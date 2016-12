Rihanna – Love On The Brain è il quarto singolo estratto da Anti: video non ufficiale, testo e traduzione + dance remixes

Si intitola Love On The Brain il nuovo nonché quarto singolo di Rihanna estratto dall’ultima fatica discografica Anti, pubblicata quasi un anno fa.

Nonostante la release del disco (tra i più venduti nel 2016 e soprattutto il secondo più ascoltato al mondo su Apple Music e Spotify) risalga alla fine del gennaio 2016, l’ottava era discografica della cantante prosegue con quest’orecchiabile canzone, che arriva dopo le precedenti “Work”, “Kiss It Better” e “Needed Me”.

Il brano è stato firmato dalla stessa Rihanna, con la collaborazione di Fred Ball e Joseph Angel, mentre la produzione è stata curata da Ball e Kuk Harrell.

In rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 23 dicembre, Love On The Brain è anche disponibile nell’EP Dance Remixes, che include i remix di Don Diablo, Gigamesh, John Blake e RY X (potete ascoltarli su Spotify cliccando sulla cover in basso).

Si tratta di una ballata doo-wop e soul mid-tempo ispirata agli anni cinquanta e sessanta, che dispone di un arpeggio di chitarra, organo virtuoso e progressione di semplici accordi e cori, mentre per quel che concerne il testo, parla di un rapporto affettivo distruttivo e ossessivo, una sorta di ode nei confronti di un amante violento (non è difficile intuire che si tratta di Chris Brown), come dichiarato da Jordan Bassett del New Musical Express.

In attesa del filmato, su Youtube circola il video non ufficiale, che potete gustarvi cliccando sull’apposito link. Qui il semplice audio del brano in questione e degli altri inclusi nell’ultima fatica discografica.

A seguire trovate il testo in inglese e la mia traduzione in italiano.

Rihanna – Love On The Brain traduzione (Digital Download)

E mi hai fatto mollare

Che vuoi da me? (Cosa vuoi da me?)

E ho cercato di comprare il bel cuoricino, ma il prezzo è troppo alto

Baby mi hai fatto oh

Tu ami solo quando cado a pezzi (cado a pezzi)

Così puoi ricompormi

E sbattermi al muro (o “lanciarmi contro il muro”)

Tesoro mi hai come ah, woo, ah

Non smettere di amarmi (amarmi)

Non smettere di amarmi (amarmi)

Basta smettere di amarmi tesoro (amarmi)

Oh, e baby sto lottando a mani nude col fuoco

Solo per avvicinarmi a te

Possiamo bruciare qualcosa tesoro?

E corro per chilometri solo per avere un assaggio

Dev’essere l’amore che ho nella testa

Che mi fa sentire così (sentire così)

Mi riempie di lividi ma mi sco*a così bene

E non ne ho mai abbastanza

Dev’essere l’amore in testa yeah

E continua a maledire il mio nome (maledire il mio nome)

Qualunque cosa faccia, non posso farcela senza di te

E non ne ho mai abbastanza

Dev’essere l’amore che ho in testa

Allora continua ad amarmi

Basta che mi piace, sì

Amami e basta

Non hai bisogno d’altro che amarmi yeah

Mi hai fatto tipo ah-ah-ah-ow

Sono stanca di essere suonata come un violino

Che devo fare per infilarmi nel tuo cavolo di cuore?

Tesoro come ah, woo, ah

Non smettere di amarmi (amarmi)

Non smettere di amarmi (amarmi)

Basta smettere di amarmi (amarmi)

Oh, e baby sto lottando a mani nude col fuoco

Solo per avvicinarmi a te

Possiamo bruciare qualcosa tesoro?

E corro per chilometri solo per avere un assaggio

Dev’essere l’amore che ho nella testa

Che mi fa sentire così (sentire così)

Mi riempie di lividi ma mi sco*a così bene

E non ne ho mai abbastanza

Dev’essere l’amore in testa yeah

E continua a maledire il mio nome (maledire il mio nome)

Qualunque cosa faccia, non posso farcela senza di te

E non ne ho mai abbastanza

Dev’essere l’amore che ho in testa

Love On The Brain – Rihanna – Testo

And you got me, let go

What you want from me? (What you want from me?)

And I tried to buy your pretty heart, but the price too high

Baby you got me like oh

You love when I fall apart (fall apart)

So you can put me together

And throw me against the wall

Baby you got me like ah, woo, ah

Don’t you stop loving me (loving me)

Don’t quit loving me (loving me)

Just stop loving me babe (loving me)

Oh, and baby I’m fist fighting with fire

Just to get close to you

Can we burn something babe?

And I run for miles just to get a taste

Must be love on the brain

That’s got me feeling this way (feeling this way)

It beats me black and blue but it fucks me so good

And I can’t get enough

Must be love on the brain yeah

And it keeps cursing my name (cursing my name)

No matter what I do, I’m no good without you

And I can’t get enough

Must be love on the brain

Then you keep loving me

Just love me, yeah

Just love me

All you need to do is love me yeah

Got me like ah-ah-ah-ow

I’m tired of being played like a violin

What do I gotta do to get in your motherfuckin’ heart?

Baby like ah, woo, ah

Don’t you stop loving me (loving me)

Don’t quit loving me (loving me)

Just stop loving me (loving me)

Oh, and babe I’m fist fighting with fire

Just to get close to you

Can we burn something babe?

And I run for miles just to get a taste

Must be love on the brain

That’s got me feeling this way (feeling this way)

It beats me black and blue but it fucks me so good

And I can’t get enough

Must be love on the brain yeah

And it keeps cursing my name (cursing my name)

No matter what I do

I’m not good without you

And I can’t get enough

Must be love on the brain

















