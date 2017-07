Coldplay & Big Sean nel nuovo singolo Miracles (Someone Special): video e traduzione del testo

Miracles (Someone Special) è il secondo singolo dei Coldplay estratto dal nuovo EP Kaleidoscope (disponibile anche su Amazon), uscito il 13 luglio nel formato digitale. Il 4 agosto sarà invece la volta del CD e del vinile.

Tra le cinque nuove canzoni incluse nell’extended play, i singoli “Something Just Like This” ed il bel brano in oggetto, inciso con la collaborazione del rapper americano Big Sean.

La canzone è stata scritta da Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion, Big Sean & Chris Martin e prodotta da Rik Simpson, Daniel Green, Martin Terefe & Bill Rahko.

In quest’orecchiabile pezzo, si parla principalmente di avere fiducia in se stessi. E’ sinteticamente questo il significato di Miracles, accompagnato dal lyric video diretto da Ben Mor.

Per accedere al filmato su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Miracles – Coldplay – Traduzione (Download)

[Strofa 1: Chris Martin]

Mio padre diceva: non mollare mai figliuolo

Guarda com’è diventato bravo Cassius*

Mohammed*, Mahatma* e Nelson*

Non aver paura di essere forte

[Pre-Ritornello: Chris Martin]

Ora potresti scappare e dire “hanno ragione

No, non sarò mai nessuno in tutta la mia vita”

Oppure potresti fare retromarcia e dire “no, aspetta, si sbagliano”

E continuare a ballare tutta la vita

[Strofa 2: Chris Martin]

Mio padre diceva: non mollare mai figliuolo

Basta guardare quello che hanno fatto Amelia** e Joan**

O Rosa**, Teresa** hanno vinto la loro guerra

Non aver paura di essere forte

[Pre-Ritornello: Chris Martin]

Ora potresti scappare e dire “hanno ragione

No, non sarò mai nessuno in tutta la mia vita”

Oppure potresti fare retromarcia e dire “no, aspetta, si sbagliano”

E continuare a ballare tutta la vita

[Ritornello: Chris Martin]

Sì, potresti essere

Una persona speciale

Hai intelligenza nel cervello (o “hai un cervello brillante”) e fulmini nelle vene

Andrai più in alto di quanto gli altri non siano mai andati

In te vedo

Una persona speciale

Hai il fuoco negli occhi e quando capirai che andrai più lontano degli altri

Ti basterà solo accenderlo

[Strofa 3: Big Sean]

Guarda ho pagato il mio intuito, non potevo permettermi l’istruzione

Non avevo abbastanza denaro e mi sembrava di essere in prigione

Finché non ho capito che dovevo liberare la mia mente

Mi fidavo delle statistiche più di quanto mi fidassi di me stesso

Diplomarmi (o “laurearmi”), un buon lavoro, dare il contributo per la pensione, ma non sto cercando di diventare k’s to m’s, cosa ci vuole?

E forse potrei essere il nuovo Ali della musica

Invece di farlo semplicemente per hobby come questi ragazzi mi hanno detto

Immagino che tu guardi lo spettacolo o dimostri e dai la prova

Dimostralo a loro o dimostralo a te stesso, ma onestamente è meglio se lo fai per te stesso

Mai soddisfatti finché non abbiamo raggiunto l’oasi

La vita è una non sprecarla, senti il mio cuore a mille, il successo che ho assaggiato, ah

Ah, siamo sul punto di ottenere ogni singola cosa che ci meritiamo

[Ritornello 2: Chris Martin]

Sì, potresti essere

Una persona speciale

Hai il fuoco negli occhi, vedo il cielo all’interno, andrai più lontano degli altri

In te vedo

Una persona speciale

Hai un cervello brillante, puoi spezzare quelle catene, andrai più in alto di quanto non siamo mai andati

Ti basta accenderlo

[Conclusione: Chris Martin]

In te vedo

Una persona speciale

Non andare in guerra contro te stesso

Basta accendere, basta accendere, basta accenderlo

E non ti puoi sbagliare

* parla ovviamente di Cassius Clay in arte Mohammed Ali. Successivamente fa riferimento a Mahatma n politico, filosofo e avvocato indiano, leader indiano del movimento di indipendenza contro il dominio dell’Impero britannico. Infine il rivoluzionario Nelson Mandela, ex presidente sudafricano.

** Amelia Mary Earhart è stata un’aviatrice statunitense, la prima donna a volare da sola sull’Oceano Atlantico. Joan: potrebbe fare riferimento a Giovanna d’Arco, eroina francese del XV secolo. Rosa Parks è stata un’attivista statunitense figura-simbolo del movimento per i diritti civili, famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco, dando così origine al boicottaggio degli autobus a Montgomery. Maria Teresa di Calcutta.

Coldplay – Miracles (Someone Special) testo

[Verse 1: Chris Martin]

My father said: never give up son

Just look how good Cassius become

Mohammed, Mahatma, and Nelson

Not scared to be strong

[Pre-Chorus: Chris Martin]

Now you could run and just say “they’re right

No I’ll never be no one in my whole life”

Or you could turn and say “no wait, they’re wrong”

And get to keep on dancing all life long

[Verse 2: Chris Martin]

My father said: never give up son

Just look what Amelia and Joan done

Or Rosa, Teresa their war won

Not scared to be strong

[Pre-Chorus: Chris Martin]

Now you could run and just say “they’re right

No I’ll never be no one in my whole life”

Or you could turn and say “no wait, they’re wrong”

And get to keep on dancing all life long

[Chorus: Chris Martin]

Yeah you could be

Someone special

You’ve got bright in your brains and lightning in your veins

You’ll go higher than they’ve ever gone

In you I see

Someone special

You’ve got fire in your eyes and when you realize you’ll go further than we’ve ever gone

Just turn it on

[Verse 3: Big Sean]

Look I paid my intuition I couldn’t afford tuition

My funds was insufficient and it felt like I’m in prison

Until I realized I had to set my mind free

I was trusting statistics more than I trust me

Get a degree, good job, 401k, but I’m trying to turn K’s to M’s, what does it take?

And maybe I could be the new Ali of music prolly

Instead of doing it just as a hobby like these boys told me to

I guess you either watch the show or you show and prove

Prove it to them or you prove it to yourself but honestly it’s better if you do it for yourself

Never complacent until we hit the oasis

One life don’t waste it feel my heart racing, success I taste it, ah

Ah we on the verge of getting every single thing that we deserve

[Chorus 2: Chris Martin]

Yeah you could be

Someone special

You’ve got fire in your eyes I see heaven inside, you’ll go further than we’ve ever gone

In you I see

Someone special

You’ve got bright in your brains, you can break through those chains, you’ll go higher than we’ve ever gone

Just turn it on

[Outro: Chris Martin]

In you I see

Someone special

Don’t go to war with yourself

Just turn, just turn, just turn it on

And you can’t go wrong

















