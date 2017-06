David Guetta & Justin Bieber nel nuovo singolo 2U: video, testo e traduzione

Si intitola 2U il nuovo singolo del deejay e producer francese David Guetta, rilasciato in streaming e nei negozi il 9 giugno 2017.

Questa canzone è stata scritta da Jason Boyd, dallo stesso Guetta, Giorgio Tuinfort e dalla popstar canadese Justin Bieber, voce protagonista del brano, alla prima collaborazione in carriera con l’artista transalpino. La produzione è di Guetta e Giorgio Tuinfort.





“2U” è un decisamente orecchiabile e ballabile pezzo elettronico radio friendly, una sorta di inno romantico dedicato alle donne alle quali vale veramente la pena fare la corte. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarlo su Spotify.

Il video rilasciato in data odierna, è stato diretto da Jerome Duran e vede protagoniste le meravigliose modelle di Victoria’s Secret, brand statunitense di abbigliamento femminile e di prodotti di bellezza, noto soprattutto per le creazioni di lingerie.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

David Guetta ft. Justin Bieber – 2U traduzione (Download)

[Verso 1]

Non c’è alcun limite nel cielo

Oltre il quale non volerei per te

Non posso stabilire la quantità di lacrime nei miei occhi

Che non verserei per te, oh no

In ogni respiro che faccio

Vorrei che tu lo condfidida quell’aria con me

Non c’è promessa che non manterrei

Scalerò una montagna, non ne esistono troppo ripide

[Ritornello]

Quando ci sei di mezzo tu

Non c’è crimine

Prendiamo entrambe le nostre anime

E intrecciamole

Quando si tratta di te

Non essere cieca

Mi vedrai parlare col cuore

Quando si tratta di te

[Post-Gancio/Drop]

Voglio che tu lo condivida

(Si tratta di te)

[Verso 2]

Cupido in fila (o “cupido in una riga”)

La freccia ha il tuo nome sopra, oh yeah

Non lasciarti scappare l’amore

E rammaricarti con te stessa, oh

Apri la mente, liberala

Non devi svegliarti in un letto vuoto

Condividi la mia vita, è tua, puoi tenertela

Ora ti do ogni parte di me, oh

[Ritornello]

Quando ci sei di mezzo tu

Non c’è crimine

Prendiamo entrambe le nostre anime

E intrecciamole

Quando si tratta di te

Non essere cieca

Mi vedrai parlare col cuore

Quando si tratta di te

[Post-Gancio/Drop]

Voglio che tu lo condivida

(condividi) quando si tratta di te

Voglio che tu lo condivida

[Ritornello]

Quando ci sei di mezzo tu

Non c’è crimine

Prendiamo entrambe le nostre anime

E intrecciamole

Quando si tratta di te

Non essere cieca

Mi vedrai parlare col cuore

Quando si tratta di te

2U testo – David Guetta & Justin Bieber

[Verse 1]

No limit in the sky

That I won’t fly for ya

No amount of tears in my eyes

That I won’t cry for ya, oh no

With every breath that I take

I want you to share that air with me

There’s no promise that I won’t keep

I’ll climb a mountain, there’s none too steep

[Chorus]

When it comes to you

There’s no crime

Let’s take both of our souls

And intertwine

When it comes to you

Don’t be blind

Watch me speak from my heart

When it comes to you, comes to you

[Post-Hook/Drop]

Want you to share that

(It comes to you)

[Verse 2]

Cupid in a line

Arrow got your name on it, oh yeah

Don’t miss out on a love

And regret yourself on it, oh

Open up your mind, clear your head

Ain’t gotta wake up to an empty bed

Share my life, it’s yours to keep

Now that I give to you all of me, oh

[Chorus]

When it comes to you

There’s no crime

Let’s take both of our souls

And intertwine

When it comes to you

Don’t be blind

Watch me speak from my heart

When it comes to you, comes to you

[Post-Hook/Drop]

Want you to share that

(Share) When it comes to you

Want you to share that

[Chorus]

When it comes to you

There’s no crime

Let’s take both of our souls

And intertwine

When it comes to you

Don’t be blind

Watch me speak from my heart

When it comes to you, comes to you

















