella Comunità montana Alto Verbano.





Ci avete chiesto qual è il titolo della canzone della pubblicità 2017 di Kinder Bueno, in rotazione da ottobre e ovviamente qual è il nome del cantante.

Prima di svelarvelo, guardate o riguardate il breve spot cliccando sull’immagine in basso.

Il titolo del brano che fa da colonna sonora allo spot è Walking The Wire, una delle tante belle canzoni degli Imagine Dragons, pubblicata 16 giugno 2017 come singolo promozionale del fortunato terzo album in studio Evolve, uscito il successivo 23 giugno.

Il nome del cantante: per chi non lo sapesse, è ovviamente Dan Reynolds, frontman e voce solista dell’amatissima rock band americana nata nel 2008 a Las Vegas, Nevada.

Per ulteriori sulla canzone vi rimando all’articolo dedicato: Imagine Dragons – Walking The Wire: traduzione testo e audio.













