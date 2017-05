Muse: guarda il video del nuovo singolo Dig down (con traduzione del testo)

A quasi due anni di distanza dall’ultima significativa fatica discografica Drones, i Muse sono tornati con il nuovo singolo che si intitola Dig Down, primo tassello dell’ottava era discografica ancora senza titolo e release date. Il disco dovrebbe comunque uscire nel 2018.

La nuova canzone è stata pubblicata nei digital store e nelle piattaforme streaming il 18 maggio 2017 via Warner Music.





Secondo Matt Bellamy, frontman della rock band britannica ed autore di Dig Down (prodotto dal gruppo con la collaborazione di Mike Elizondo e mixato da Mark “Spike” Stent & Michael Freeman), il brano è incentrato sulla speranza e sull’ottimismo: “stiamo cercando di inviare un messaggio di speranza e di ottimismo, a causa di ciò che sta succedendo nel mondo” ha infatti affermato Matt.

Effettivamente è un classico pezzo “cospirazionistico” in pieno stile Muse: oltre alla speranza e all’ottimismo che si vuole infondere agli ascoltatori allo scopo di neutralizzare il cosiddetto Nuovo Ordine Mondiale, oggi guidato dal neo-eletto presidente degli States, Donal Trump, il gruppo parla anche di cercare-trovare soluzioni per contrastare questo fenomeno, senza mai specificare quali siano, se non quella di stare uniti (perché i potenti cercheranno di dividerci) e ritrovare la fede. Quale sarebbe questa soluzione? Forse la rivoluzione, tante volte inneggiata dalla band inglese?

Ad ogni modo, Dig down è accompagnata dal video ufficiale diretto da Lance Drake che vede protagonista un personaggio femminile non meglio specificato. Per gustarvi questo filmato su Youtube cliccate sull’immagine in basso.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese.

Muse – Dig down traduzione (Download)

[Verso 1]

Quando speranza e amore sono smarriti e cadi al suolo

Devi trovare una soluzione

Quando cala l’oscurità e ti viene detto che è la fine

Devi trovare una soluzione

Quando Dio decide di chiudere un occhio e un pagliaccio* sale sul trono

Dobbiamo trovare una soluzione

Affrontare il plotone d’esecuzione, contro tutte le avversità

Troverai una soluzione

[Ritornello 1]

Scavare

Scavare

Scavare in profondità e ritrovare la fede

Quando sei vicino alla fine (o “all’abisso”)

Con una pistola puntata alla testa

Devi trovare una soluzione

[Verso 2]

Quando gli amici scarseggiano e provano a dividerci

Dobbiamo trovare una soluzione

Siamo pronti a battagliare e non obbediremo

Dobbiamo trovare una soluzione, sì

[Ritornello 2]

Scavare

Scavare

Scavare in profondità e ritrovare la fede

Quando ti hanno abbandonato dandoti per morto e riesci a vedere soltanto il rosso (o “solo la rabbia”)

Devi trovare una soluzione

Scavare

Scavare

Scavare in profondità e ritrovare la fede

Non gli permetteremo di dividerci, continueremo a lottare

Troveremo una soluzione

[Conclusione]

Scavare

Scavare

Scavare

Fede

Scavare

Scavare

Fede

* secondo i Muse il clown sarebbe Donald Trump, neo-presidente degli Stati Uniti.

Dig down – Muse – Testo

[Verse 1]

When hope and love has been lost and you fall to the ground

You must find a way

When the darkness descends and you’re told it’s the end

You must find a way

When God decides to look the other way and a clown takes the throne

We must find a way

Face the firing squad, against all the odds

You will find a way

[Chorus 1]

Dig down

Dig down

Dig down and find faith

When you’re close to the edge

With a gun to your head

You must find a way

[Verse 2]

When friends are thin on the ground and they try to divide us

We must find a way

We have entered the fray and we will not obey

We must find a way, yeah

[Chorus 2]

Dig down

Dig down

Dig down and find faith

When they’ve left you for dead and you can only see red

You must find a way

Dig down

Dig down

Dig down, find faith

We won’t let them divide, We will never abide

We will find a way

[Outro]

Dig down

Dig down

Dig down

Faith

Dig down

Dig down

Faith

















