Gli Incubus e il nuovo album 8: titoli delle canzoni e audio

Il 21 aprile 2017 è uscito in tutto il mondo l’ottavo studio album degli Incubus che si intitola 8, disponibile nel classico CD, in vinile, download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

La rock band americana capitanata da Brandon Boyd, ha sfornato quest’interessante disco prodotto dal gruppo con la collaborazione di Dave Sardy e Skrillex.





Al suo interno sono presenti undici nuove canzoni, tutte firmate dalla band ad eccezione delle tracks n. 1, 3, 6, 8 e 11, co-scritte insieme a Sonny Moore.

Tra i brani, non posso esimermi dal citare i primi due singoli estratti “Nimble Bastard” (pubblicato il 16 febbraio) e “Glitterbomb” (uscito il 17 marzo).

Appena dopo la cover, trovate i titoli delle canzoni ed il link per ascoltare questa nuova uscita discografica.

Tracklist 8 – Incubus album (Reperibile anche su Amazon nelle versioni Audio CD, Vinile, Download)

1. “No Fun” 3.21

2. “Nimble Bastard” 3:39

3. “State of the Art” 3:46

4. “Glitterbomb” 4:45

5. “Undefeated” 3:56

6. “Loneliest” 3:37

7. “When I Became a Man” 0:56

8. “Familiar Faces” 3:26

9. “Love in a Time of Surveillance” 4:55

10. “Make No Sound in the Digital Forest” 3:23

11. “Throw Out the Map” 4:28

Streaming audio: per ascoltare le undici tracks incluse nel disco cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login i iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













