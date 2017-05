Gianluca Capozzi e il nuovo album “La metà di un viaggio”: titoli e audio delle canzoni

Si intitola La metà di un viaggio il nuovo album del cantautore partenopeo Gianluca Capozzi, uscito nel formato digitale il 23 maggio 2017, giorno dal quale è anche possibile ascoltarlo gratuitamente nelle principali piattaforme streaming. Dal 26 maggio sarà invece disponibile il CD.

Nell’atteso disco sono incluse otto canzoni, ovvero tutti i singoli usciti fino ad oggi più il nuovo brano “Sai”, il cui audio + videoclip sono stati resi disponibili poche ore fa.





Inutile dire che tutti i brani inclusi in questo progetto, sono veramente molto belli… una vera e propria delizia per le orecchie.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli di tutte le tracks incluse in questa nuova uscita discografica ed i link per l’ascolto e per la visione dei videoclip.

Tracklist La metà di un viaggio – Gianluca Capozzi album

(Reperibile su Amazon nei formati: Audio CD – Download Digitale – Download su iTunes – Audio su Spotify)













