Enrique Iglesias è tornato con il nuovo singolo El Baño feat. Bad Bunny: audio, video, testo e traduzione

Si intitola El Baño il nuovo bollente singolo del cantautore spagnolo Enrique Iglesias, rilasciato il 12 gennaio 2018.

La nuova canzone vede la collaborazione del cantante latin trap e reggaeton portoricano Benito Antonio Martínez Ocasio, artisticamente conosciuto come Bad Bunny.





Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

Il piccante brano è stato scritto dagli interpreti, con la collaborazione del venezuelano Servando Moriche Primera Mussett, Hasibur Rahman e dei Luny Tunes, duo di producers dominicani composto da Francisco Saldaña (Luny) e Víctor Cabrera (Tunes), che hanno anche prodotto la traccia.

Immagino che questa El Baño, sarà inclusa nel futuro album di Iglesias, che anche in quest’occasione punta su reggaeton e ritmi latini che fanno venire voglia di ballare.

Sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi? A parer mio, le carte in regola le ha tutte.

E’ online anche il video ufficiale, che fedelmente al testo, vede Iglesias e Bunny corteggiare una bella moretta.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono questo pezzo.

Enrique Iglesias – El Baño traduzione (Download)

[Introduzione: Enrique Iglesias]

Hei, ciao

Quando ti ho vista

Mi si è fermato

Il cuore, ha smesso di battere

Voglio rimanere sola con te

Per te, ho perso il controllo

Scusami tesoro

Per l’invito

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Andiamo in bagno

Che nessuno ci sta guardando

Se non mi conosci, ci possiamo sempre conoscere

So che sembra pazzesco, ma mi piaci tanto

Stare un altro giorno così non ce la faccio

Andiamo sulla luna, andiamo al cinema

Diamoci un bacio, che non finisce mai

Se vuoi una cosa seria, dobbiamo vederci domani

Se siamo fidanzati o amici

[Ponte: Enrique Iglesias]

Ooh, uoh, uoh

Se siamo fidanzati

O amici

Tranquilla, dobbiamo vederci domani

[Strofa 1: Enrique Iglesias]

Se ti rivedrò

Mi si fermerà nuovamente

Il respiro, vedendoti ballare

Se sai che ti piaccio, perché fai la matta?

Quando ti guardo, ti mordi la bocca (o “la lingua”)

Voglio solo vederti ballare nuda

Nello stesso letto, sulla stessa nota

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Andiamo in bagno

Che nessuno ci sta guardando

Se non mi conosci, ci possiamo sempre conoscere

So che sembra pazzesco, ma mi piaci tanto

Stare un altro giorno così non ce la faccio

Andiamo sulla luna, andiamo al cinema

Diamoci un bacio, che non finisce mai

Se vuoi una cosa seria, dobbiamo vederci domani

Se siamo fidanzati o amici

[Ponte: Enrique Iglesias]

Ooh, uoh, uoh

Se siamo fidanzati

O amici

Tranquilla, dobbiamo vederci domani

Ooh, uoh, uoh

Se siamo fidanzati

O altro

Tranquilla, dobbiamo vederci domani

Link sponsorizzati









[Strofa 2: Bad Bunny]

(Yeeh, yeh, yeh, yeh)

Vacilla che la vita è veloce

Proprio come il tuo ex, che era mezzo precoce

Con te l’ho sempre fatto più di due (volte)

Ti ecciti da sola, se [?], Yeh

Tranquilla, poco a poco mi conoscerai

Per adesso voglio vederti in tutte le pose

Se me lo permetti di do una sciacquata anche nel guardaroba

Sei già eccitata eppure non è ancora mezzanotte, yeh

Vacilla che la vita è solo una

A me si ferma il cuore, a te si crea una laguna

Chiamami dopo l’una

Santa di giorno, diavoletta quando cala la luna, sì

[Ritornello: Enrique Iglesias]

Andiamo in bagno

Che nessuno ci sta guardando

Se non mi conosci, ci possiamo sempre conoscere

So che sembra pazzesco, ma mi piaci tanto

Stare un altro giorno così non ce la faccio

Andiamo sulla luna, andiamo al cinema

Diamoci un bacio, che non finisce mai

Se vuoi una cosa seria, dobbiamo vederci domani

Se siamo fidanzati o amici

[Ponte: Enrique Iglesias]

Ooh, uoh, uoh

Se siamo fidanzati

O amici

Tranquilla, dobbiamo vederci domani

Ooh, uoh, uoh

Se siamo fidanzati

O altro

Tranquilla, dobbiamo vederci domani

[Conclusione: Bad Bunny e Enrique Iglesias]

Yeeh, yeh, yeh, yeh

Enrique Iglesias

Bad Bunny baby, piccola

Ciao, ciao

Powered by NuoveCanzoni.com

Testo El Baño – Enrique Iglesias

[Introducción: Enrique Iglesias]

Hola, hola

Cuando yo te vi

A mi se me paró

El corazón, me dejó de latir

Quiero que estemos solo’

Por ti me descontrolo

Discúlpame mi amor

Por esta invitación

[Estribillo: Enrique Iglesias]

Vamonos pal’ baño

Que nadie nos está viendo

Si no me conoces, nos vamos conociendo

Sé que suena loco, pero me gustas tanto

Estar un día más así yo no lo aguanto

Vamono’ a la luna, vamono’ pal’ cine

Vamo’ a darno’ un beso, que nunca se termine

Si quieres algo serio, hay que ver mañana

Si somos novios o somos panas

[Puente: Enrique Iglesias]

Ooh, uoh, uoh

Si somos novios

O somos panas

Tranquila, hay que ver mañana

[Estrofa 1: Enrique Iglesias]

Si te vuelvo a ver

Se me vuelve a parar

La respiración, por verte bailar

Si tu sabes que te gusto, por qué te haces la loca

Cuando yo te miro, te muerdes la boca

Yo solo quiero verte bailando sin ropa

En la misma cama, en la misma nota

[Estribillo: Enrique Iglesias]

Vamonos pal’ baño

Que nadie nos está viendo

Si no me conoces, nos vamos conociendo

Sé que suena loco, pero me gustas tanto

Estar un día más así yo no lo aguanto

Vamono’ a la luna, vamono’ pal’ cine

Vamo’ a darno’ un beso, que nunca se termine

Si quieres algo serio, hay que ver mañana

Si somos novios o somos panas

[Puente: Enrique Iglesias]

Ooh, uoh, uoh

Si somos novios

O somos panas

Tranquila, hay que ver mañana

Ooh, uoh, uoh

Si somos novios

O somos nada

Tranquila, hay que ver mañana

[Estrofa 2: Bad Bunny]

(Yeeh, yeh, yeh, yeh)

Vacila que la vida va veloz

Igual que tu ex, que era medio precoz

Contigo siempre he hecho más de dos

Te calientas sola, si ponen [?], yeh

Tranquila, poco a poco me conoces

Por ahora quiero verte en to’as las poses

Si me dejas te lavo hasta dentro el closet

Ya tu estás caliente y todavía no son las doce, yeh

Vacila que la vida es solo una

A mi se me para el corazón, a ti se te hace una laguna

Me llama después de la una

Santa de día, diabla cuando cae la luna, yeeh

[Estribillo: Enrique Iglesias]

Vamonos pal’ baño

Que nadie nos está viendo

Si no me conoces, nos vamos conociendo

Sé que suena loco, pero me gustas tanto

Estar un día más así yo no lo aguanto

Vamono’ a la luna, vamono’ pal’ cine

Vamo’ a darno’ un beso, que nunca se termine

Si quieres algo serio, hay que ver mañana

Si somos novios o somos panas

[Puente: Enrique Iglesias]

Ooh, uoh, uoh

Si somos novios

O somos panas

Tranquila, hay que ver mañana

Ooh, uoh, uoh

Si somos novios

O somos nada

Tranquila, hay que ver mañana

[Final: Bad Bunny & Enrique Iglesias]

Yeeh, yeh, yeh, yeh

Enrique Iglesias

Bad Bunny baby, bebé

Hola, hola

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi