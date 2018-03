Ghali – Ricchi Dentro: guarda il video del nuovo singolo (+ testo)

Si intitola Ricchi Dentro il nuovo singolo di Ghali estratto dal disco d’esordio Album, pubblicato a fine maggio dello scorso anno.

Dopo i successi dei singoli Ninna nanna, Pizza kebab, Happy Days e Habibi, il rapper milanese classe 1993 ha reso disponibile il video ufficiale che accompagna la traccia numero due del primo fortunato progetto discografico.

Su questa canzone scritta da Ghali e prodotta da Charlie Charles, che parla principalmente di riscatto sociale, c’è una curiosità: è stata certificata doppio disco di platino dalla FIMI (oltre 100.000 copie vendute).

Per quel che concerne il significato, nel ritornello, con cui il brano inizia, il rapper si rivolge al padre e alla madre (alla quale rivendica il fatto di di aver fatto bene a lasciare gli studi per provare a sfondare nel mondo della musica – a tal proposito, il suo supporto è stato fondamentale) che non sente da molto tempo. Nella prima strofa non riserva belle parole a padre, a causa del quale ha vissuto un’infanzia difficile. L’essere stato abbandonato da quello che chiama “farabutto”, ha tuttavia consentito al rapper di maturare prima rispetto ai coetanei. Successivamente parla del suo successo e anche di politica, dicendo che non sa proprio chi andrebbe a votare, in quanto dei politici si fida ben poco. Infine nella seconda strofa, descrive quanto nella sua vita abbia dovuto lottare, prima di raggiungere la celebrità e il successo, ma non si culla sugli allori resta concentrato sull’obiettivo di continuare la sua ascesa nel mondo della musica, che gli consente adesso di vivere in una bella casa, pur non disprezzando la casetta in cui viveva precedentemente. Per concludere, rivendica le sue origini musulmane, origini che nel filmato disponibile da oggi, vengono richiamate da hijab indossati dalle modelle.

Il video ufficiale è stato diretto da Iacopo Carapelli e oltre a Ghali, vede protagoniste delle Fiat Panda 4×4 guidate in mezzo al fango. Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.





Testo Ricchi Dentro (Download – Audio)

Papà come mi diverto

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera: ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti: “Te l’avevo detto!”

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera: ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti…

Mio padre era un grande farabutto

Mia madre per crescermi ha fatto di tutto, non male

“Quel ragazzino farà brutto” (Sto)

Cresciuti prima del dovuto

Il successo è come una Ferrari

Bisogna mantenere il turbo

Fatti strada e fatti furbo

Parli troppo, fammi un riassunto

Anche quest’anno voto “boh” (Voto ”boh”)

Ai miei figli cosa dirò? (Cosa dirò? Boh!)

Dimmi qualcosa che non so (Che non so, boh!)

Tuo figlio in un reality show (Oh, o no?)

Papà come mi diverto

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera: ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti: “Te l’avevo detto!”

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera: ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti…

Non sai quante ne ho passate, mai, tante

Ho sempre dovuto combattere, Highlander

È il momento di togliersi le maschere

È il momento di non battere le palpebre

Scusa chi sei? Comment tu t’appelles?

Dov’eri quando non avevo tasche, eh?

Al mare mi facevo mille castelli

In città mi son fatto mille vasche

Casa nuova, spacca tutto (Sto)

Ma sulla vecchia non ci sputo

L’unica che ho avuto anche se è un buco

No grazie, non mangio prosciutto

Ma siamo in mano a dei maiali

Un buco in testa come Tuco Salamanca

Grosso da farci entrare un bruco o una salamandra

Respirare bene è il trucco

Papà come mi diverto

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera: ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti: “Te l’avevo detto!”

È tanto che non ti sento

Mamma, dai, sincera: ti aspettavi tutto questo?

Eravam già ricchi dentro

Mio dio che bello dirti…