Laura Pausini – “Nadie ha dicho” feat. Gente de Zona: guarda il video + testo e traduzione

Il 9 marzo 2018 è uscita la nuova versione di Nadie ha dicho, incisa da Laura Pausini con la collaborazione dei Gente De Zona.

La canzone non sarà tuttavia inclusa nel nuovo disco in spagnolo Hazte sentir, che vedrà la luce il prossimo 16 Marzo insieme alla versione italiana “Fatti Sentire”. Il motivo? Semplicemente perché, come affermato dalla cantante, questa sorta di remix non era stata programmata e quindi non si è fatto in tempo ad inserirla nel disco fisico.

Il primo singolo del progetto Nadie ha dicho (in italiano “Non è detto“), vanta ora il featuring dei Gente De Zona, famosissimo e quotatissimo gruppo (attualmente duo) reggaeton cubano fondato nel 2000 da Alexander Delgado.







“Grazie a loro possiamo dimostrare due cose importanti: che io sono una ballata italiana ma che ho anche un’anima latina, e che quando una canzone è forte, e ha un messaggio forte e profondo, rimane speciale in tutti gli stili, soprattutto quando si uniscono voci diverse che si stimano e si amano, come noi” ha scritto la cantante sui social network.

Laura Pausini in duetto con Gente De Zona, consente al singolo portante dell’album di vivere una seconda vita, proiettandoci subito in una calda atmosfera caraibica. Questa versione riesce a combinare un certo ritmo con una ballata molto delicata e dolce.

Il risultato è a mio parere meraviglioso e non solo per me e per gli ascoltatori all’estero, non a caso i supporters italiani stanno già premiando il brano, facendolo balzare nei quartieri altissimi delle charts.

Il video ufficiale è stato diretto da Leandro Manuel Emede ed a parer mio è altrettanto bello. Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano del testo, che molto differente dalla versione italiana del singolo.

Nadie ha dicho traduzione (Download – Audio) [Strofa 1: Laura Pausini, Gente de Zona]

E perché aspettavi

Per dirmi quello che non va tra noi?

Chi non rischia nulla

Non va nè all’inferno nè sugli altari (Laura Pausini)

Ed è stata la nostra distanza

Che complice delle nostre precauzioni

Con la sua schietta verità

Ha diviso le nostre strade [Pre-Ritornello: Gente de Zona]

Perdonami se non l’ho detto

Scusa se mi manca il coraggio

Sai che mi spiace

Perché sei stata la cosa più bella della mia vita (la cosa più bella)

Ora ti vedo andare via

E non so come riconquistarti

Il tempo si è fermato

Non mi resta che ricordarti

[Ritornello: Laura Pausini]

E nessuno ha detto che devi mancarmi sempre

A volte nevica improvvisamente

E certi angoli del cielo non vedranno mai la luce [Ritornello: Gente de Zona]

E nessuno ha detto che [?]

[?]

[?]

Ognuno vada per la sua strada [Ritornello: Laura Pausini]

E nessuno ha detto di essere indifferente

Alla tua espressione assente

E all’egoismo di un ricordo a cui non posso rinunciare (Laura Pausini) [Strofa 2: Laura Pausini]

Trovati un amico

Che sia il rifugio durante la tempesta

Se quello che ti devo

È onestà, il resto non conta più [Pre-Ritornello: Gente de Zona]

Perdonami se non l’ho detto

Scusa se mi manca il coraggio

Sai che mi spiace

Perché sei stata la cosa più bella della mia vita

Ora ti vedo andare via

E non so come riconquistarti

Il tempo si è fermato

Non mi resta che ricordarti [Ritornello: Laura Pausini]

E nessuno ha detto che devi mancarmi sempre

A volte nevica improvvisamente

E certi angoli del cielo non vedranno mai la luce [Ritornello: Gente de Zona]

E nessuno ha detto che [?]

[?]

[?]

Ognuno vada per la sua strada [Ritornello: Laura Pausini]

E nessuno ha detto di essere indifferente

Alla tua espressione assente

E all’egoismo di un ricordo a cui non posso rinunciare (Gente de Zona) [Ponte: Laura Pausini]

E nessuno ha detto

E nessuno ha detto

E nessuno ha detto

E nessuno ha detto [Ritornello: Laura Pausini]

E chi ti ha detto di essere indifferente

Quello che c’è stato era così importante

Ci terremo le cose belle

E sarà la nostra libertà [Ritornello: Gente de Zona]

E nessuno ha detto che [?]

[?]

[?]

Ognuno vada per la sua strada (1, 2, 3)

(Gente de Zona)

[?] [Conclusione: Laura Pausini]

Scusa se ti ho frainteso

Anch’io voglio rinascere

Testo Nadie ha dicho ft. Gente de Zona [Verso 1: Laura Pausini, Gente de Zona]

Y tú por qué esperabas

Para decirme lo que ya nos hiere?

El que no arriesga nada

No va al infierno ni va a los altares (Laura Pausini)

Y fue nuestra distancia

Que cómplice de nuestras precauciones

Con su verdad tajante

Nos dividió así en dos direcciones [Pre-Estribillo: Gente de Zona]

Perdóname si no lo dije

Perdón si me falta el valor

Sabes que estoy arrepentido

Porque de mi vida fuiste el lo mejor (fuiste el lo mejor)

Ahora te veo partir

Y no sé como recuperarte

El tiempo se detuvo yo

Luego más que recordarte [Estribillo: Laura Pausini]

Y nadie ha dicho que me faltes siempre

A veces nieva improvisadamente

Y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás [Estribillo Gente de Zona]

Y nadie ha dicho que [?]

[?]

[?]

Que cada cual coja por su camino [Estribillo: Laura Pausini]

Y nadie ha dicho que sea indiferente

A la mirada que te vuelve ausente

Y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo renunciar (Laura Pausini) [Verso 2: Laura Pausini]

Búscate un amigo

Que sea el refugio bajo la tormenta

Si lo que yo te debo

Es ser honesta, el resto ya no cuenta [Pre-Estribillo: Gente de Zona]

Perdóname si no lo dice

Perdón si me falta el valor

Sabes que estoy arrepentido

Porque de mi vida fuiste el lo mejor

Ahora te veo partir

Y no sé como recuperarte

El tiempo se detuvo yo

Luego más que recordarte [Estribillo: Laura Pausini]

Y nadie ha dicho que me faltes siempre

A veces nieva improvisadamente

Y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás [Estribillo Gente de Zona]

Y nadie ha dicho que [?]

[?]

[?]

Que cada cual coja por su camino [Estribillo: Laura Pausini]

Y nadie ha dicho que sea indiferente

A la mirada que te vuelve ausente

Y al egoísmo de un recuerdo al que no puedo renunciar (Gente de Zona) [Puente: Laura Pausini]

Y nadie ha dicho

Y nadie ha dicho

Y nadie ha dicho

Y nadie ha dicho [Estribillo: Laura Pausin]

Y quién te ha dicho que sea indiferente

Lo que tu vimos fue tan importante

Nos quedaremos con lo bueno

Y será nuestra liberdad [Estribillo Gente de Zona]

Y nadie ha dicho que [?]

[?]

[?]

Que cada cual coja por su camino (1, 2, 3)

(Gente de Zona)

[?] [Cierre: Laura Pausini]

Perdona si te he confundido

También yo quiero renacer











LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi