Prince Royce: ascolta il nuovo brano Dilema (traduzione del testo)

Il prossimo 24 febbraio vedrà la luce il quinto studio album di Prince Royce che si intitola Five, atteso disco del cantautore statunitense, che sarà disponibile nelle seguenti versioni: CD standard e deluxe e digitale standard e deluxe, contenenti rispettivamente dodici e diciotto canzoni.

Prossimamente parleremo di questo progetto, intanto il cantante ha reso disponibile l’audio di una nuova canzone battezzata Dilema, che arriva dopo i singoli Culpa al corazon, La Carretera e Moneda feat. Gerardo Ortiz. Per la cronaca, proprio in data odierna l’artista ha reso disponibile l’audio di un altro nuovo pezzo ft. Farruko che si intitola Ganas Locas.

Niente male il brano in oggetto, nel quale il cantautore dice di essere fortemente preso da due donne, due persone sostanzialmente differenti, che se si fondessero in una sola, per lui sarebbe il massimo. Da qui il titolo Dilemma: il cantante non sa quale tra le due scegliere ed intanto si frequenta con entrambe.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, che potete approfondire leggendo la mia traduzione in italiano che trovate scorrendo la pagina, insieme alle parole in spagnolo.

Cliccando sulla cover in basso, accedete invece all’audio nel canale Youtube di Prince Royce.

Dilema – Prince Royce – Traduzione (Download)

Chi avrebbe mai detto che la situazione sarebbe stata questa

Ma non so a chi dare il cuore

Mi ritrovo tra l’incudine e il martello

Senza decidere cosa scegliere tra i due

[Queste ultime due righe, potrebbero essere tradotte anche così: Mi ritrovo con le spalle al muro senza decidere da che parte stare]

Come un pazzo scatenato

Indeciso, innamorato

Ormai non posso più nascondere che

Una è il fuoco a letto

L’altra completa la mia anima

Non ce la faccio più

È un complicato dilemma

Sono soffocato da entrambe

Cosa posso farci se mi piacciono tutte e due

Sono disperato

Sono molto confuso

Che ci posso fare se mi piacciono entrambe

È un dilemma complicato

Sono soffocato da entrambe

Cosa posso fare se mi piacciono entrambe

Sono disperato

Sono molto confuso

Che ci posso fare se mi piacciono entrambe

E ora come uscire dalla situazione

Se sono un essere umano sarò sopraffatto dalla tentazione

L’avventura cominciò per un drink

E ha cambiato i miei sensi e la mia ragione

Come un pazzo scatenato

Indeciso, innamorato

Ormai non posso più nascondere che

Una è il fuoco a letto

L’altra completa la mia anima

Non ce la faccio più

È un complicato dilemma

Sono soffocato da entrambe

Cosa posso farci se mi piacciono tutte e due

Sono disperato

Sono molto confuso

Che ci posso fare se mi piacciono entrambe

È un dilemma complicato

Sono soffocato da entrambe

Cosa posso fare se mi piacciono entrambe

Sono disperato

Sono molto confuso

Che ci posso fare se mi piacciono entrambe

Cosa posso fare, io non lo so …

Dormo con una e l’altra mi chiama

Implorandomi di andare da lei

Perché le manco nel suo letto

Non so cosa posso fare

Dormo con una e l’altra mi chiama

Implorandomi di andare da lei

Perché le manco nel suo letto

Non so che fare

Dormo con una e l’altra mi chiama

Prince Royce – Dilema testo

Quién diría que estaría la situación

Pero saber a quién yo darle el corazón

Entre la espada y la pared me encuentro yo

Sin decidir con cuál me quedo de las dos

Como un loco desquiciado

Indeciso, enamorado

Es que ya no puedo ocultarlo

Una es fuego en la cama

La otra complementa mi alma

Es que ya no puedo aguantarlo

Es un dilema complicado

De las dos estoy asfixiado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Mirénme desesperado

Ando muy desorientado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Es un dilema complicado

De las dos estoy asfixiado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Mirénme desesperado

Ando muy desorientado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Y ahora cómo salgo de la situación

Si soy humano y me vence la tentación

Por unos tragos la aventura comenzó

Y ha cambiado mi sentido, mi razón

Como un loco desquiciado

Indeciso, enamorado

Es que ya no puedo ocultarlo

Una es fuego en la cama

La otra complementa mi alma

Es que ya no puedo aguantarlo

Es un dilema complicado

De las dos estoy asfixiado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Mirénme desesperado

Ando muy desorientado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Es un dilema complicado

De las dos estoy asfixiado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Mirénme desesperado

Ando muy desorientado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Es un dilema complicado

De las dos estoy asfixiado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Mirénme desesperado

Ando muy desorientado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Es un dilema complicado

De las dos estoy asfixiado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Mirénme desesperado

Ando muy desorientado

Qué puedo hacer si las dos a mí me gustan

Qué puedo hacer, yo no sé…

Duermo con una y la otra está llamándome

Suplicándome que vaya

Que me extraña en su cama

Y no sé que puedo hacer

Duermo con una y la otra está llamándome

Suplicándome que vaya

Que me extraña en su cama

Y no sé que puedo hacer

Duermo con una y la otra está llamándome

















