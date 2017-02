Prince Royce – Moneda feat. Gerardo Ortiz: video, testo e traduzione

Moneda è un bel singolo di Prince Royce in duetto con il cantautore messicano Gerardo Ortiz, disponibile nei negozi digitali il 10 febbraio 2017.

Dopo i singoli Culpa al Corazon e La Carretera, il cantautore newyorkese ha scelto questo pezzo per promuovere il quinto album in studio che si intitola Five, il cui rilascio è fissato al 24 febbraio 2017. Il disco è reperibile nel CD standard e deluxe e nel formato digitale standard e deluxe, contenenti rispettivamente 12 e 18 interessanti tracks ed alcuni ospiti di rilievo come Shakira e Farruko, con i quali duetta rispettivamente sulle note di Deja vu e Ganas Locas.

Anche se è stata pubblicata recentemente, la canzone battezzata Moneda è disponibile per l’ascolto da diversi mesi, come del resto il video ufficiale uscito il 28 ottobre 2016, un cortometraggio di 4 minuti che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine in basso.

A seguire trovate il testo in spagnolo e la mia traduzione in italiano per capire il significato del brano, nel quale Royce soffre la mancanza della donna che ama: il loro rapporto è stato messo in pausa ed egli senza di lei si sente morire, si sente come se fosse una moneta abbandonata in una fontana.

Prince Royce – Moneda traduzione (Download)

[Prince Royce]

Eravamo d’accordo di allontanarci per un po’

E mettere in pausa l’amore, il sentimento

Per capire chi avrebbe resistito ai ricordi

E azzerare tutto

[Gerardo Ortiz & Prince Royce]

Tu non sai quanto adesso mi spiace

Penso che sia la cosa più stupida

Che nella vita abbiamo fatto

Non so te, ma io (non so te, ma io)

Non ce la faccio più (on ce la faccio più)

Sto morendo dentro

Link sponsorizzati









[Prince Royce]

E’ che io senza di te

Non ho più niente

Sono come una fotografia appesa al muro quasi cancellata

[Gerardo Ortiz]

Io senza te non valgo più niente

Come una moneta abbandonata nella fontana

Peccato e non averti mi fa male

[Gerardo Ortiz & Prince Royce]

Tu non sai quanto adesso mi spiace

Penso che sia la cosa più stupida

Che nella vita abbiamo fatto

Non so te, ma io (non so te, ma io)

Non ce la faccio più (on ce la faccio più)

Sto morendo dentro

[Gerardo Ortíz]

E’ che io senza di te

Non ho più niente

Sono come una fotografia appesa al muro quasi cancellata

[Prince Royce]

Io senza te non valgo più niente

Come una moneta abbandonata nella fontana

[Gerardo Ortíz]

E’ che io senza di te

Non ho più niente

Sono come una fotografia appesa al muro quasi cancellata

[Prince Royce]

Io senza te non valgo più niente

Come una moneta abbandonata nella fontana

Peccato e non averti mi fa male

Prince Royce – Moneda testo

[Prince Royce]

Acordamos alejarnos por un tiempo

Y poner en pausa el amor, el sentimiento

Para ver quien podría resistirse a los recuerdos

Y olvidarse de todo

[Gerardo Ortíz & Prince Royce]

Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento

Creo que es lo más tonto

Que en la vida hayamos hecho

No sé tú pero yo (no sé tú pero yo)

Ya no aguanto más (Ya no aguanto más)

Me estoy muriendo por dentro

[Prince Royce]

Y es que yo sin ti

Ya no tengo nada

Soy como una foto en la pared casi borrada

[Gerardo Ortíz]

Yo sin ti ya no valgo nada

Como una moneda en la fuente abandonaba

Mala suerte y no tenerte me hace mal

[Gerardo Ortíz & Prince Royce]

Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento

Creo que es lo más tonto

Que en la vida hayamos hecho

No sé tú pero yo (no sé tú pero yo)

Ya no aguanto más (Ya no aguanto más)

Me estoy muriendo por dentro

[Gerardo Ortíz]

Y es que yo sin ti

Ya no tengo nada

Soy como una foto en la pared casi borrada

[Prince Royce]

Yo sin ti ya no valgo nada

Como una moneda en la fuente abandonaba

[Gerardo Ortíz]

Y es que yo sin ti

Ya no tengo nada

Soy como una foto en la pared casi borrada

[Prince Royce]

Yo sin ti ya no valgo nada

Como una moneda en la fuente abandonaba

Mala suerte y no tenerte… me hace mal

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi