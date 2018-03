Lady Gaga canta Your Song, cover di Elton John per l’album ” Revamp: The Songs of Elton John & Bernie Taupin”: audio, testo e traduzione

Il 30 marzo 2018 è stata rilasciata Your Song, cover di Elton John per l’occasione interpretata dalla cantautrice Lady Gaga.

L’intramontabile e bellissimo brano, ben re-interpretato da Miss Germanotta, anticipa l’uscita dell’album Revamp: The Songs of Elton John & Bernie Taupin, che vedrà la luce il 6 aprile 2018. Il disco è disponibile in pre-order in download digitale e prossimamente lo sarà anche nel formato CD e vinile.

Nel progetto sono presenti cover di brani classici del cantautore britannico, scritto con la collaborazione di Bernie Taupin. Le cover sono state affidate ad artisti come i Coldplay, Mary J. Blige, Florence + The Machine, The Killers, Ed Sheeran, Sam Smith, Demi Lovato, Miley Cyrus, Queens Of The Stone Age, Alessia Cara, P!Nk & Logic, Mumford & Sons, Q-Tip e Demi Lovato.

Il brano in oggetto è stato originariamente prodotto da Gus Dudgeon ed è il terzo estratto dal secondo album in studio omonimo, pubblicato nel lontano 1970.

Sono veramente innumerevoli gli artisti che in passato hanno eseguito una cover di Your Song, il cui testo, che è possibile leggere insieme alla traduzione in italiano appena dopo la cover, parla dei sentimenti che un ragazzo prova nei confronti di una ragazza. A quanto pare, Bernie Taupin avrebbe scritto il brano una mattina del 27 ottobre 1969, dopo aver fatto colazione.

Ora non vi resta che ascoltare l’energica interpretazione di Lady Gaga. Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso.

Testo Your Song

[Verse 1]

It’s a little bit funny, this feeling inside

I’m not one of those who can easily hide

I don’t have much money, but boy if I did

I’d buy a big house where we both could live

[Verse 2]

If I was a sculptor, but then again, no

Or a man who makes potions on a traveling show

I know it’s not much, but it’s the best I can do

My gift is my song, and this one’s for you

[Chorus]

And you can tell everybody this is your song

It may be quite simple, but now that it’s done

I hope you don’t mind

I hope you don’t mind that I put down in words

How wonderful life is while you’re in the world

[Verse 3]

I sat on the roof and kicked off the moss

Well, a few of the verses, well, they’ve got me quite cross

But the sun’s been quite kind while I wrote this song

It’s for people like you that keep it turned on

[Verse 4]

So excuse me forgetting, but these things I do

You see, I’ve forgotten if they’re green or they’re blue

Anyway, the thing is, what I really mean

Yours are the sweetest eyes I’ve ever seen

[Chorus]

And you can tell everybody this is your song

It may be quite simple, but now that it’s done

I hope you don’t mind

I hope you don’t mind that I put down in words

How wonderful life is while you’re in the world

[Outro]

I hope you don’t mind

I hope you don’t mind that I put down in words

How wonderful life is while you’re in the world