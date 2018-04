Cnco – in uscita il secondo album “Cnco”: info e tracklist

A oltre un anno e mezzo di distanza dal disco d’esordio Primera Cita, certificato Oro in Messico, negli States e in Colombia, i Cnco, boy band statunitense di musica latino-americana, si appresta a rilasciare il secondo album in studio omonimo, in uscita il 6 aprile 2018 via Sony Music Latin.

Il progetto è disponibile in download digitale, nel classico CD e per l’ascolto nelle principali piattaforme streaming.

L’album Cnco include quattordici canzoni, alcune delle quali ne hanno anticipato l’uscita, nello specifico “Hey DJ”, “Mamita”, “Bonita”, “Mi Medicina”, “Fiesta en Mi Casa” e la versione remix del grande successo Reggaetón Lento, inciso con le Little Mix.

Restano ancora da scoprire le restanti otto tracks rientranti nel progetto di questo amato gruppo composto dai giovanissimi Christopher Velez, Richard Camacho, Zabdiel de Jesus, Joel Pimente ed Erick Brian Colon, ma i fan devono ormai attendere pochissimo per avere tra le mani l’album.

Appena dopo la copertina, i titoli delle canzoni in scaletta.





Tracklist CNCO

(Audio CD – Download)