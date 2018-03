Motta – Vivere o Morire nuovo album: tracklist

Vivere o Morire è il secondo album in studio del cantautore toscano Francesco Motta, la cui uscita è fissata al 6 aprile 2018 via Sugar, a poco più di due anni dal disco d’esordio La fine dei vent’anni, che si aggiudicò la TARGA TENCO per la miglior Opera Prima.

Versioni in commercio

Il progetto è disponibile nel classico CD, in vinile (anche color arancione 180 gr. a edizione limitata – Esclusiva Amazon), download digitale e streaming gratuito. Su Musicfirst, sono inoltre reperibili altre versioni: CD autografato, CD autografato più poster, LP 180 gr più Poster, LP 180 gr più T-Shirt, CD Autografato più T-Shirt, CD Autografato più LP più T-Shirt più Poster.

Al suo interno un totale di nove nuovi brani, tra i quali spicca il primo estratto La nostra ultima canzone, un bel pezzo firmato dallo stesso Motta e disponibile dallo scorso 6 marzo.





C’è molta attesa sul secondo album del polistrumentista e cantautore pisano, che sarà seguito da una serie di live. Quattro date sono già state fissate a fine maggio. Ulteriori informazioni sul tour 2018 di Motta.

Appena dopo la cover frontale, trovate i titoli delle nove canzoni che compongono questa nuova uscita discografica.

Tracklist Vivere o Morire

[Audio CD – Vinile – Vinile Colorato Arancione – Download]