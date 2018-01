Mike Shinoda: guarda il video di Place To Start + testo e traduzione

In data 25 gennaio 2018, il rapper, cantante, autore, polistrumentista e produttore discografico statunitense Mike Shinoda ha rilasciato il primo EP solista Post Traumatic, interessantissimo mini-progetto formato da tre tracce.

Come si evince dal titolo, l’EP di cui prossimamente parleremo, è incentrato sul dopo trauma di Mike, trauma scaturito dalla morte dell’amico frontman dei Linkin Park, Chester Bennington.









L’Extended Play include brani incentrati sugli ultimi 6 difficili mesi passati dal rapper, dopo la scomparsa del cantante, come la traccia in oggetto, interamente composta e suonata da Shinoda.

Questa e le altre due tracks, sono tre autentiche perle, tre brani veramente molto belli oltre che significativi, sento quindi la necessità di fare i complimenti a Mike, che in quest’occasione ha sfoggiato le sue immense capacità artistiche. Vi invito ad ascoltare l’EP perché ne vale davvero la pena.

Nella canzone, Shinoda parla delle sue incertezze e della volontà di ricominciare, con un finale senza musica in cui sentiamo una telefonata…

Per vedere questo filmato amatoriale cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione del testo.

Traduzione Place To Start – Mike Shinoda (Download)

[Strofa]

Non ho scusanti (o “non ho il diritto di indagare”)

Giro come un turbine con niente su cui atterrare

Ho fatto così tanta strada, non avrei mai pensato che sarebbe finita così

Bloccato in una situazione di stallo in attesa di entrare in scena

Ha provveduto qualcun altro a definire chi sono?

Posso dimenticare il passato?

Posso anche prendere una decisione

Mi sento come se stessi vivendo in una storia già scritta

Faccio parte di una visione (o “prospettiva-progetto”) di qualcun altro?

Punto il dito contro i cattivi, ma il cattivo sono io

O per convinzione sono senza vento nelle vele?

Troppo focalizzato sulla fine e semplicemente pronto al fallimento

[Ritornello]

Perché sono stanco della paura di non poter controllare tutto questo

Sono stanco di sentirmi che ogni prossima mossa sia inutile

Sono stanco di avere paura che quello che ho costruito possa finire a pezzi

Non voglio sapere la conclusione, tutto ciò che voglio è un punto da cui partire

Oh, oh

Non voglio conoscere la conclusione, tutto ciò che voglio è un punto da cui ripartire

Oh, oh

[Conclusione – Telefonate ricevuta da Mike]

Ehi, Mike, uh, ti ho chiamato solo per, esprimere le mie condoglianze

Ehi amico, sono Mark, chiamavo solo per sapere come stai, per vedere come te la passi

Come va Mike? chiamavo solo per sapere come stai, per parlare un po’ con te

Voglio solo abbracciarti e sostenerti e, um, solo farti sapere che puoi contare su di me

So che sei super impegnato, non volevo disturbarti, um, volevo solo farti sapere che sto pensando a te

Richiamami se vuoi, se no, immagino che non lo farai, ma sono certo che ti vedrò e/o un giorno di questi parlerò con te. Va bene amico, spero che terrai duro. A presto

Mike Shinoda – Place To Start testo

I don’t have a leg to stand on

Spinning like a whirlwind nothing to land on

Came so far never thought it’d be done now

Stuck in a holding pattern waiting to come down

Did somebody else define me?

Can I put the past behind me?

Do I even have a decision

Feeling like I’m living in a story already written

Am I part of a vision made by somebody else?

Pointing fingers at villains but I’m the villain myself

Or am I out of conviction with no wind in the sail?

Too focused on the end and simply ready to fail

‘Cause I’m tired of the fear that I can’t control this

I’m tired of feeling like every next step’s hopeless

I’m tired of being scared what I build might break apart

I don’t want to know the end, all I want is a place to start

Oh, oh

I don’t want to know the end, all I want is a place to start

Oh, oh

Hey Mike, uh, just calling to uh, you know, send my condolences

Hey man, it’s Mark, just calling to check in on you, see how you’re doing

What up Mike? Just calling to see how you’re doing, check in with you a little bit

Wanna obviously send my love and support and, um, just let you know I’m here for you

I know you’re super busy, didn’t wanna bother you, um, just wanted to let you know I’m thinking about you

Give me a call back if you want, if not, I guess that too, um, but I’m sure I will see you and/or talk to you sometime soon. Alright bud, hope you’re hanging in there. See ya













