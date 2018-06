Marracash – 10 Anni Dopo: in uscita l’album d’esordio con rarità, inediti e duetti, anche nella versione deluxe con…

Dieci anni fa, esattamente il 13 giugno 2008, uscì l’album d’esordio del rapper Marracash, che venne certificato Oro per le vendite. Il 22 giugno 2018 vedrà la luce la nuova versione del disco d’esordio battezzata Marracash – 10 Anni Dopo. Vediamo nel dettaglio cosa includerà questa nuova uscita discografica, disponibile nel doppio CD, in digitale e nella versione super deluxe.

Il primo disco altro non è che l’album originale contenente quindici tracce, mentre il secondo CD (bonus disc, disponibile anche in download digitale), racchiude un totale di otto canzoni, tra duetti (con Rkomi e Fabri Fibra), due inediti, rarità, pezzi cult re-incisi e mai rilasciati finora su supporto fisico.

C’è poi la versione SuperDeluxe il cui box include: il doppio CD, doppio vinile 33 giri, un LP 45 giri con inediti ed infine un bel poster autografato.

Il re del rap ci ripropone in questo modo il suo primo lavoro, che i suoi numerosi supporters non si lasceranno di certo scappare. Appena dopo la copertina, trovate i titoli di tutte le canzoni presenti in questa nuova uscita discografica.





Tracklist Marracash – 10 Anni Dopo

(2 Audio CD – SuperDeluxe Edt. – Download)

CD 1 (l’album originale)

Tutto questo Badabum Cha Cha Dritto al punto Chiedi alla polvere 2008 danza della pioggia Solo io e te (feat. Jenny B) Fattore Wow (feat. Gué Pequeno & J-Ax) Quello che deve arrivare (arriva arriva) (feat. Vincenzo da Via Anfossi & Jake La Furia) Triste ma vero (feat. Co’Sang) Bastavano le briciole Estate in città Sì sì con la testa L’ultima settimana Fatti un giro nel quartiere Trappole

CD 2 (inediti e rarità):