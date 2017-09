JP Cooper e il nuovo singolo She’s On My Mind: video e traduzione del testo + remixes

She’s On My Mind è il nuovo singolo del cantautore britannico JP Cooper, pubblicato il 21 luglio 2017 e trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal successivo 15 settembre.

Dopo la fortunata collaborazione con Jonas Blue in Perfect Strangers (hit certificata doppio Disco di Platino solo nella penisola) e l’altrettanto fortunato singolo September Song (certificato Oro in Italia, Danimarca e Canada – Platino in Svezia e UK), il cantante inglese classe 1983 torna alla ribalta con questa canzone, dal 4 agosto disponibile anche nella versione acustica (Acoustic e Guitar Acoustic) e dall’11 agosto nei seguenti remixes: Bruno Martini Remix, Ryan Riback Remix e KC Lights Remix.





I brani saranno inclusi nel debut album Raised Under Grey Skies, la cui versione standard includerà 13 tracce mentre l’edizione deluxe 20 pezzi, tra i quali cito anche i promozionali “Party”, “Passport Home”, “Wait” e “The Only Reason”. Raised Under Grey Skies vedrà la luce il prossimo 6 ottobre ed è disponibile in pre-order nel CD standard & deluxe e in digitale standard e deluxe.

Questa She’s On My Mind è niente male anche se a mio parere è senza troppe pretese, ma giudicate voi ascoltandola tramite il lyric video a cui potete accedere su Youtube cliccando sull’immagine in basso.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

She’s On My Mind – JP Cooper – Traduzione (Download – Versioni acustiche – Remixes)

[Introduzione]

Lei è nei miei pensieri, è nella mia testa

E’ nei miei pensieri, è nella mia testa

La notte non riesco a dormire

Perché non è accanto a me

[Strofa 1]

Ho visto un sacco di bei faccini

Nessuno è come te

E non ho mai avuto un amore come

Quello che abbiamo conosciuto insieme

Dimmi perché ho dovuto fare il pagliaccio

Sempre a fare casini

Non riesco a smettere di pensare a come ti ho delusa, delusa, delusa

[Ritornello]

Lei è nei miei pensieri, è nella mia testa

E’ nei miei pensieri, è nella mia testa

La notte non riesco a dormire

Perché non è accanto a me

Lei è nei miei pensieri, è nella mia testa

E’ nei miei pensieri, è nella mia testa

La notte non riesco a dormire

Perché non è accanto a me

[Interludio]

La notte non riesco a dormire

Perché non è accanto a me

[Strofa 2]

I miei amici dicono che è una donna da non lasciarsi sfuggire

Ma l’ho lasciata andare

Non capivo quanto avevo bisogno di kei

Fino a quando non mi ritrovai da solo

Sto bevendo ma la verità non affogherà

No, la verità non affogherà

La medicina cattiva non va giù, giù, giù

[Ritornello]

Lei è nei miei pensieri, è nella mia testa

E’ nei miei pensieri, è nella mia testa

La notte non riesco a dormire

Perché non è accanto a me

Lei è nei miei pensieri, è nella mia testa

E’ nei miei pensieri, è nella mia testa

La notte non riesco a dormire

Perché non è accanto a me

[Ponte]

Ooh, le coperte sono finite

Se potessi sognare ti stringerei

Non riesco a smettere di pensare

Ci sono anch’io nei tuoi pensieri?

Ora, le notti sono più fredde

Mi manchi sulla mia spalla

Mi mancano i tuoi capelli sulla mia guancia

Ogni notte

[Interludio]

Lei è nei miei pensieri, è nella mia testa

E’ nei miei pensieri, è nella mia testa

La notte non riesco a dormire

Perché non è accanto a me

[Ritornello]

Lei è nei miei pensieri, è nella mia testa

E’ nei miei pensieri, è nella mia testa

La notte non riesco a dormire

Perché non è accanto a me

Lei è nei miei pensieri, è nella mia testa

E’ nei miei pensieri, è nella mia testa

La notte non riesco a dormire

Perché non è accanto a me

[Conclusione]

Ooh, le coperte sono finite

Mi manchi sulla mia spalla

Mi mancano i tuoi capelli sulla mia guancia

Ogni notte

Lei è nei miei pensieri, è nella mia testa

E’ nei miei pensieri, è nella mia testa

La notte non riesco a dormire

Perché non è accanto a me

JP Cooper – She’s On My Mind testo

(Scritto da: Ben Hudson, Jon Hume, Teemu Brunila & JP Cooper – Prodotto da: Mike Spencer, Teemu Brunila & Jon Hume)

[Intro]

She’s on my mind, she’s on my mind

She’s on my mind, she’s on my mind

I can’t sleep at night

‘Cause she ain’t by my side

[Verse 1]

I’ve seen a lot of pretty faces

Ain’t nobody like you

And I’ve never had a love like

The one we knew

Tell me why I had to play the clown

Always messing around

Can’t stop thinking how I let you down, down, down

[Chorus]

She’s on my mind, she’s on my mind

She’s on my mind, she’s on my mind

I can’t sleep at night

‘Cause she ain’t by my side

She’s on my mind, she’s on my mind

She’s on my mind, she’s on my mind

I can’t sleep at night

‘Cause she ain’t by my side

[Interlude]

I can’t sleep at night

‘Cause she ain’t by my side

[Verse 2]

My friends say that she’s a keeper

But I let her go

Didn’t know how much I need her

‘Til I was on my own

I’ve been drinking but the truth won’t drown

No, the truth won’t drown

Bad medicine won’t go down, down, down

[Chorus]

She’s on my mind, she’s on my mind

She’s on my mind, she’s on my mind

I can’t sleep at night

‘Cause she ain’t by my side

She’s on my mind, she’s on my mind

She’s on my mind, she’s on my mind

I can’t sleep at night

‘Cause she ain’t by my side

[Bridge]

Ooh, the covers over

If I could dream I’d hold you

Can’t stop thinking

Am I even on your mind?

Now, the nights are colder

Miss you on my shoulder

Miss your hair on my cheek

Every night

[Interlude]

She’s on my mind, she’s on my mind

She’s on my mind, she’s on my mind

I can’t sleep at night

‘Cause she ain’t by my side

[Chorus]

She’s on my mind, she’s on my mind

She’s on my mind, she’s on my mind

I can’t sleep at night

‘Cause she ain’t by my side

She’s on my mind, she’s on my mind

She’s on my mind, she’s on my mind

I can’t sleep at night

‘Cause she ain’t by my side

[Outro]

Ooh, the covers over

Miss you on my shoulder

Miss your hair on my cheek

Every night

She’s on my mind, she’s on my mind

She’s on my mind, she’s on my mind

I can’t sleep at night

‘Cause she ain’t by my side

















