Nicky Jam: guarda il video del nuovo singolo El Amante (testo e traduzione)

Il 22 gennaio 2017 vedrà la luce Fenix, il nuovo album del cantautore statunitense Nicky Jam, che arriva a 10 anni di distanza da The Black Carpet ed a poco più di tre anni da Greatest Hits, Vol. 1. Qui titoli delle canzoni e l’eventuale pre-order del formato digitale.

Nel disco, saranno inclusi i fortunati singoli rilasciati precedentemente come El Perdón (con Enrique Iglesias), Hasta el Amanecer e Nadie Como Tu, ma anche El Amante, nuovissimo singolo dell’artista multiplatino nonché pioniere della musica latin urban, pubblicato il 16 gennaio 2017.

In rotazione radiofonica nazionale da venerdì 20 gennaio, il brano è molto carino, è in pieno stile Nicky Jam e sono certo che non vi deluderà.

Per quel che concerne il significato, nella nuova canzone il cantante si rivolge alla donna che ama, dicendole che non vuole più essere il suo amante, che deve lasciare l’uomo con cui sta, colui il quale dice di “possederla” e che la tratta tutt’altro che bene.

E’ sinteticamente questo il concept del brano, accompagnato dal video ufficiale disponibile nel canale Youtube di Nicky dallo scorso 15 gennaio.

Si tratta di un cortometraggio di oltre 4 minuti e mezzo, che potete gustarvi cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono la canzone.

El Amante – Nicky Jam – Traduzione (Digital Download)

(questa parte è inclusa nel solo videoclip)

[Per favore smettila di seguirmi

Cortesemente non seguirmi fino a qui (aspetta aspetta aspetta)

Non voglio più litigare, non voglio più litigare

No, no, no sai cosa c’è di divertente, che vuoi litigare

Ogni volta ti allontani da me

Ecco perché mi allontano

Perché te ne vai sto cercando di parlare con te

Ora smettila di piangere

basta agire da uomo maturo, provare qualcosa che non hai mai provato prima

basta comportarsi bene

sì come lasciare il tuo culo]

Ne ho già abbastanza, non voglio essere il tuo amante

Ti dico che per quel che mi riguarda

Non ne posso più …

Non ce la faccio più a vedere quel tipo che dice di essere tuo

L’orgoglio mi uccide

Lui non ti sa parlare

Questo l’ho fatto per lui

Quando la sentirò voglio esserci per vedere

Quando scoprirà che la posseggo

Potrebbe sembrare un po’ sbagliato lo so ma non mi sembra

Tutto è a causa sua

Tesoro io mi sento tuo

So che ti senti mia

Dì al tuo amichetto

Che non provi nulla (oppure “che sei diventata fredda con me”)

Dolcezza io mi sento tuo

So che ti senti mia

Dì al tuo amichetto

Che è una schifezza

Io ti eccito (o “scaldo”) di più, di più, di più

Ti eccito di più, di più, di più

Ti eccito di più, di più, di più

Ti eccito di più, di più, di più

Ti eccito di più

Ti chiedo solo una cosa

Se senti freddo, chi ti scalda?

Sono il proprietario delle tue fantasie

Nessuno lo fa come me

Se ti vesti bene lui non ti dice no

E a me piaci anche senza un filo di trucco

Mi dici sempre che lui ti tratta male

E devi mettere fine a questo

Dimmi cosa hai intenzione di fare

Tesoro sono preoccupato

Se vuoi soffrire con lui

E’ una tua scelta

Sei felice con lui

Io non ti risponderò

So che mi chiamerai

Quando la tua pelle sentirà la mia mancanza

Link sponsorizzati









Tesoro io mi sento tuo

So che ti senti mia

Dì al tuo amichetto

Che non provi nulla nei suoi confronti

Dolcezza io mi sento tuo

So che ti senti mia

Dì al tuo amichetto

Che è una schifezza

Questo l’ho fatto per lui

Quando la sentirò voglio esserci per vedere

Quando scoprirà che la posseggo

Potrebbe sembrare un po’ sbagliato lo so ma non mi sembra

Tutto è grazie a te

Tesoro io mi sento tuo

So che ti senti mia

Dì al tuo amichetto

Che non provi nulla nei suoi confronti

Dolcezza io mi sento tuo

So che ti senti mia

Dì al tuo amichetto

Che è una schifezza

Io ti eccito di più, di più, di più

Ti eccito di più, di più, di più

Ti eccito di più, di più, di più

Ti eccito di più, di più, di più

Ti eccito di più

Dolcezza io mi sento tuo

So che ti senti mia

Dì al tuo amichetto

Che è una schifezza

N I C K, Nicky Nicky Nicky Jam

Saga White Black

La industria inc

Non voglio essere il tuo amante

Nicky Jam – El Amante testo

(questa parte è inclusa nel solo videoclip)

[Please don’t follow me here

Please don’t follow me here (wait wait wait)

I don’t want to fight anymore, I don’t want to fight anymore

No, no, no you know what’s kind of funny you do wanna fight

Everytime you’re walking away from me straight up

that’s why I’m walking away

Why you’re walking away I’m trying to talk with you

now pull that crying stuff

just act mature man, try something you never tried before

just act right

yeah like leaving your ass]

Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante,

Te digo de mi parte,

Que no aguanto más…

Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo

Me mata el orgullo,

él ni te sabe hablar

Esta la hice pa él

Cuando la escuche quiero estar ahí para ver

Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted

Tal vez suene un poco mal lo sé y no me luce,

Todo es por usted…

Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que con él te sientes fría

Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que él es una porquería

Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más

Solo una cosa te preguntaré

Si tienes frío, ¿quién te da calor?

Yo soy el dueño de tu fantasía

Nadie lo hace como yo

Si te vistes bonita él no te dice ná

Y a mí tú me gustas hasta sin maquillar

tú siempre a mí me dices que él te trata mal

y eso lo tienes que acabar

Dime qué tú vas a hacer

mami tengo la inquietud

si quieres sufrir con él

eso lo decides tú

que seas feliz con él

yo no te contestaré

sé que me vas a llamar

cuando me extrañe tu piel

Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que con él te sientes fría

Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tu te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que él es una porquería

Esta la hice pa él

Cuando la escuche quiero estar allí para ver

Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted

Tal vez suene un poco mal lo sé y no me luce,

Todo es por usted…

Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que con él te sientes fría

Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que él es una porquería

Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más

Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que él es una porquería

N I C K, Nicky Nicky Nicky Jam

Saga White Black

La industria inc

Que no quiero ser tu amante

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi