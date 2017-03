Incubus – ascolta il nuovo brano Glitterbomb: video e traduzione del testo

Come ormai molti di voi sapranno, gli Incubus, band alternative metal statunitense, il prossimo 21 aprile rilasceranno l’ottavo studio album battezzato 8, atteso disco che arriverà a quasi sei anni dall’ultima fatica “If Not Now, When?”. Il 21 aprile non è una data scelta casualmente, in quanto il 21.04 è stato proclamato dai fans “Incubus Day”, facendo riferimento al brano Trouble in 421

Il progetto è già stato co-prodotto da Dave Sardy e Skrillex ed è già disponibile in pre-order nel formato CD e digitale.

Dopo il primo estratto “Nimble Bastard”, il gruppo capitanato da Brandon Boyd, ha rilasciato il secondo tassello che si intitola Glitterbomb.

Il brano è stato lanciato direttamente il lyric video, a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Glitterbomb – Incubus – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Suona familiare

Quando il coltello viene sepolto nel mio cuore pulsante

Allora verrò

Ferito e insanguinato

Maledicendo la mia ingenuità

Ero su una spiaggia deserta

Ero ai minimi storici e urlavo

Ricordo

Di averti incontrata e condiviso di tutte queste ingiustizie

“Lascia che ti aiuti” disse

[Pre-Ritornello]

Avrei dovuto capirlo

lo so

Avrei dovuto capirlo

si lo so

[Ritornello]

Ero tuo amico e mi sono ritrovato

La tua vittima

Vittima

Ero tuo amico e mi sono ritrovato

La tua vittima

Vittima

[Verso 2]

Si

Ti prego lasciami andare

Aiutare

non significa togliermi l’ossigeno

E perché non vuoi ascoltarmi

Quando urlo a squarciagola?

Ora ricordo il motivo per cui sono solo!

[Pre-Ritornello]

Avrei dovuto capirlo

lo so

Avrei dovuto capirlo

si lo so

[Ritornello]

Ero tuo amico e mi sono ritrovato

La tua vittima

Vittima

Ero tuo amico e mi sono ritrovato

La tua vittima

Vittima

[Ponte]

Perché sei una

Una bomba energetica

Perché sei una

Una bomba energetica

[Verso 3]

Qui ci siamo solo io e te

E uno di noi sembra pazzo

Qui ci siamo solo io e te

E uno di noi, uno di noi, uno di noi…

[Conclusione]

Ero tuo amico e mi sono ritrovato

Tua vittima

Si

Mi sono ritrovato tua vittima

Ero tuo amico e mi sono ritrovato

Tua vittima

Vittima

Perché sei una

Una bomba energetica

Perché sei una

Una bomba energetica

Incubus – Glitterbomb testo

[Verse 1]

Feels familiar

When the knife gets buried into my beating heart

Then I come to

Bloodied bruised

And cursing my own naiveté

I was on an empty beach

On a screaming all-time low

I remember

Meeting you and sharing all these injustices

“Let me help” she said

[Pre-Chorus]

I should’ve known better

I know

I should’ve known better

Yeah I know

[Chorus]

I was your friend and ended up

Your victim

Victim

I was your friend and ended up

Your victim

Victim

[Verse 2]

Yeah

Please, release me

Helping hands

Aren’t supposed to cut off my oxygen

And why won’t you hear me

When I’m screaming at the top of my voice?

Now I remember why I’m alone!

[Pre-Chorus]

I should’ve known better

I know

I should’ve known better

Yeah I know

[Chorus]

I was your friend and ended up

Your victim

Victim

I was your friend and ended up

Your victim

Victim

[Bridge]

‘Cause you’re a

A glitter-bomb

‘Cause you’re a

A glitter-bomb

[Verse 3]

There’s only you and I in here

And one of us is acting crazy

There’s only you and I in here

And one of us, one of us, one of us…

[Outro]

I was your friend and ended up

Your victim

Yeah

Ended up your victim

I was your friend and ended up

Your victim

Victim

‘Cause you’re a

A glitterbomb

‘Cause you’re a

A glitterbomb

















