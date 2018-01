J. Balvin, Jeon Arvani & Anitta – Machika: ascolta e guarda il video ufficiale della nuova canzone

Il cantautore reggaeton colombiano J. Balvin, Jeon Arvani e la cantautrice brasiliana Anitta, hanno unito le forze nel nuovo singolo Machika, disponibile nei digital store e nelle piattaforme streaming dal 19 gennaio 2018.

Stando ad alcune che circolano su internet , Machika potrebbe essere la canzone ufficiale dei prossimi campionati del mondo di calcio, FIFA World Cup 2018.









So che sarà un nuovo successo. Voglio che questa canzone sia più grande di “Mi Gente”. Non ho paura di sperimentare cose nuove, nuovi suoni. Non voglio che suoni come ‘Mi Gente’, voglio qualcosa di nuovo, di fresco.

Con queste parole la superstar latina multiplatino ha promosso la nuova canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da DJ Chuckie, ChildsPlay & Sky Rompiendo El Bajo.

Dopo i cinque Dischi di Platino ottenuto con Ginza ed il triplo Platino conseguito con Mi Gente, ora Balvin vuole prepotentemente l’ennesimo successo mondiale.

Trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 19 gennaio, Machika (audio), parola in papiamento usata nelle isole caraibiche di Aruba (Jeon Arvani è di Aruba), Bonaire e Curaçao, che dovrebbe significare una cosa del tipo schiacciare, distruggere, ha secondo voi le carte in regola per “distruggere” le classifiche?

Il video ufficiale è stato girato a Medellín, in Colombia, sotto la direzione di Harold per 36 Grados ed è disponibile da oggi.

Si tratta di un cortometraggio molto interessante e ben fatto, a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono questo pezzo.

Traduzione Machika – J. Balvin, Jeon & Anitta (Download)

[Introduzione: Jeon]

Yeah

Jeon, yeah

[Strofa 1: J Balvin]

Andiamo, spacchiamo (hey)

Non c’è tempo da perdere (hey)

Dalla discoteca al motel (uh)

Mama, guarda cosa vedrai

Ballo e tutti fanno un coro

Ti lascia un marchio come Zorro

Non spreco il mio tempo, è d’oro

Ho speso tutto, non bado a spese

[Ponte: Jeon]

Machika, machika, machika (machika)

Turbo, nitro nella macchina (machika)

Sempre avanti, mai indietro

Stiamo spaccando alla grande, siamo di livello mondiale

[Pre-Ritornello: J Balvin]

Sono molto ubriaco e non ne posso più, e non ne posso più

Sono molto ubriaco e non ne posso più, e non ne posso più

[Ritornello: Jeon, J Balvin]

Machika, machika

Machika, machika (patata dolce)

Machika, machika

Machika, machika (patata dolce)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika, machika

[Strofa 2: Anitta]

Caliente anche in frigo

In cima senza scala

La sensazione della favela

Viene fuori per infrangere le frontiere

Donne come me che non si arrengono

Che si riconoscono da lontano

Sono sempre presenti quando ne hai bisogno

Machica, che io sono la tua ragazza

[Ponte: J Balvin]

Rappresenta la tua bandiera

La mia musica è una nuova era

Mi vogliono ovunque io vada

Machuca, cosa stai bruciando?

[Pre-Ritornello: Anitta, J Balvin]

Sono molto ubriaco e non ne posso più, e non ne posso più

Sono molto ubriaco e non ne posso più, e non ne posso più

[Ritornello: Jeon, J Balvin]

Machika, machika

Machika, machika (patata dolce)

Machika, machika

Machika, machika (patata dolce)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika, machika

[Strofa 3: Jeon]

(Jeon)

Vacci piano, il colpo di Stato chiama (uh)

E venuto per incontrare Julissa (ah)

Vengo vibrazioni positive (haan)

Con J Balvin e con Anitta

Machika, machika, machika (machika)

Turbo, nitro nella macchina (machika)

Siamo in diretta, tesoro tu lo sai

Che succede, andiamo, diamoci dentro

[Ritornello: Jeon, J Balvin]

Machika, machika

Machika, machika (patata dolce)

Machika, machika

Machika, machika (patata dolce)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika, machika (patata dolce)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika

[Conclusione: Jeon]

J Balvin

Jeon

Anitta

Aruba, Korsou, Boneiru

Un solo amore

Machika testo

[Intro: Jeon]

Yeah

Jeon, yeah

[Verso 1: J Balvin]

Vamo’, vamo’ a romper (hey)

No hay tiempo pa’ perder (hey)

De la disco pal’ motel (uh)

Mama la que van a ver

Baila y todos le hacen coro

Te deja marca’o como el zorro

No pierdo mi tiempo, es oro

Todo me lo gasto, no ahorro

[Puente: Jeon]

Machika, machika, machika (machika)

Turbo, nitro en la máquina (machika)

Siempre pa’ ‘lante, nunca pa’ tras

Aquí estamo’ duro, somo’ global

[Pre-Coro: J Balvin]

Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más

Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más

[Coro: Jeon, J Balvin]

Machika, machika

Machika, machika (batata)

Machika, machika

Machika, machika (batata)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika, machika

[Verso 2: Anitta]

Caliente hasta en la nevera

En la cima sin escalera

La sensación de la favela

Sale a romper fronteras

Las mujeres como yo que no se quitan

Que de lejos se identifican

Siempre están cuando las solicitan

Machica, que yo soy tu chica

[Puente: J Balvin]

Representa tu bandera

Mi música es nueva era

A mi me dan pa donde sea

Machuca que estás que te quemas

[Pre-Coro: Anitta, J Balvin]

Estoy muy borracha y no puedo más, y no puedo más

Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más

[Coro: Jeon, J Balvin]

Machika, machika

Machika, machika (batata)

Machika, machika

Machika, machika (batata)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika, machika

[Verso 3: Jeon]

(Jeon)

Dale lento, el golpe avisa (uh)

Vino a conocer Julissa (ah)

Vengo con la buena vibra (haan)

Con J Balvin y con Anitta

Machika, machika, machika (machika)

Turbo, nitro en la máquina (machika)

Estamos en vivo, mami ya tu sabes

Que hubo, dale, vamo’ a machucar

[Coro: Jeon, J Balvin]

Machika, machika

Machika, machika (batata)

Machika, machika

Machika, machika (batata)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika, machika (batata)

Machika, machika, machika, machika

Machika, machika, machika, machika

[Outro: Jeon]

J Balvin

Jeon

Anitta

Aruba, Korsou, Boneiru

One Love















