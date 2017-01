Tedua e il nuovo album “Orange County California” in uscita: titoli delle canzoni e copertina

Tedua è un emergente rapper di Cogoleto (Genova) classe 1994, da molti considerato come uno dei più promettenti talenti italiani, di cui abbiamo avuto modo di parlare per la prima volta in occasione del singolo Pugile, primo pezzo estratto dall’album in oggetto Orange County California, la cui uscita è fissata a venerdì 13 gennaio 2017, sia nel formato digitale che nel classico CD, via Thaurus, con distribuzione di Universal Music Italia.

Dopo il grande successo di Orange county mixtape uscito l’8 luglio 2016 (qui in download [inizialmente scaricabile gratuitamente nel sito web ufficiale di Tedua] – qui l’audio delle 21 canzoni), grazie al quale si è realmente fatto un nome in tutta la penisola, è la volta dell’album Orange County California, interessante progetto che fonde la forza del voluminoso citato mixtape, da molti definito come “miglior mixtape dell’anno”.





In Orange County California, il rapper ligure dà una rinfrescata alla track list, con 6 tracce inedite, per un totale di sedici tracks prodotte dagli affidabili Chris Nolan, Charlie Charles, Sick Luke e Layoung e una bonus track prodotta da Neoz.

Per quel che concerne i featuring, gli “ospiti” nel progetto sono Izi, Ghali e Sfera Ebbasta (altri emergenti fenomeni del rap nostrano), Bresh e Laïoung.

Appena dopo la copertina frontale, potete leggere i titoli di tutte le canzoni incluse in questo disco.

Tracklist Orange County California – Tedua album (CD Audio reperibile su Amazon – Download)

Circonvalley (feat. Izi) 2:30 (Prodotta da Chris Nolan) 00 (feat. Tedua) 3:14 (Prodotta da Charlie Charles) Lingerie (feat. Sfera Ebbasta) 3:18 (Prodotta da Chris Nolan) Wasabi Freestyle 1:44 (Prodotta da Chris Nolan) Lezione 2:56 (Prodotta da Chris Nolan) Buste Della Spesa 3:14 (Prodotta da Charlie Charles) No Snitch Freestyle 2:02 (Prodotta da Sick Luke) Fifty Fifty (feat. Ghali) 2:58 (Prodotta da Charlie Charles) Step By Step (feat. Bresh) 3:14 (Prodotta da Chris Nolan) OC (California) 2:38 (Prodotta da Chris Nolan) Ci Vuole Poco (feat. Laïoung) 4:19 (Prodotta da Chris Nolan & Layoung) Pugile 3:18(Prodotta da Chris Nolan & Layoung) Telefonate (feat. Izi) 2:58 (Prodotta da Chris Nolan) Pegaso 2:28 (Prodotta da Chris Nolan) Pensa Se Piove (Rmx) 3:34 (Prodotta da Chris Nolan) Revolver Freestyle 4:52 (Prodotta da Neoz)

Le tracks 11, 12, 13, 14 e 15, sono state mixate e masterizzate da Marco Zangirolami.













