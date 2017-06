Daddy Yankee: guarda il video di La Rompe Corazones feat. Ozuna (con traduzione del testo)

Daddy Yankee ha pubblicato il video che accompagna il nuovo singolo La Rompe Corazones feat. Ozuna, quarto estratto dall’ottavo studio album El Disco Duro, che dovrebbe essere rilasciato quest’anno.

Nell’atteso progetto del cantante e rapper portoricano, da molti considerato come il Re del Reggaeton, saranno inclusi in precedenti singoli “Sígueme y Te Sigo”, “Vaivén” e “Shaky Shaky”. Le altre tracks dovrebbero essere Sábado Rebelde (feat. Plan B), il super brano Alerta Roja (feat. Zion, Nicky Jam, Arcángel, De La Ghetto, Kafu Banton, Plan B, J Balvin, Farruko, Cosculluela, El Micha, Brytiago, Alexio, Mozart La Para, Secreto and Gente de Zona), FireHouse (feat. Play-N-Skillz), Otra Cosa (feat. Natti Natasha), Código de Amor (feat. Karol G), Tranque (feat. Lito & Polaco), Exagerao (feat. Zion & Lennox), Percocet, Auxilio ed altri due pezzi, ma la scaletta non è ancora quella ufficiale.





Il brano in oggetto è uscito la prima metà di gennaio via Cartel Records-Universal Music, è stato scritto da Benny Benni, Chris Jeday, Daddy Yankee & Ozuna e prodotto da Gaby Music & Chris Jeday.

Per quel che concerne il significato, molto sinteticamente, nella canzone si parla di una ragazza, famosa per spezzare i cuori dei maschietti che prima fa innamorare ed illudere per poi mandare tutto a monte. Insomma la protagonista non è proprio quel genere di donna con la quale gli uomini sognerebbero di avere una seria relazione, ma una persona cattiva e crudele, una specie di diavolo che vede i maschietti come trofei da mettere in bacheca.

Il filmato è disponibile dal 6 diudno ed è possibile vederlo nel canale Youtube di Daddy cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Daddy Yankee – La Rompe Corazones Traduzione (Download)

[Introduzione]

Zuigui Daddy Yankee

Oh, oh, oh

La, la

Oh, oh, oh

Ozuna

Papà-o

[Ponte: Ozuna]

Ti tende una trappola

Prima si lascia desiderare

Ti fa andare al settimo cielo

E poi ti fa cadere

E lascia un segno ovunque passi

A volte è buona, a volte cattiva

buona domanda

[Ritornello: Ozuna]

La chiamano la spezzacuori

False illusioni

Non aspettarti che cambi nel tempo

E’ abituata ad essere perdonata

La chiamano la spezzacuori

False illusioni

Non aspettarti che cambi nel tempo

E’ abituata ad essere perdonata

[Verso 1: Daddy]

Fai il suo nome e il diavolo si nasconde

Vede tutti gli uomini come un trofeo

Dice che ti ama e nasconde qualcosa

Ti fa addormentare facendoti il letto

Tutto ciò che si prefigge lo ottiene

Lei vuole innamorarsi e non si decide

Despues de bajarle el cielo e non c’è nessuno che la obblighi

Ci sei cascato ed è difficile dimenticarla

[Pre-Ritornello: Daddy Yankee, Ozuna]

E inizia a vendicarsi

Quando si guadagna la tua fiducia

Prova, ma il suo cuore non si piega

Ti ha tradito eppure non perdi la speranza, no

E inizia a vendicarsi

Quando si guadagna la tua fiducia

Prova, ma il suo cuore non si piega

Ti ha tradito eppure non perdi la speranza, no

[Ritornello: Ozuna]

La chiamano la spezzacuori

False illusioni

Non aspettarti che cambi nel tempo

E’ abituata ad essere perdonata

La chiamano la spezzacuori

False illusioni

Non aspettarti che cambi nel tempo

E’ abituata ad essere perdonata

[Verso 2: Daddy]

Mi sono innamorato e ora mi ignora

Mi ha detto di essere sola

La chiamo l’insaziabile

Che a letto mi divora

Anche la mente mi controlla

Oltre ventiquattro ore

Tu non sai mai cosa ti aspetta

Ci sono sempre sorprese nel vaso di Pandora

[Ponte: Daddy]

No, no, no, no

Qualsiasi cosa tu faccia non ti aiuterà

No, no, no, no

Forse col passare del tempo starai meglio

(fai attenzione)

Ma quei segni resteranno, sì

Link sponsorizzati









[Pre-Ritornello: Daddy Yankee, Ozuna]

E inizia a vendicarsi

Quando si guadagna la tua fiducia

Prova, ma il suo cuore non si piega

Ti ha tradito eppure non perdi la speranza, no

E inizia a vendicarsi

Quando si guadagna la tua fiducia

Prova, ma il suo cuore non si piega

Ti ha tradito eppure non perdi la speranza, no

[Ritornello: Daddy Yankee, Ozuna]

La chiamano la spezzacuori

False illusioni

Non aspettarti che cambi nel tempo

E’ abituata ad essere perdonata

La chiamano la spezzacuori

False illusioni

Non aspettarti che cambi nel tempo

E’ abituata ad essere perdonata

[Conclusione]

Chris Jeday

Gaby Musica

DY

Ozuna

Zuigui, Daddy Yankee

Powered by NuoveCanzoni.com

La Rompe Corazones – Daddy Yankee – Testo [Lyric Video]

[Intro]

Zuigui Daddy Yankee

Oh, oh, oh

La, la

Oh, oh, oh

Ozuna

Daddy-o

[Puente: Ozuna]

Te pone una trampa

Primero se deja querer

Te eleva hasta el cielo

Y luego te deja caer

Y deja una huella donde quiera que pase

A veces es buena, a veces mala

Pregunta bien

[Coro: Ozuna]

Le dicen la rompe corazones

Falsas ilusiones

No esperes que cambie con el tiempo

Se acostumbró a que la perdonen

Le dicen la rompe corazones

Falsas ilusiones

No esperes que cambie con el tiempo

Se acostumbró a que la perdonen

[Verso 1: Daddy]

Mencionan su nombre y el diablo se esconde

Ve como un trofeo a todos los hombres

Dice que te ama y es que algo se trama

Te tiene dormido haciéndote la cama

Todo lo que se propone ella lo consigue

Quiere enamorarse y no se decide

Despues de bajarle el cielo y no hay quien la obligue

Caíste y es difícil que tú la olvides

[Pre-Coro: Daddy Yankee, Ozuna]

Y empieza su venganza

Cuando se gana tu confianza

Intenta, pero su corazón no tranza

Te engañó y aún no pierde la esperanza, no

Y empieza su venganza

Cuando se gana tu confianza

Intenta, pero su corazón no tranza

Te engañó y aun no pierde la esperanza, no

[Coro: Ozuna]

Le dicen la rompe corazones

Falsas ilusiones

No esperes que cambie con el tiempo

Se acostumbró a que la perdonen

Le dicen la rompe corazones

Falsas ilusiones

No esperes que cambie con el tiempo

Se acostumbró a que la perdonen

[Verso 2: Daddy]

Me enamoró y ahora me ignora

Me dijo que estaba sola

Le llamo la insaciable

Que en la cama me devora

Hasta la mente me controla

Más de veinticuatro horas

No sabes lo que te espera

Hay sorpresas en la caja de Pandora

[Puente: Daddy]

Na, na, na, na, na na

Na’ de lo que hagas va ayudarte

No, no, no, no

Quizás te cures con el tiempo

(Ten cuidado)

Pero esa marca va a quedarse, yeah

[Pre-Coro: Daddy Yankee, Ozuna]

Y empieza su venganza

Cuando se gana tu confianza

Intenta, pero su corazón no tranza

Te engañó y aún no pierde la esperanza, no

Y empieza su venganza

Cuando se gana tu confianza

Intenta, pero su corazón no tranza

Te engañó y aun no pierdes la esperanza, no

[Coro: Daddy Yankee, Ozuna]

Le dicen la rompe corazones

Falsas ilusiones

No esperes que cambie con el tiempo

Se acostumbró a que la perdonen

Le dicen la rompe corazones

Falsas ilusiones

No esperes que cambie con el tiempo

Se acostumbró a que la perdonen

[Outro]

Chris Jeday

Gaby Music

DY

Ozuna

Zuigui, Daddy Yankee

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi