Niccolò Fabi e il nuovo album-raccolta “Diventi Inventi 1997 – 2017”: informazioni e tracklist + video ufficiale e testo della title track

Il prossimo 13 ottobre vedrà la luce il nuovo album di Niccolò Fabi battezzato Diventi Inventi 1997 – 2017, una raccolta concepita per festeggiare i 20 anni di carriera del cantautore capitolino.

Ci sono 20 anni di canzoni in questo progetto, non necessariamente le più belle e famose e che quindi sono piaciute di più, un po’ come quelle inserite la raccolta dei Pooh “Pooh 50” pubblicata ad inizio 2016.





L’opera non poteva che essere inaugurata con la nuova versione de Il Giardiniere, come il titolo del debut album pubblicato nel lontano 1997, da cui il brano venne estratto, al cui interno era anche presente la hit Capelli (non presente in scaletta), presentata al Festival di Sanremo di quell’anno, nella sezione “giovani”, che fece acquisire una certa notorietà all’artista romano.

Se quel pezzo fu scritto un pomeriggio del 1994, la title track, pubblicata come secondo singolo, è totalmente inedita ed è accompagnata dal video ufficiale diretto da Valentina Pozzi, uscito il 19 settembre.

Il doppio CD

Ma ecco ulteriori informazioni sul disco, già disponibile in pre-order nel doppio CD e su iTunes, che include un totale di 25 canzoni, tra versioni del 2017, demo e live.

Nel primo disco sono presenti una selezione dello stesso Fabi, di pezzi interamente risuonati, che l’artista “avrebbe suonato con più gusto in salotto con gli amici” più la title track, mentre il secondo disco racchiude una serie di rarità musicali, tra cui demo, provini di brani inediti rimasti nel cassetto in questo ventennio di carriera e un brano live molto speciale.

Cofanetto deluxe a edizione limitata

La raccolta è anche un cofanetto a edizione limitata, reperibile esclusivamente su Amazon a partire dal 20 settembre. Il box include i 2 CD, un doppio LP in vinile contenente i brani del primo CD, un 45 giri, un libro-intervista inedito e un CD Live che raccoglie una selezione di brani registrati durante l’ultimo tour estivo, che si chiuderà con il concerto di Roma il 26 novembre al PalaLottomatica, occasione unica per festeggiare 20 anni di musica e parole.

Ora che sapete quasi tutto su Diventi Inventi 1997 – 2017, non vi resta che scoprire i titoli delle canzoni in scaletta. La tracklist si trova appena dopo la copertina frontale, insieme al testo che compone il brano inedito.

Tracklist Diventi Inventi 1997 – 2017 – Niccolò Fabi album

(Reperibile su Amazon nelle versioni: 2 CD – Vinile – Deluxe box [da mercoledì 20 settembre] – Download su iTunes)

Il Giardiniere (2017) 4:09 [Video] È Non È (2017) 4:10 Una Somma Di Piccole Cose 4:45 La Promessa (2017) 5:30 La Bellezza (2017) 4:22 Facciamo Finta 3:52 Ecco (2017) 5:22 Filosofia Agricola 4:34 Rosso (2017) 4:21 Il Mio Stato (2017) 5:00 Una Mano Sugli Occhi 5:36 Una Buona Idea (2017) 4:26 Solo Un Uomo (2017) 4:30 Lasciarsi Un Giorno A Roma (2017) 4:35 Costruire (2017) 4:36 Diventi Inventi 4:58 [Video] Senza Capelli (Demo) 4:00 Dieci Centimetri (Demo) 5:27 Elementare (Demo) 4:50 La Mia Fortuna (Demo) 3:30 Come Sarà Salvare Il Mondo (Demo) 5:04 Soltanto Uno Sguardo (Demo) 3:49 Il Primo Della Lista (Demo) 4:18 Un Passo Alla Volta (Demo) 5:05 Attesa E Inaspettata (Live) 8:23

Diventi Inventi testo (Download)

E’ stato un viaggio interstellare,

fino al centro della vita,

fino al male che fa male,

la ricerca più ostinata

di quel bene esistenziale

che è cercare di piacersi

e di riuscire a fare in tempo.

Io ci sono stato attento,

ho provato a starci attento.

Diventi inventi, anni vado a capo

chiudo gli occhi e prendo fiato

che mi bruciano le spalle

per tutti i fuochi che

ho acceso e poi

e poi dimenticato

che non era per scaldarsi

ma per prendersi una luce

puntare all’orizzonte

avere i desideri

chiaramente scritti in fronte

mamma mia sono vent’anni

mi son distratto e son passati.

Ma i bilanci e le bilance lasciamoli pure

ai nutrizionisti e alla pagine del Sole.

Non mi misurare,

non mi calcolare.

Sono un’opinione,

sono un numero irreale.

Il mio capitale vale solo mille vele,

basta un po’ di vento e mi prendo tutto il mare.

E naufragare.

Ma è stato un viaggio interstellare,

fino al centro della vita,

fino al male che fa male,

la ricerca più ostinata

di quel bene esistenziale

che è cercare di piacersi

e di riuscire a fare in tempo.

Io ci sono stato attento,

Ho provato a starci attento.

Fare assomigliare la tua vita ai desideri

e ricordarsi di essere sinceri.

Far assomigliare la tua vita ai desideri

e ricordarsi di essere sinceri.

Far assomigliare la tua vita ai desideri

e ricordarsi di essere sinceri.

Far assomigliare la tua vita ai desideri

e ricordarsi di essere sinceri.

Far assomigliare la tua vita ai desideri

e ricordarsi di essere sinceri.

Far assomigliare la tua vita ai desideri

e ricordarsi di essere sinceri.

Far assomigliare la tua vita ai desideri

e ricordarsi di essere sinceri.

















