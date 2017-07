Coldplay – ascolta il nuovo brano A L I E N S: video e traduzione del testo

Il 16 luglio 2017 è uscita la versione digitale del nuovo nonché tredicesimo EP dei Coldplay battezzato Kaleidoscope [Digital Download – Audio], che dal 4 agosto sarà anche disponibile in vinile e nel classico CD.

Tra le 5 canzoni in scaletta, il brano in oggetto A L I E N S, quarta track dell’extended play scritta da Brian Eno, Will Champion, Jonny Buckland, Guy Berryman & Chris Martin e prodotta da Rik Simpson, Daniel Green, Bill Rahko, Brian Eno & Markus Dravs.

Il tema di questo pezzo è la guerra e la conseguente immigrazione: in un pianeta devastato dalle guerre, i rifugiati fuggono dalle loro case cercando fortuna altrove. Non volevano lasciare le loro terre, le loro famiglie, ma sono stati costretti… in realtà questa povera gente vorrebbe solo tornare a casa.

Aliens è accompagnata dall’animato lyric video diretto da Diane Martel & Ben Jones e prodotto da Jamie Miller.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Aliens – Coldplay – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Stavamo per perdere la nostra casa

I diamanti hanno mangiato la radio

Muovendoci nel cuore della notte

Abbiamo scattato solo alcune foto solo perché

Qualcuno deve conoscere la storia

Ci stavamo muovendo alla velocità del volo

[Pre-Ritornello 1]

I bambini piangono

Se vuoi

E’ tutto ok

Se vuoi

Stringermi

Stringimi forte

[Ritornello]

Solo un alieno

[Versetto 2]

Stavamo fluttuando senza una casa

Milioni di persone sono UFO

Fluttuando nella speranza di un margine di manovra, stasera

Vede la luce e dice

[Pre-Ritornello 2]

Vola se vuoi

Va bene

Ma se vuoi

Chiamarmi

Chiama questa linea

[Ritornello]

Solo un alieno

Solo un alieno

Oh, vogliamo solo tornare a casa

[Ponte]

Dillo al tuo leader

Signore o signora

Siamo venuti in pace

Non vogliamo fare alcun male

Là fuori da qualche parte

Nell’ignoto

Tutti gli extraterrestri stanno chiamando a casa

Guarda la mia vita

All’orizzonte

Incrocia i tuoi occhi

Per tutta la vita

[Ritornello 2]

Solo un alieno

Bersaglio in movimento

Movimento del bersaglio

Un pezzo, un angolo

Dello spazio-tempo

Solo un alieno

Che gira verso di esso

Gira le pagine

Sull’Asia

Attraverso i secoli

Solo un alieno

Oh, vogliamo solo tornare a casa

Coldplay – A L I E N S testo

[Verse 1]

We were just about to lose our home

Diamonds ate the radio

Moving in the dead of night

We took photographs just some just so

History has some to know

We were moving at the speed of flight

[Pre-Chorus 1]

Kids cry

If you want to

That’s alright

If you want to

Hold me

Hold me tight

[Chorus]

Just an alien

[Verse 2]

We were hovering without a home

Millions are UFO

Hovering in hope some scope tonight

Sees the light and says

[Pre-Chorus 2]

Fly if you want to

That’s alright

But if you want to

Call me

Call this line

[Chorus 1]

Just an alien

Just an alien

Oh, we just want to get home again

[Bridge]

Tell your leader

Sir or ma’am

We come in peace

We mean no harm

Somewhere out there

In the unknown

All the E.T.’s are phoning home

Watching my life

On the skyline

Crossing your eyes

For a lifetime

[Chorus 2]

Just an alien

Moving target

Target movement

A patch, a corner

Of the spacetime

Just an alien

Turning toward it

Turning pages

Over Asia

Crossing ages

Just an alien

Oh, we just want to get home again

















