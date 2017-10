Jonas Blue: guarda il video del nuovo singolo “We Could Go Back” feat. Moelogo (con testo e traduzione)

We Could Go Back è il titolo del nuovo singolo di Jonas Blue, uscito il 13 ottobre 2017 ed in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 27 ottobre.

Dopo Mama ft. William Singe e Don’t Call It Love feat. Alex Mills, il deejay produttore discografico britannico torna alla ribalta con questo bel pezzo, scritto con la collaborazione di Edvard Førre Erfjord, Henrik Michelsen & Jin Jin.





La nuova nonché quinta produzione di quest’emergente artista inglese, che difficilmente sbaglia un colpo, con la sua calda linea di basso abbinata alla voce nostalgica di Moelogo e una melodia ipnotica che riporta ai suoni tropical dell’ultima estate, si propone come uno dei successi dei prossimi mesi. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

Esploso solo nel 2016 con la cover di Fast Car (quattro volte Platino in Italia e nomination ai BRIT Awards), successivamente Jonas ha confermato che egli non è solo una meteora e lo ha fatto con il successivo Perfect Strangers (certificato doppio Platino nella penisola), così come la terza release “By Your Side” e la più recente “Mama” (Platino in Italia).

E’ ora la volta di quest’orecchiabile canzone, accompagnata dal video ufficiale diretto da Marashi Muto.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Jonas Blue – We Could Go Back traduzione (Download)

[Strofa 1]

Avrei potuto, avrei potuto, l’avrei fatto, ma è troppo tardi

Non ci si dovrebbe affezionare al primo appuntamento, oh oh ah, oh oh ah

Da 0 a 100, nessuna prima base

E’ finita di nuovo con il caffè a casa tua, oh oh ah, oh oh ah

[Pre-Ritornello]

Ogni notte mi sta tenendo sveglio

Continuo a pensare a tutte le cose che cambierei

[Ritornello]

Se potessimo tornare indietro (ahahhh)

Dimmi se crederesti ancora in me

Se potessimo tornare indietro (ahahhh)

Dimmi se, crederesti ancora in me?

(Torniamo indietro, torniamo, torniamo indietro)

(Torniamo indietro, torniamo, torniamo indietro)

Link sponsorizzati









[Strofa 2]

Sto cercando di conquistare il tuo cuore ma non è una gara

Mai avuto tempo per trovarci un posto tutto nostro, oh oh ah, oh oh ah

Cercando di non sentire i sentimenti che non andranno via (o “passeranno”)

Dormo nel letto dei miei errori, oh oh ah, oh oh ah

[Pre-Ritornello]

Ogni notte mi tiene sveglio

Continuo a pensare a tutte le cose che cambierei

[Ritornello]

Se potessimo tornare indietro (ahahhh)

Dimmi se crederesti ancora in me

Se potessimo tornare indietro (ahahhh)

Dimmi se, crederesti ancora in me?

(Torniamo indietro, torniamo, torniamo indietro)

(Torniamo indietro, torniamo, torniamo indietro)

[Ponte]

So che il tempo non aspetta nessuno

Ora mi ritrovo qui senza alcun piano

Andiamo, indietro, torniamo, torniamo indietro

So che il tempo non aspetta nessuno

Ora mi ritrovo qui nuovecanzoni.com senza alcun piano

Andiamo, indietro, torniamo, torniamo indietro

[Ritornello]

Se potessimo tornare indietro (ahahhh)

Dimmi se, crederesti ancora in me?

Se potessimo tornare indietro (se potessimo tornare indietro)

Dimmi se, crederesti ancora in me?

(Torniamo indietro, indietro, torniamo indietro)

Dimmi se, crederesti ancora in me?

(Torniamo indietro, indietro, torniamo indietro)

Dimmi, ci crederesti?

(Torniamo indietro, indietro, torniamo indietro)

Powered by NuoveCanzoni.com

We Could Go Back testo

[Verse 1]

Should have, could have, would have, but it’s too late

Shouldn’t catch feelings on a first date, oh oh ah, oh oh ah

0 to 100, no first base

Ended up with coffee back at your place, oh oh ah, oh oh ah

[Pre-Chorus]

Every night is keeping me awake

I keep thinking about all the things that I would change

[Chorus]

If we could go back (ahahhh)

Tell me would you even, would you still believe in me

If we could turn back (ahahhh)

Tell me would you even, would you still believe in me?

(Go back, go go back)

(Go back, go go back)

[Verse 2]

Try’na win your heart but it’s no race

Never had a time to find our own pace, oh oh ah, oh oh ah

Trying to drown feelings that won’t go away

Sleep in the bed of my own mistakes, oh oh ah, oh oh ah

[Pre-Chorus]

Every night is keeping me awake

I keep thinking about all the things that I would change

[Chorus]

If we could go back (ahahhh)

Tell me would you even, would you still believe in me

If we could turn back (ahahhh)

Tell me would you even, would you still believe in me?

(Go back, go go back)

(Go back, go go back)

[Bridge]

I know time waits for no man

I’m standing here now with no plans

Let’s go, back, go, go back

I know time waits for no man

I’m standing here now with no plans

Let’s go, back, go, go back

[Chorus]

If we could go back (ahahhh)

Tell me would you even, would you still believe in me?

If we could turn back (if we could come back) (ahahhh)

Tell me would you even, would you still believe in me?

(Go back, go go back)

Tell me would you still believe in me?

(Go back, go go back)

Tell me would you believe?

(Go back, go go back)

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi