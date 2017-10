Logic – 1-800-273-8255 feat. Alessia Cara & Khalid: video, testo e traduzione

1-800-273-8255 è per il numero nazionale statunitense per la prevenzione al suicidio e su questo tema, purtroppo sempre più comune, il rapper statunitense Sir Robert Bryson II Hall, in arte Logic, ci ha fatto un singolo di successo, pubblicato lo scorso 28 aprile.

Il brano è estratto come terzo singolo dal terzo album in studio Everybody, rilasciato il successivo 5 maggio.





Trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 20 ottobre, questa significativa canzone è impreziosita dalla collaborazione della cantautrice canadese Alessia Cara e il cantante e autore americano Khalid Legend Robinson.

I tre artisti sono anche autori del testo, firmato insieme a Arjun Ivatury, mentre la produzione è opera di 6ix & lo stesso Logic, ma alla produzione ci ha lavorato anche la NSPL (acronimo di National Suicide Prevention Lifeline), organizzazione americananata con lo scopo di donare terapie, supporto morale e fondi, ai soggetti con tendenze suicide o stress emotivi.

Il significato della canzone sta tutto qui: aiutare queste persone a capire che togliersi la vita non serve a nulla ed a superare questi bruttissimi momenti, d’altronde la musica di Logic ha proprio lo scopo di trasmettere messaggi positivi, cosa che oggi nel rap è ormai rarissima.

Il visualizzatissimo video ufficiale (ad oggi oltre 112 milioni di views) è stato scritto e diretto da Andy Hines ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono questo pezzo, che viaggia verso i 350 milioni di streams globali. Qui il semplice audio.

Logic – 1-800-273-8255 traduzione (Download)

[Pre-Ritornello: Logic]

Sono ai minimi

Mi sono preso un po’ tempo

Mi sento come se fossi fuori di testa

E’ come se la mia vita non fosse mia

(Chi può capire? Woo!)

Sono ai minimi

Mi sono preso un po’ tempo

Mi sento come se fossi fuori di testa

E’ come se la mia vita non fosse mia

[Ritornello 1: Logic]

Non voglio più vivere

Non voglio più vivere

Voglio morire oggi

Voglio solo morire

Non voglio più vivere

Non voglio più vivere

Voglio solo morire

E lascia che ti dica il perché

[Strofa 1: Logic]

Tutta quest’altra mer*a di cui sto parlando credono di saperla

Ho pregato affinché qualcuno mi salvi, nessuno è un eroe

E la mia vita non conta nulla, lo so, lo so

So che sto soffrendo nel profondo ma non posso mostrarlo

Non ho mai avuto un posto da considerare mio

Non ho mai avuto una casa, nessuno mi telefona

Che fine hai fatto? Dove sei? Qual è il problema?

Dicono che la vita è preziosa, ma a nessuno importa della mia

[Pre-Ritornello: Logic]

Sono ai minimi

Mi sono preso un po’ tempo

Mi sento come se fossi fuori di testa

E’ come se la mia vita non fosse mia

(Chi può capire? Woo!)

Sono ai minimi

Mi sono preso un po’ tempo

Mi sento come se fossi fuori di testa

E’ come se la mia vita non fosse mia

[Ritornello 2: Logic]

Voglio che tu viva

Voglio che tu viva

Non devi morire oggi

Non devi morire

Voglio che tu viva

Voglio che tu viva

Non devi morire

Adesso ti dico il perché

[Strofa 2: Alessia Cara]

È il primissimo respiro

Quando la tua testa sta annegando sott’acqua

Ed è la leggerezza nell’aria

Quando sei lì

Petto a petto con un partner

Bisogna resistere, anche se la strada è lunga

E vedere la luce nelle cose più oscure

E quando osserverai il tuo riflesso

Infine capirai di chi si tratta

So che ringrazierai Dio per averlo fatto

[Strofa 3: Logic]

So dove sei stata, dove ti trovi, dove stai andando

So che sei la ragione per cui credo nella vita

Cos’è il giorno senza la notte?

Sto solo cercando di fare un po’ di luce (o “schiarirmi le idee”)

Può essere dura

Può essere molto dura

Ma devi vivere adesso

Hai tutto da dare adesso

Link sponsorizzati









[Pre-Ritornello: Logic]

Sono ai minimi

Mi sono preso un po’ tempo

Mi sento come se fossi fuori di testa

E’ come se la mia vita non fosse mia

(Chi può capire? Woo!)

Sono ai minimi nuovecanzoni.com

Mi sono preso un po’ tempo

Mi sento come se fossi fuori di testa

E’ come se la mia vita non fosse mia

[Ritornello 3: Logic]

Finalmente voglio vivere

Finalmente voglio vivere

Non voglio morire oggi

Non voglio morire

Finalmente voglio vivere

Finalmente voglio vivere

Non voglio morire

Non voglio morire

[Conclusione: Khalid]

Il dolore non fa male come prima, lo so

Il sentiero in cui viaggio mi fa sentire solo

Ma continuo finché le gambe non cedono

E vedo che mie lacrime sciogliersi nella neve

Ma non voglio piangere

Non voglio più piangere

Voglio sentirmi vivo

Non voglio nemmeno più morire

Oh, non voglio

Non voglio

Non voglio neanche più morire

Powered by NuoveCanzoni.com

1-800-273-8255 testo

[Pre-Chorus: Logic]

I’ve been on the low

I been taking my time

I feel like I’m out of my mind

It feel like my life ain’t mine

(Who can relate? Woo!)

I’ve been on the low

I been taking my time

I feel like I’m out of my mind

It feel like my life ain’t mine

[Chorus 1: Logic]

I don’t wanna be alive

I don’t wanna be alive

I just wanna die today

I just wanna die

I don’t wanna be alive

I don’t wanna be alive

I just wanna die

And let me tell you why

[Verse 1: Logic]

All this other shit I’m talkin’ ‘bout they think they know it

I’ve been praying for somebody to save me, no one’s heroic

And my life don’t even matter, I know it, I know it

I know I’m hurting deep down but can’t show it

I never had a place to call my own

I never had a home, ain’t nobody callin’ my phone

Where you been? Where you at? What’s on your mind?

They say every life precious but nobody care about mine

[Pre-Chorus: Logic]

I’ve been on the low

I been taking my time

I feel like I’m out of my mind

It feel like my life ain’t mine

(Who can relate? Woo!)

I’ve been on the low

I been taking my time

I feel like I’m out of my mind

It feel like my life ain’t mine

[Chorus 2: Logic]

I want you to be alive

I want you to be alive

You don’t gotta die today

You don’t gotta die

I want you to be alive

I want you to be alive

You don’t gotta die

Now lemme tell you why

[Verse 2: Alessia Cara]

It’s the very first breath

When your head’s been drowning underwater

And it’s the lightness in the air

When you’re there

Chest to chest with a lover

It’s holding on, though the road’s long

And seeing light in the darkest things

And when you stare at your reflection

Finally knowing who it is

I know that you’ll thank God you did

[Verse 3: Logic]

I know where you been, where you are, where you goin’

I know you’re the reason I believe in life

What’s the day without a little night?

I’m just tryna shed a little light

It can be hard

It can be so hard

But you gotta live right now

You got everything to give right now

[Pre-Chorus: Logic]

I’ve been on the low

I been taking my time

I feel like I’m out of my mind

It feel like my life ain’t mine

(Who can relate? Woo!)

I’ve been on the low

I been taking my time

I feel like I’m out of my mind

It feel like my life ain’t mine

[Chorus: Logic]

I finally wanna be alive

I finally wanna be alive

I don’t wanna die today

I don’t wanna die

I finally wanna be alive

I finally wanna be alive

I don’t wanna die

I don’t wanna die

[Outro: Khalid]

Pain don’t hurt the same, I know

The lane I travel feels alone

But I’m moving ‘til my legs give out

And I see my tears melt in the snow

But I don’t wanna cry

I don’t wanna cry anymore

I wanna feel alive

I don’t even wanna die anymore

Oh I don’t wanna

I don’t wanna

I don’t even wanna die anymore

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi