Nicky Jam – Me Enamoras: video e traduzione del testo

Me Enamoras è un brano estratto da Fénix, settimo studio album di Nicky Jam pubblicato lo scorso 20 gennaio.

Questa canzone è un vero e proprio inno d’amore nei confronti della persona di cui si è pazzamente innamorati.





Me Enamoras è stata firmata dall’interprete con la collaborazione di Di Genius, Tarik Johnston e Juan Diego Medina Vélez, mentre la produzione è stata affidata a Rvssian.

Il brano è accompagnato dal concept video diretto da 3b Grados, che potete gustarvi nel canale Youtube del cantante cliccando sull’immagine in basso.

A seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Me Enamoras – Nicky Jam – Traduzione (Download)

La prima volta che ti ho vista

Non potevo trattenermi e sapevo che eri fatta per me

Io guardo te

Tu guardi me, non mi ero mai sentito così yeah

yeah yeah

Quando ti fai bella metti in mostra il tuo corpo

Mi fai innamorare, tesoro

Tutto ha un senso quando siamo insieme

Mi fai innamorare, tesoro

Quando il DJ mette la musica e balli in quel modo

Mi innamoro di più

Guardando il sole del mattino e tu sei accanto a me

Mi fai innamorare, tesoro

In giro per il mondo con il tuo sorriso

Ce l’ho nella mia mente e nel mio cuore

Voi te tutto è felicità

Con te non so cosa sia il dolore

Quando inizi a baciarmi

Non sono più lo stesso e perdo il controllo

Yeah yeah, yeah yeah

Vieni, dimmi perché mi fa innamorare

La forma del tuo corpo e quando mi parli

I sogni sono più belli quando ci sei tu

Tesoro, questa storia non può finire

Vieni, dimmi perché mi fa innamorare

La forma del tuo corpo e quando mi parli

I sogni sono più belli quando ci sei tu

Tesoro, questa storia non può finire

Quando ti fai bella metti in mostra il tuo corpo

Mi fai innamorare, tesoro

Tutto ha un senso quando siamo insieme

Mi fai innamorare, tesoro

Quando il DJ mette la musica e balli in quel modo

Mi innamoro di più

Guardando il sole del mattino e tu sei accanto a me

Mi fai innamorare, tesoro

Tu mi fai impazzire completamente, tesorino, se ti tocco

Quando vedo la tua foto vado sempre in confusione

Il tuo telefono esplode quando ne voglio ancora un po’

Mi fai sentire come se vincessi alla lotteria

Usciamo con la mia macchina, con la mia moto

Ti colpisco con un bacio in quella bocca

Vieni, dimmi perché mi fa innamorare

La forma del tuo corpo e quando mi parli

I sogni sono più belli quando ci sei tu

Tesoro, questa storia non può finire

Vieni, dimmi perché mi fa innamorare

La forma del tuo corpo e quando mi parli

I sogni sono più belli quando ci sei tu

Tesoro, questa storia non può finire

(El Rvssian)

Quando ti fai bella metti in mostra il tuo corpo

Mi fai innamorare, tesoro

Tutto ha un senso quando siamo insieme

Mi fai innamorare, tesoro

Quando il DJ mette la musica e balli in quel modo

Mi innamoro di più

Guardando il sole del mattino e tu sei accanto a me

Mi fai innamorare, tesoro

Nicky Jam – Me Enamoras testo

La primera vez que yo te vi

No me pude controlar y supe que eras para mí

Yo mirándote

Tú mirándome, nunca me he sentido así yeah

Yeah yeah

Cuando te pones linda y luces tu cuerpo

Tú me enamoras, gyal

Todo tiene sentido cuando estamos juntos

Tú me enamoras, gyal

Cuando el DJ pone la music y bailas así

Ahí me enamoro más

Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí

Tú me enamoras, gyal

Viajando el mundo y tu sonrisa

Tengo en mi mente y en mi corazón

Contigo todo es felicidad

Contigo ya no sé lo que es dolor

Cuando me empiezas a besar

No soy el mismo y pierdo el control

Yeah yeah, yeah yeah

Ven, dime qué tú tienes, que enamoras

La forma de tu cuerpo y cuando me hablas

Más lindos son los sueños cuando tú estás

Gyal, esto no puede terminar

Ven, dime qué tú tienes, que enamoras

La forma de tu cuerpo y cuando me hablas

Más lindos son los sueños cuando tú estás

Gyal, esto no puede terminar

Cuando te pones linda y luces tu cuerpo

Tú me enamoras, gyal

Todo tiene sentido cuando estamos juntos

Tú me enamoras, gyal

Cuando el DJ pone la music y bailas así

Ahí me enamoro más

Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí

Tú me enamoras, gyal

Tú me tienes bien loco, mamita, si te toco

Cuando veo tú foto yo siempre me alboroto

Tu teléfono exploto cuando quiero un poco

Me haces sentir como ganarme la loto

Nos vamos en mi carro, nos vamos en mi moto

En esa boca con un beso te azoto

Ven, dime qué tú tienes, que enamoras

La forma de tu cuerpo y cuando me hablas

Más lindos son los sueños cuando tú estás

Gyal, esto no puede terminar

Ven, dime qué tú tienes, que enamoras

La forma de tu cuerpo y cuando me hablas

Más lindos son los sueños cuando tú estás

Gyal, esto no puede terminar

(El Rvssian)

Cuando te pones linda y luces tu cuerpo

Tú me enamoras, gyal

Todo tiene sentido cuando estamos juntos

Tú me enamoras, gyal

Cuando el DJ pone la music y bailas así

Ahí me enamoró más

Mirando el sol de la mañana y tú juntito a mí

Tú me enamoras, gyal

















