Laura Pausini – “Fatti sentire” è l’album 2018 in uscita a marzo: info e tracklist anche della versione spagnola “Hazte sentir”

Il 16 marzo 2018 vedrà la luce il nuovo nonché dodicesimo album in studio di Laura Pausini che si intitola Fatti sentire, attesissimo disco che verrà rilasciato anche nella versione in spagnolo Hazte sentir.

A oltre due anni di distanza dall’ultima fortunata fatica discografica Simili (triplo platino), la cantante emiliana torna alla ribalta con questo progetto, anticipato del bel primo singolo “Non è detto”, un pezzo scritto con la collaborazione di Niccolò Agliardi, Edwyn Roberts e Gianluigi Fazio, disponibile anche in radio dallo scorso 26 gennaio.

Sono un totale di quattordici le canzoni (inedite) incluse nell’album, tra le quali una track in inglese No River is Wilder, presente anche nella versione spagnola.









Mentre si attendono ulteriori informazioni e quale sarà il secondo singolo estratto, è già noto che oltre a un tour mondiale (in America latina, Stati Uniti ed Europa), la cantante si esibirà nella penisola al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio 2018. La curiosità a riguardo è che Laura è la prima donna al mondo ad esibirsi in questa storica location. I biglietti delle date italiane ed europee sono disponibili su TicketOne.

A seguire i titoli delle canzoni in scaletta in entrambe le versioni di questa nuova uscita discografica.

Tracklist Fatti sentire – Laura Pausini album

(Audio CD – Vinile [Doppio LP 180 gr Trasparente- Edizione Numerata e Limitata] – Vinile [Doppio vinile rosa 180 grammi – Edizione Numerata e Limitata] – Download)

Non è detto Nuevo La soluzione E.STA.A.TE Frasi a metà Le due finestre Fantastico (Fai quello che sei) No River is Wilder L’ultima cosa che ti devo Un progetto di vita in comune Il caso è chiuso Zona d’ombra Francesca (Piccola aliena) Il coraggio di andare

Tracklist Hazte sentir – versione in spagnolo

(Audio CD – Donwload)

Nadie ha dicho [Video Ufficiale] Nuevo La solución ESTÁ.ALLÁ Verdades a medias Dos ventanas Fantástico (Haz lo que eres) No River is Wilder Algo que te debo Un proyecto de vida en común El caso está perdido Niebla gris Francesca El valor de seguir adelante









