Emiliana Cantone – Non è sempre colpa delle donne: ascolta il nuovo album

Non è sempre colpa delle donne è il titolo del nuovo album della cantante partenopea Emiliana Cantone, disponibile nel classico CD, in download e streaming dal 13 aprile 2018 ancora una volta via Zeus Records.

A oltre 2 anni dall’ultima fatica discografica Mille Lune, la cantautrice ed attrice napoletana classe 1988, torna con questo interessante disco composto da dodici tracce inedite arrangiate da Francesco di Tullio, tra le quali spicca il primo singolo estratto “Quanto me fatto chiagnere”, disponibile dallo scorso marzo.

Emiliana ha scritto quasi tutti i testi con la collaborazione di importanti nomi come Tony Colombo, Alessio, Remo Elia, Aprile-Palumbo, Vincenzo D’Agostino, Luca Barbato, Luca Sala e altri.

Nella tracklist c’è anche una canzone in italiano battezzata “Un’altra volta voglio te”, un bel brano scritto da Remo Elia e Luca Sala, celebri autori che ad esempio scrissero Non è l’Inferno, che consentì ad Emma Marrone di trionfare a Sanremo 2012.





Nel disco troverete musica in pieno stile Cantone, tracks che come sempre parlano di lei, raccontano la vita, la donna, con l’umiltà che da sempre caratterizza Emiliana, che dalle sue parti è un’autentica star.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle canzoni e il modo per ascoltarle gratuitamente.

Tracklist Non è sempre colpa delle donne (Audio CD & Download)