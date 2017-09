Maggie & Bianca Fashion Friends e il secondo album Hands Up con i brani della terza stagione: tracklist e audio

Il 15 settembre 2017 è uscito il secondo album della serie televisiva Maggie & Bianca Fashion Friends che si intitola Hands Up, disco disponibile nel CD, in digitale e streaming gratuito.

Solo pochi mesi fa, per esattezza lo scorso 31 marzo, venne pubblicato il primo album Come Le Star, contenente i brani relativi alla prima e alla seconda stagione della serie tv live action italiana.





E’ ora il momento di questo disco, che invece racchiude le canzoni più belle relative alla terza stagione (anche quest’anno composta da 26 episodi), iniziata il 18 settembre. La serie tv dell’anno, i cui protagonisti sono ormai diventati i nuovi beniamini degli adolescenti, per la cronaca viene trasmessa su Rai Gulp.

Tra le sedici tracce (tutte interpretate dai protagonisti Maggie (Emanuela Rei), Bianca (Giorgia Boni) e i MoodBoards (Jacques (Sergio Ruggeri), Quinn (Luca Murphy) e Edu (Sergio Melone)), 14 sono inedite, tredici sono in inglese ed una sola in italiano, mentre le restanti due altro non sono che le sigle d’apertura e di chiusura.

Prima di lasciarvi ai titoli delle canzoni in scaletta e al link per ascoltarle gratuitamente, vi segnalo che Maggie, Bianca e i MoodBoards, a partire da ottobre saranno impegnati nella loro prima tournée teatrale. Per il calendario e l’eventuale acquisto dei tagliandi d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Link sponsorizzati









Tracklist Hands Up – Maggie & Bianca album (con le canzoni della 3a stagione)

(Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – Download)

Hands Up 3:37 Forever Friends 3:21 Anytime Anyday Anywhere 3:55 We Are Alive 3:13 School Year 3:00 The Beauty of Life 2:33 I Promise 2:59 Un piccolo big bang (Out There) 3:41 It’s Time to Party 2:54 Let’s Go Travelling 3:12 Noi siamo così (We Are Alive) 3:13 Over and Over Again 2:36 Love Is Hard 2:38 Sitting Next to Him 2:15 Fashion Friends 1:41 Come le star 3:54

Streaming audio: per ascoltare le sedici canzoni presenti nel disco cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi