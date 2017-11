Cristina D’Avena e il nuovo album “Duets – Tutti Cantano Cristina” (anche in edizione autografata) con le sigle dei cartoni animati in duetto con diversi big: info e tracklist

Il 10 novembre 2017 vedrà la luce il nuovo album di Cristina D’Avena battezzato Duets – Tutti Cantano Cristina, disponibile nel CD e nel vinile [Doppio LP Rosso da 180 Grammi], anche nelle edizioni autografate, in vendita esclusivamente su Amazon.





Per l’occasione, la cantante ha chiamato a raccolta 16 big della musica italiana, con i quali duetta in altrettante canzoni-sigle dei cartoni animati, per le quali la D’Avena è regina incontrastata, in fondo chi non la conosce? Per gli adolescenti e per chi lo è stato, indubbiamente Cristina è ormai un’icona.

La cantante, attrice e conduttrice televisiva bolognese classe 1964, per questo progetto ha convocato Noemi, Francesca Michielin, Chiara Galiazzo, J-Ax, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Alessio Bernabei, Emma Marrone, Annalisa Scarrone, Michele Bravi, Loredana Bertè, Elio, Baby K, i La Rua, Arisa e Benji & Fede, che non potevano che duettare sulle note di Che campioni Holly e Benji, il mitico cartone animato sul calcio.

Circondata di amici e colleghi, Cristina ha dato vita a quest’album per celebrare una carriera, fra le più solide del panorama musicale italiano, un disco che gli appassionati non possono di certo lasciarsi sfuggire, al cui interno sono racchiuse sedici tra le più famose sigle dei cartoon, ovviamente per l’occasione riarrangiate.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle 16 canzoni in scaletta nel disco.

Tracklist Duets – Tutti Cantano Cristina d’Avena

(Audio CD – Vinile – CD Autografato – Vinile Autografato)

Pollon, Pollon combinaguai (feat. J-Ax) Nanà Supergirl (feat. Giusy Ferreri) L’incantevole Creamy (feat. Francesca Michielin) Occhi di gatto (feat. Loredana Bertè) Kiss me Licia (feat. Baby K) Magica, magica Emi (feat. Arisa) Mila e Shiro due cuori nella pallavolo (feat. Annalisa) Jem (feat. Emma) I Puffi sanno (feat. Michele Bravi) Siamo fatti così (feat. Elio) E’ quasi magia, Johnny! (feat. La Rua) Una spada per Lady Oscar (feat. Noemi) Che campioni Holly e Benji (feat. Benji & Fede) Sailor Moon (feat. Chiara) Piccoli problemi di cuore (feat. Ermal Meta) All’arrembaggio! (feat. Alessio Bernabei)













