Eurovision Song Contest 2018: le 43 canzoni in gara e l’album-compilation

Martedì 8 e giovedì 10 maggio vanno in scena le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2018, 63ª edizione dell’annuale concorso canoro, che quest’anno si svolge a Lisbona. Il 12 maggio, ci sarà invece la finale vera e propria che decreterà il vincitore della rassegna.

Nella semifinale dell’8 maggio sono state 19 le nazioni in gara e a qualificarsi per la finale sono Albania, Austria, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Israele, Lituania e Repubblica Ceca. Armenia, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Croazia, Grecia, Islanda, Macedonia e Svizzera sono invece state eliminate dalla competizione.

Nella seconda semifinale, sono le seguenti nazioni a contendersi la finalissima: Australia, Danimarca, Georgia, Lettonia, Malta, Moldova, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria.

Rappresentata dai nostri Fabrizio Moro ed Ermal Meta, vincitori del Festival di Sanremo con Non Mi Avete Fatto Niente, l’Italia è invece passata di diritto alla finale. Perché? L’Italia accede direttamente alla finale non passando per la semifinale, in quanto secondo il regolamento, è uno degli stati finalisti di diritto, insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Questi cinque paesi sono i cosiddetti Big Five, i paesi supportano economicamente l’Unione europea di radiodiffusione. A questi cinque paesi va ovviamente aggiunto il Portogallo, che quest’anno organizza e ospita l’evento.





In attesa di conoscere i paesi finalisti e chi vincerà la più importante manifestazione canora europea, vi informo che dal 20 aprile è disponibile l’album-compilation contenente le 43 canzoni in gara, sia nel CD, che nel formato digitale e in streaming gratuito. Il disco è anche disponibile nella versione karaoke.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli dei brani in scaletta ed i link per ascoltarli. Nel canale Youtube dell’Eurovision Song Contest 2018, trovate tutti i video delle canzoni.

Tracklist – Canzoni Eurovision Song Contest 2018 in scaletta nel disco

(CD e Download – CD versione karaoke e download – Audio – Audio Karaoke – Video delle 43 canzoni)