Amici 16 – Federica Carta e il primo album (omonimo) in uscita: titoli delle canzoni e copertine

Come per Riccardo Marcuzzo e Thomas, anche per la bella e talentuosa Federica Carta è giunta l’ora del debut album che si intitola semplicemente “Federica”, atteso disco dal 19 maggio 2017 disponibile nel classico CD e in download digitale. Dal successivo 26 maggio, il progetto sarà disponibile su tutte le altre piattaforme digitali.

La rivelazione della sedicesima edizione di Amici (2016/2017) è ufficialmente entrata a far parte della scuderia artisti di Universal Music, major con la quale debutta nel difficile mondo della discografica con quest’album omonimo composto da nove tracks, alcune delle quali conosciute dai sempre più numerosi supporters.





Ti Avrei Voluto Dire (in un solo mese ha ottenuto oltre 1.500.000 di visualizzazioni su Youtube), Forte E Chiaro, Attraversando gli anni e Dopotutto, sono canzoni che ormai conosciamo un po’ tutti, in particolar modo l’ultimo pezzo citato, che ha avuto una certa visibilità nella penisola in quanto in rotazione radiofonica dallo scorso 5 maggio.

La diciottenne cantautrice capitolina ci propone altre cinque nuove canzoni che non vediamo l’ora di poter ascoltare.

Elisa Toffoli, Federica Camba, Federica Abbate, Luca Serpenti e Gianclaudia Franchini, sono solo alcuni degli illustri autori dei nove brani in scaletta, oltre alla stessa Carta che ha co-scritto la track People Talk To Me, l’unico pezzo in inglese incluso nel progetto (le piace scrivere canzoni principalmente in questa lingua), ed il citato Attraversando gli anni, caratterizzato da un bellissimo ed incisivo ritornello.

Appena dopo la copertina frontale, potete leggere i titoli di tutte la canzoni incluse nel disco d’esordio di questa ragazza.

Link sponsorizzati









Tracklist Federica – Federica Carta album (Audio CD – Download)

(Tra parentesi gli autori delle canzoni)

Ti Avrei Voluto Dire 3:06 [Lyric Video] (R.Di Benedetto, M.Strano, A.R.Pulitano, R.Canale) Se Ancora C’È 4:03 (E.Toffoli, R.Casalino) Dopotutto 3:48 [Lyric Video] (F.Abbate, G.Franchini, L.Serpenti) Forte E Chiaro 2:59 [Lyric Video] (F.Camba, D.Coro) Lo Sbaglio Migliore 3:55 (F.Camba, D.Coro) Sconfinata Eternità 3:36 (F.Camba, D.Coro) People Talk To Me 4:06 (F.Carta, S.Borzi) Mai Così Felice 3:21 (F.Abbate, G.Franchini) Attraversando Gli Anni 3:13 (F.Fabiano, D.Conti, F.Carta)













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi