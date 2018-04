Ofenbach Vs Lack Of Afro – Party feat. Wax & Herbal T: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Dal 30 marzo 2018 è disponibile il nuovo scoppiettante singolo degli Ofenbach realizzato con il britannico Lack Of Afro che si intitola Party.

Sulle ali dei successi di “Be Mine” (solo nella penisola certificato tre volte Platino, è anche stato il brano più suonato dalle radio) e di “Katchi” con Nick Waterhouse (Disco di Platino in Italia), il duo di DJ deep house e dance pop frances composto da Dorian Lo e César de Rummel torna con questa canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 6 aprile 2018.

Il duo parigino ha per l’occasione rielaborato P.A.R.T.Y. del britannico Michael Jones, in arte Wax feat. Herbal T, dodicesima traccia del mixtape di Wax “Eviction Notice” (2011).

La nuova potenziale hit fonde elementi rock, hip hop ed electro, che la rendono molto piacevole e che come da titolo, fa venir voglia di far festa, di divertirsi spensieratamente.

Dal 30 marzo è disponibile il lyric video, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate i testi.

Testo Party – Ofenbach

[x4]

Party

[Wax]

While you aim to maintain the status quo

Embody the persona of the average joe

Me and Herbal T and the Lack of ‘Fro are less rational

We international

To reiterate in case you’re a little late

I incenerate fakes on my dinner plate

We hungry, but ya’ll gon’ starve the hardest

Herbal T ride the mic and get stupid

[x4]

Party

[Herbal T]

Learn to be original

Herbs an individual

Nerds, are typical hypocritical pitiful minimal

Impact makers, get to back breaking

Hard work it takes to get to that place

Where you can do whatever you want and still kill it

Pass your prescription bottle and we’ll fill it

Up with the true party music from the soul ya’ll

Wax, Herbal T, LOA, is the roll call

[x4]

Party

[x4]

Check it out

[x4]

Party

[x4]

Check it out

Party