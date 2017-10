Lorde – Homemade Dynamite è il nuovo singolo: video, testo e traduzione, anche del remix feat. Khalid, Post Malone & SZA

Homemade Dynamite è il titolo del terzo singolo di Lorde estratto dal secondo album in studio Melodrama, uscito lo scorso settembre.

Il testo di questa canzone è stato scritto dall’interprete con la collaborazione di Tove Lo (musica delle due artiste + Jakob Jerlström e Ludvig Söderberg), con produzione di Frank Dukes, Kuk Harrell e la stessa Lorde, che il 12 ottobre (oggi) sarà impegnata in concerto al Fabrique di Milano nell’unica data nella penisola.





Per quel che concerne il significato, nel brano si parla della ricerca di un rapporto occasionale in occasione di una festa.

Dal 16 settembre, questo bel pezzo è disponibile nel remix featuring SZA, Khalid & Post Malone e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 13 ottobre 2017.

Se l’originale parlava della ricerca di un rapporto in una festa, il remix continua sulla stessa falsa riga. I versetti di Khalid e Post Malone, simili a quelli di Lorde nell’originale, recitano più o meno della stessa cosa, mentre quello di SZA parla di ubriacarsi e rubare l’amante di qualcun altro.

La versione rivisitata è niente male, vanta già milioni di streams ed è possibile ascoltarla cliccando sulla copertina in basso.

A seguire il testo e la relativa traduzione di entrambe le versioni della track, la terza del disco della cantautrice neozelandese.

Homemade Dynamite remix traduzione (Download)

[Strofa 1: Lorde]

Un paio di piloti Top Gun ribelli*

Che volano senza meta, oh

Non ti conosco molto bene

Ma penso che tu possa essere uguale a me

Comportandoti anormalmente

[Pre-Ritornello: Lorde]

Lasciamo che le cose escano allo scoperto

Ti offrirò il mio lato migliore, ti racconterò tutte le mie migliori bugie

Yeah, grandioso no?

Quindi lasciamo che le cose escano allo scoperto

Ti offrirò il mio lato migliore, ti racconterò tutte le mie migliori battute

Mi vedrai in estasi, affettuosa e amorevole

Ballando senza scarpe

Sai che penso tu sia fantastico, no?

[Ritornello: Lorde]

Le nostre regole, i nostri sogni, siamo ciechi

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

I nostri amici, i nostri drink, abbiamo ispirazione

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

[Strofa 2: Khalid]

Voglio sentire la luce, spingere i nostri limiti

Disinibiti per il viaggio, mhmm

Siamo troppo lontani da casa

Cerchiamo di essere onesti con noi stessi

Siamo troppo fatti per guidare

Allora prendiamo la notte

Se la luce è dentro, sì

Apri, finalmente, andiamo e siamo liberi

[Ritornello: Khalid & Lorde]

Le nostre regole, i nostri sogni, siamo ciechi

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

I nostri amici, i nostri drink, abbiamo ispirazione

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

[Strofa 3: SZA]

Ho controllato la tua ragazza alla porta

Ho mandato il tuo amico al negozio

Sono solo io e te, finalmente noi due

E non mi pento di aver bevuto questo liquore, ascolta

Sì, so che non mi conosci bene

La mia ragazza è alla porta

E ho lasciato a casa le mie pretese

E si può tornare indietro (tornare indietro)

[Ritornello: SZA & Lorde]

Le nostre regole, i nostri sogni, siamo ciechi

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

I nostri amici, i nostri drink, abbiamo ispirazione

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

[Strofa 4: Post Malone]

Passeggiamo, senza cadere, ma continuiamo a correre

Quindi versa, versane un altro

Lo so, so che siamo abbiamo in mente qualcosa

Abbiamo, abbiamo una pistola carica, sì

Vai e sparami lo sguardo nei tuoi occhi

E sei qui, sono tuo, tu sei mia

Ci ritroviamo quando stiamo andando fuori di testa

Poi ci nuovecanzoni.com togliamo tutto

Sei un treno in corsa, sì

E mi hai fatto sbiadire

E non lo voglio inseguirlo, no

Sai, penso che sei fantastica, vero?

[Ritornello: Tutti]

Le nostre regole, i nostri sogni, siamo ciechi

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

I nostri amici, i nostri drink, abbiamo ispirazione

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa, yeah, yeah

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

Scoppiare tutto

[Conclusione: Lorde]

Ora sai che esploderà tutto davvero

* “rebel top gun pilots” fa riferimento a Lorde e ad una persona sconosciuta, appena incontrata in una festa in casa.

Homemade Dynamite remix testo

[Verse 1: Lorde]

A couple rebel top gun pilots

Flyin’ with nowhere to be, oh

Don’t know you super well

But I think that you might be the same as me

Behave abnormally

[Pre-Chorus: Lorde]

Let’s let things come out of the woodwork

I’ll give you my best side, tell you all my best lies

Yeah, awesome right?

So let’s let things come out of the woodwork

I’ll give you my best side, tell you all my best lines

Seeing me rollin’, showin’ someone else love

Dancin’ with our shoes off

Know I think you’re awesome, right?

[Chorus: Lorde]

Our rules, our dreams, we’re blind

Blowin’ shit up with homemade d-d-d-dynamite

Our friends, our drinks, we get inspired

Blowin’ shit up with homemade d-d-d-dynamite

[Verse 2: Khalid]

I wanna feel the light, pushin’ our limits

Unbuckled for the ride, mhmm

We’re way too far from home

Let’s be honest with ourselves

We’re way too high to drive

So let’s take on the night

If the light is in, yeah

Open, finally, we’re goin’ and we’re free

[Chorus: Khalid & Lorde]

Our rules, our dreams, we’re blind

Blowin’ shit up with homemade d-d-d-dynamite

Our friends, our drinks, we get inspired

Blowin’ shit up with homemade d-d-d-dynamite

[Verse 3: SZA]

I checked your girl at the door

I sent your friend to the store

It’s only me and you, finally us two

And I don’t regret drinkin’ this liquor, makin’ you listen

Yeah, I know you don’t know me well

My girl’s at the door

And I left my pretense at home

And it ain’t no goin’ back (goin’ back)

[Chorus: SZA & Lorde]

Our rules, our dreams, we’re blind

Blowin’ shit up with homemade d-d-d-dynamite

Our friends, our drinks, we get inspired

Blowin’ shit up with homemade d-d-d-dynamite

[Verse 4: Post Malone]

Walk, never fall, but we still run

So pour up, pour up another one

I know, I know we on to somethin’

We got, we got a loaded gun, yeah

Go and shoot me the look in your eyes

And you’re here, I’m yours, you’re mine

Find each other when we’re losin’ our minds

Then we take it all off

You’re a runaway train, yeah

And you got me so faded

And I don’t wanna chase it, no

You know I think you’re awesome, right?

[Chorus: All]

Our rules, our dreams, we’re blind

Blowin’ shit up with homemade d-d-d-dynamite

Our friends, our drinks, we get inspired

Blowin’ shit up with homemade d-d-d-dynamite, yeah, yeah

Blowin’ shit up with homemade d-d-d-dynamite

Blowin’ shit up with homemade d-d-d-dynamite

Blowin’ shit up

[Outro: Lorde]

Now you know it’s really gonna blow

Homemade Dynamite – Lorde – Traduzione (versione originale contenuta nell’album Melodrama)

[Strofa 1]

Un paio di piloti Top Gun ribelli

Che volano senza meta, oh

Non ti conosco molto bene

Ma penso che tu possa essere uguale a me

Comportandoti anormalmente

[Pre-Ritornello]

Lasciamo che le cose escano allo scoperto

Ti offrirò il mio lato migliore, ti racconterò tutte le mie migliori bugie

Yeah, grandioso no?

Quindi lasciamo che le cose escano allo scoperto

Ti offrirò il mio lato migliore, ti racconterò tutte le mie migliori battute

Mi vedrai in estasi, affettuosa e amorevole

Ballando senza scarpe

Sai che penso tu sia fantastico, no?

[Ritornello]

Le nostre regole, i nostri sogni, siamo ciechi

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

I nostri amici, i nostri drink, abbiamo ispirazione

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

[Strofa 2]

Potrei far guidare il tuo amico, ma vede a malapena

Noi finiremo dipinti sulla strada*

Rossi e cromati*

Con tutti i vetri rotti*

Immagino che ci ritroveremo a festeggiare

[Pre-Ritornello]

Quindi lasciamo che le cose escano allo scoperto

Ti offrirò il mio lato migliore, ti racconterò tutte le mie migliori bugie

Mi vedrai in estasi, affettuosa e amorevole

Le mani sotto la maglietta

Sai che penso tu sia fantastico, no?

[Ritornello]

Le nostre regole, i nostri sogni, siamo ciechi

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

I nostri amici, i nostri drink, abbiamo ispirazione

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

Ora sai che esploderà tutto davvero

Le nostre regole, i nostri sogni, siamo ciechi

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

I nostri amici, i nostri drink, abbiamo ispirazione

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

[Conclusione]

I nostri amici, i nostri drink, abbiamo ispirazione

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

I nostri amici, i nostri drink, abbiamo ispirazione

Facciamo scoppiare tutto con d-d-dinamite fatta in casa

* intende dire che avranno un incidente e “rosso e cromato” fa riferimento rispettivamente al sangue e al metallo dell’automobile.

Lorde – Homemade Dynamite testo

[Verse 1]

A couple rebel top gun pilots

Flying with nowhere to be

Don’t know you super well

But I think that you might be the same as me

Behave abnormally

[Pre-Chorus]

Let’s let things come out of the woodwork

I’ll give you my best side, tell you all my best lies

Yeah, awesome right?

So let’s let things come out of the woodwork

I’ll give you my best side, tell you all my best lines

Seeing me rolling, showing someone else love

Dancing with our shoes off

Know I think you’re awesome, right?

[Chorus]

Our rules, our dreams, we’re blind

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

Our friends, our drinks, we get inspired

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

[Verse 2]

Might get your friend to drive, but he can hardly see

We’ll end up painted on the road

Red and chrome

All the broken glass sparkling

I guess we’re partying

[Pre-Chorus]

So let’s let things come out of the woodwork

I’ll give you my best side, tell you all my best lies

Seeing me rolling, showing someone else love

Hands under your t-shirt

Know I think you’re awesome, right?

[Chorus]

Our rules, our dreams, we’re blind

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

Our friends, our drinks, we get inspired

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

Now you know it’s really gonna blow

Our rules, our dreams, we’re blind

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

Our friends, our drinks, we get inspired

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

[Outro]

Our friends, our drinks, we get inspired

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

Our friends, our drinks, we get inspired

Blowing shit up with homemade d-d-d-dynamite

















