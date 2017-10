Maroon 5 e Julia Michaels nel nuovo brano “Help Me Out”: audio, testo e traduzione

Help Me Out è una nuova canzone dei Maroon 5 feat. Julia Michaels, pubblicata il 6 ottobre 2017.

Questo brano anticipa il rilascio dell’atteso sesto album in studio Red Pill Blues, out il prossimo 3 novembre, ad oltre tre anni dall’ultimo fortunato progetto V.





Il disco (titoli dei brani ed eventuale pre-order nel formato digitale) includerà 15 nuove canzoni, tra le quali i primi singoli “Don’t Wanna Know ft. Kendrick Lamar”, “Cold feat.Future”, “What Lovers Do feat. SZA” ed il brano in oggetto, nel quale il frontman Adam Levine duetta con la cantautrice Julia Michaels.

La pop rock band statunitense torna a promuovere il disco con questo piacevole pezzo, che è possibile ascoltare nel canale Youtube del gruppo cliccando sull’immagine in basso.

Qui di seguito accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono il brano.

Maroon 5 – Help Me Out traduzione (Download)

[Strofa 1: Adam Levine]

Mi sto un po’ stufando

Mi serve una metamorfosi

Sei debole come me?

Inm caso contrario, vorresti esserlo?

[Pre-Ritornello: Adam Levine]

Ho bisogno di un salvataggio temporaneo

Ho bisogno di un po’, un po’ di semplicità

[Ritornello: Adam Levine & Julia Michaels]

Aiutami

Perché non voglio affrontare tutto da solo

Aiutami

Aiutami, perché ho bisogno di qualcosa che mi calmi

Aiutami

[Strofa 2: Adam Levine & Julia Michaels]

Non voglio disturbarti

Ma c’è qualcosa che voglio da te

Di distrarmi dal pensare troppo

Le questioni in sospeso sono legate con un tocco

[Pre-Ritornello: Julia Michaels & Adam Levine]

Ho bisogno di un salvataggio temporaneo

Ho bisogno di un po’, un po’ di semplicità

[Ritornello: Adam Levine & Julia Michaels]

Aiutami

Perché non voglio affrontare tutto da solo

Aiutami

Aiutami, perché ho bisogno di qualcosa che mi calmi

Aiutami

[Ponte: Adam Levine & Julia Michaels]

Hey, hey, so che arriverà un giorno

In cui avrai bisogno di qualcuno che

Yeah, hey, hey, so che arriverà un giorno

In cui, in cui avrai bisogno di qualcuno che

Aiuterà te, aiuterà me

Mi aiuterà, mi aiuterà

[Ritornello: Adam Levine & Julia Michaels]

Aiutami

Perché non voglio affrontare tutto da solo

Aiutami

Aiutami, perché ho bisogno di qualcosa che mi calmi

Aiutami

[Conclusione: Adam Levine & Julia Michaels]

E, hey, so che arriverà un giorno

In cui avrai bisogno di qualcuno che

Hey, hey, so che arriverà un giorno

In cui, in cui avrai bisogno di qualcuno che

Aiuterà te, aiuterà me
Mi aiuterà, mi aiuterà

Mi aiuterà, mi aiuterà

Help Me Out testo – Maroon 5

[Verse 1: Adam Levine]

I’m getting kinda over this

I need a metamorphosis

Are you as weak as me?

If not, do you wanna be?

[Pre-Chorus: Adam Levine]

I need some temporary saving

I need some, some uncomplicated

[Chorus: Adam Levine & Julia Michaels]

Help me out

‘Cause I don’t wanna do this on my own

Help me out, out

Help me out, ‘cause I need something up to calm me down

Help me out, out

[Verse 2: Adam Levine & Julia Michaels]

I don’t mean to bother you

But there’s something that I want from you

Distract me from thinking too much

Loose ends all tied up with a touch

[Pre-Chorus: Julia Michaels & Adam Levine]

I need some temporary saving

I need some, some uncomplicated

[Chorus: Adam Levine & Julia Michaels]

Help me out

‘Cause I don’t wanna do this on my own

Help me out, out

Help me out, ‘cause I need something up to calm me down

Help me out, out

[Bridge: Adam Levine & Julia Michaels]

Hey, hey, I know that there will come a day

When you, you’ll need somebody to

Yeah, hey, hey, I know that there will come a day

When, when you, you’ll need somebody to

Help you out, help me out

Help me out, help me out, out

[Chorus: Adam Levine & Julia Michaels]

Help me out

‘Cause I don’t wanna do this on my own

Help me out, out

Help me out, ‘cause I need someone to calm me down

Help me out, out

[Outro: Adam Levine & Julia Michaels]

And, hey I know that there will come a day

When you, you’ll need somebody to

Hey, hey I know that there will come a day

When, when you, you’ll need somebody to

Help you out, help me out

Help me out, help me out, out

















