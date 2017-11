I Negramaro e il nuovo album “Amore che Torni” anche in edizione autografata: tracklist

A poco più di due anni di distanza dall’ultima fatica discografica “La rivoluzione sta arrivando”, i Negramaro sono in procinto di rilasciare l’atteso settimo album in studio “Amore che Torni”, che vedrà la luce il 17 novembre 2017 via Sugar Music, in digitale, in vinile e nel classico CD, anche nella speciale versione autografata.

Nel progetto sono presenti dodici nuove canzoni, tra le quali spicca il primo bel singolo estratto “Fino All’imbrunire” nei digital store ed in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 6 ottobre.





L’ultimo fortunato album del gruppo, portò nei palazzetti oltre 300mila fan e ovviamente dopo l’uscita del disco, la pop rock band effettuerà una tournée, questa volta negli stadi, che inizierà a fine giugno; si prevede quindi un afflusso di supporters ben superiore all’ultimo tour. Per il calendario dei concerti e l’eventuale acquisto dei tagliandi d’ingresso, vi rimando come sempre su TicketOne.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle 12 tracce racchiuse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist Amore che Torni – Negramaro album (Audio CD – CD Edizione Autografata – Vinile – Download)

Fino all’imbrunire Ridammi indietro il cuore New York e nocciola Mi basta Amore che torni La chiave, le virtù e l’arroganza Per uno come me L’anima vista da qui Pezzi di te La prima volta L’ultima volta Ci sto pensando da un po’













